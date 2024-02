Death Stranding 2: Το χορταστικό νέο trailer του επικού sequel του παιχνιδιού του Hideo Kojima

Το trailer του Death Stranding 2 τα έχει όλα: Την εισαγωγή σε νέους χαρακτήρες, νέα σκηνικά και ακόμα πιο σκοτεινή ατμόσφαιρα.

Το περιμέναμε το trailer του Death Stranding 2 και τελικά η Sony το κρατούσε για το τέλος του πρώτου State of Play για το 2024 ώστε να το κλείσει με έναν…κρότο. Ο Hideo Kojima παρουσίασε ένα άκρως χορταστικό 10 λεπτών trailer για το πολυαναμενόμενο sequel, το οποίο θα ονομάζεται επίσημα πλέον “Death Stranding 2: On the Beach” αποκαλύπτοντας πολλές από τις πτυχές του τόσο στον τομέα της ιστορίας, των χαρακτήρων, όσο και του gameplay.

Γενικά το trailer αυτό τα είχε όλα, την εισαγωγή σε νέους χαρακτήρες για το Death Stranding 2 όπως αυτόν του σκηνοθέτη George Miller (Mad Max: Fury Road) και του Fatih Akin (In the Fade) που και οι δύο είναι φίλοι του Kojima. Νέα σκηνικά για να εξερευνήσουν οι παίκτες σε ερήμους, χαώδη βουνά, χιόνια και ένα με τη Σελήνη να φωτίζει τον ουρανό. Στον χαρακτήρα του Miller δανείζει τη φωνή του Marty Rhone, ενώ στην τέρμα αλλόκοτη stop motion κούκλα χαρακτήρα του Akin, τη φωνή του δανείζει ο Jonathan Roumie.

Όπως σημειώνουν οι Unboxholics, η οδύσσεια του Sam Porter Bridges του Norman Reedus συνεχίζεται αυτή τη φορά στο πλοίο Magellan, με τη Fragile της ηθοποιού Lea Seydoux να τον καθοδηγηθεί εντός του και παράλληλα τον παίκτη σε αυτή τη νέα πραγματικότητα του “One the Beach”. O Sam, μαζί με τους συντρόφους του στην Drawbridge ξεκινάει ένα νέο ταξίδι για να βοηθήσει τον κόσμο έξω από τις United Cities of America και να σώσει την ανθρωπότητα από την εξαφάνιση. Το παιχνίδι όμως βάζει ένα ζοφερό ερώτημα: “θα έπρεπε να έχουμε επανασυνδεθεί;”.

Στα πιο εντυπωσιακά σκηνικά του trailer είναι η μονομαχία του Higgs του Troy Baker, ο οποίος επιστρέφει κυριολεκτικά από τον τάφο με πολύ ροκ εμφάνιση. Επίσης, για πρώτη φορά βλέπουμε την χαρακτήρα της Elle Fanning που επίσης θα παίξει καθοριστικό ρόλο όπως υπονοείται.

Απολαύστε το trailer:

Το Death Stranding 2 θα κυκλοφορήσει εντός του 2025 για το PS5.