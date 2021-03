Jay-Z: Έβγαλε με 2 συμφωνίες 400 εκατ. δολάρια - Το success story του δισεκατομμυριούχου μουσικού

Μαζί με τη σύζυγο του, Beyoncé ήταν στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του πλανήτη από το 2017. Δυο χρόνια μετά, ο Jay Z αυτονομήθηκε, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος εκπρόσωπος της hip hop σκηνής. Όπως ενημέρωσε πριν λίγες ώρες το Forbes ο εκ των καλύτερων ράπερ της ιστορίας είδε την αξία του να αυξάνεται κατά 40%, μέσω δυο συμφωνιών που έκανε για δυο από τα πράγματα που του ανήκουν. Πλέον η περιουσία του φτάνει στα 1.400.000.000 δολάρια.

Fact: o Jay Z πουλήσει περισσότερα από 51 εκατομμύρια albums παγκοσμίως, στα τελευταία Grammys κέρδισε το 23ο και είναι κάτοχος του ρεκόρ νικών στην ιστορία των ράπερ, όπως είναι και αυτός που έχει τα περισσότερα (14) Νο1 albums στα Billboards 200, από κάθε άλλο solo καλλιτέχνη.

Όλα αυτά του συμβαίνουν στα 51. Στα 12 ο Jay Z πουλούσε κρακ στους δρόμους του Μπρούκλιν, όπου γεννήθηκε ως Σον Κόρεϊ Κάρτερ. Στα 11 εγκατέλειψε τον ίδιο, τα τρία αδέλφια του και τη μάνα του ο -ναρκομανής- πατέρας του. Ο πρωτότοκος της οικογενείας, Έρικ εθίστηκε στα ναρκωτικά. Ο Σον έγινε μέλος συμμορίας και διακινητής, γιατί κάπως έπρεπε να ζήσει η οικογένεια του.

“Δεν σκέφτηκα πως θα επιβιώσω καταστρέφοντας ανθρώπους όπως ο πατέρας μου και ο αδελφός μου. Πίστευα πως αγοράζουν τις υπηρεσίες μου, όπως έβλεπα να γίνεται παντού γύρω μου. Εκείνη την εποχή υπήρχε πανδημία του κρακ και εκεί όπου έμενα έβλεπα συνέχεια ανθρώπους να έχουν χάσει κάθε αίσθηση υπερηφάνειας. Να είναι σε απόγνωση. Δεν υπήρχε αστυνόμευση. Δεν υπήρχε έλεγχος”.

Όπως μεγάλωνε, άρχισε να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες της δουλειάς που έκανε. Έβλεπε τους πελάτες του να καταστρέφονται. “Στην αρχή έβρισκα δικαιολογίες, γιατί έβγαζα χρήματα. Έλεγε πως είναι θέμα επιλογών”. Εκείνος είχε επιλέξει να μην ακουμπήσει τα ναρκωτικά. “Έβλεπα τι γινόταν γύρω μου και δεν ήθελα να πάθω τα ίδια”. Ομολογεί ωστόσο, πως του άρεσε η περιπέτεια, ο κίνδυνος, ότι δεν ήταν μόνος και ότι εισέπραττε αγάπη. “Ήμασταν όλοι μαζί, ενωμένοι και παλεύαμε για το ίδιο πράγμα: την επιβίωση”.

Στα 12 πυροβόλησε τον εαυτό του

Μεγάλωσε στις εργατικές κατοικίες Μarcy Projects -των 1705 διαμερισμάτων και των περισσοτέρων από 4.200 κατοίκων που δεν είχαν ούτε τα βασικά, με τις παράνομες δραστηριότητες να γίνονται το απόλυτο δέλεαρ. Ο Jay Z μίλησε για αυτό στο 'Murder Marcyville'. Στο 'Where I'm From' έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φτώχεια, την επικράτηση αυτών που είχαν όπλα και τα χρησιμοποιούσα, αλλά κι εκείνων που πουλούσαν κρακ. Μεταξύ άλλων είπε πως “είμαι από ένα μέρος που δεν μπορείς να βγάλεις το γιλέκο σου και να πεις θα το ξαναβάλεις αύριο, γιατί την επομένη θα λένε για εσένα 'ήμουν μαζί του μόλις χθες'”.

