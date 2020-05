J2US: Η Κωνστανίνα Σπυροπούλου "έβαλε φαντασία" αλλά δεν εντυπωσίασε

Τις εντυπώσεις θέλησε να κερδίσει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, το βράδυ του Σαββάτου, στο νέο επεισόδιο του Just The 2 Of Us, μέσα από την τηλεόραση του Open.

Στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο, η παρουσιάστρια μαζί με τον μέντορά της, Χρήστο Ζώτο κλήθηκε να τραγουδήσει τη γνωστή επιτυχία της Μαριάντας Πιερίδη, "Βάλε φαντασία", αλλά τελικά δεν κατάφερε να πείσει τους κριτές, καταφέρνοντας να συγκεντρώσει μόλις 6 βαθμούς από τον κάθε κριτή, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς.

Πρώτη από την κριτική επιτροπή πήρε τον λόγο η Μαρία Μπακοδήμου, η οποία έδειξε να μην εντυπωσιάζεται από την ερμηνεία της παρουσιάστριας: "Δε νιώθω ποτέ ότι υπάρχει το ελάχιστο πάθος στην εμφάνισή σας. Ήθελε λίγη φαντασία, για να το δω καλύτερα" είπε.

Η Βίκυ Σταυροπούλου από πλευράς της σχολίασε ότι "το άγχος κατέβαλε την Κωνσταντίνα, με αποτέλεσμα να μην αποδώσει τα μέγιστα".

Ο Σταμάτης Φασουλής, στην κριτική του ανέφερε ότι "είναι σα να ακούει μια απαγγελία ποιήματος", ενώ με αυστηρότητα της είπε ότι "δε θέλει να τραγουδάει έτσι".

Τέλος, η Δέσποινα Βανδή εστίασε στην έλλειψη ενέργειας της Κωνσταντίνας. "Νιώθω πως δεν μπαίνεις μέσα στο τραγούδι" της είπε.

Η παρουσιάστρια δήλωσε χαριτολογώντας πως αν το show λειτουργούσε σαν επαγγελματικός προσανατολισμός θα ήξερε σίγουρα με τι δεν θέλει να ασχοληθεί στη ζωή της, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που ανέφερε πως δεν έχει σκοπό να φτάσει πολύ μακριά στο Just The 2 Of Us.