Το 2010 είχε πει στη Guardian πως είχε πυροβολήσει τον αδελφό του, όταν ήταν 12 “γιατί μου έκλεψε το δαχτυλίδι. Αφότου πάτησα (τρεις φορές) την σκανδάλη σκέφτηκα πως η ζωή μου τελείωσε. Ότι θα περάσω το υπόλοιπο στη φυλακή”. Eξήγησε πως εκεί όπου ζούσαν υπήρχαν όπλα παντού (“πήγα στο σπίτι γείτονα και το πήρα”) και κάθε μέρα ακούγονταν πυροβολισμοί. Ο αδελφός του -που έζησε από καθαρή τύχη- δεν τον κατήγγειλε. Όταν τον επισκέφτηκε στο νοσοκομείο, του ζήτησε συγγνώμη. Αυτό το περιστατικό έγινε το 'You must love me'.

Σε άλλο τραγούδι ξεκαθάριζε πως δεν ήταν businessman, αλλά business... man. Εννοούσε την ενασχόληση του με τη διακίνηση και την πώληση ναρκωτικών ουσιών, για την οποία υπήρξε πάντα πολύ 'ανοιχτός'.

Το 2013 είχε ομολογήσει στο Vanity Fair ότι “για να είσαι dealer, πρέπει να ξέρεις τι μπορείς να ξοδέψεις και τι χρειάζεται να ανανεώσεις. Ή αν θες να ανοίξεις ένα κουρείο ή ένα πλυντήριο αυτοκινήτων -γίνονταν και αυτά τότε. Δηλαδή, τι μπορείς να κάνεις εύκολα για να ξεφύγεις από εκείνη τη ζωή. Σε κάποιο σημείο πρέπει να έχεις έτοιμο το πλάνο εξόδου, γιατί το 'παράθυρο' είναι πολύ μικρό. Ή θα σε συλλάβουν ή θα σε σκοτώσουν”. Αφότου δέχθηκε τρεις σφαίρες κατέληξε στο ότι ήταν αρκετά πιο έξυπνος και ταλαντούχος, από τον τρόπο που 'κουβαλούσε' έως τότε τον εαυτό του. Ότι είχε έλθει η ώρα να βρει άλλο τρόπο να βγάζει χρήματα. Διάλεξε να σοβαρευτεί με τη μουσική που έως τότε του έδινε ψίχουλα. Δεν βρέθηκε κάποια δισκογραφική εταιρία να του δώσει συμβόλαιο (“πήγα σε όσες υπήρχαν και όλες μου είπαν πως ήμουν 'τραγικός'”), έφτιαξε τη δική του, ώστε να μπορέσει να κυκλοφορήσει τη δουλειά του. Ήταν η Roc-A-Fella Records.

Fact: Από την πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή της χιπ χοπ το όνομα του ήταν Jay Z -και εμπνεύστηκε από τη γραμμή J/Z του μετρό στο Μπρούκλιν, αλλά και τη λέξη jazzy (φανταχτερός), ενώ ράπαρε στην κουζίνα του σπιτιού του.

Αποφάσισε να στοιχηματίσει στον εαυτό του και βρήκε δυο ανθρώπους που είχαν επίσης, καταλήξει στο ότι αν δεν βοηθήσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους δεν θα τους βοηθήσει κανείς: οι Ντέιμον Ντας και Καρίμ Μπερκ έγιναν συνιδιοκτήτες της Roc-A-Fella.

Το 1999 κατάλαβε πόσο εύκολο είναι να χάσει τα πάντα

Μετά την κυκλοφορία του πρώτου album (“την εποχή που ακόμα πουλούσα ναρκωτικά”), στο οποίο είχε γράψει για όσα είχε ζήσει έως τότε, αυτοί που τον είχαν απορρίψει -ως τραγικό- του πρόσφεραν συμβόλαια. Δεν τα πήρε. Αυτό που έκανε ήταν να πουλήσει τη μισή Roc-A-Fella στην κραταιά Def Jam, το 1997 -για 1.5 εκατομμύρια δολάρια. Επτά χρόνια αργότερα, η Def Jam πήρε και το άλλο 50% για 10 εκατομμύρια δολάρια και ο Jay Z έγινε ο CEO. Έμεινε στη θέση τρία χρόνια και βοήθησε πλήθος κόσμου. Είχε αρχίσει ήδη τις επενδύσεις και τις συνεργασίες με μεγάλες εταιρίες.

✎ Το 1999 δημιούργησε τη Rocawear “γιατί αποφάσισα ότι είναι πιο επικερδές να 'χω τη δική μου σειρά ρούχων, από το να διαφημίζω άλλους”. Το 2005 εξαγόρασε το ποσοστό του συνιδιοκτήτη του brand, Ντέιμον Ντας για 22 εκατομμύρια και το 2007 πούλησε τη Rocawear στην Iconix, για 204.000.000 δολάρια. Κράτησε τον έλεγχο στο δημιουργικό κομμάτι και στον τρόπο που λειτουργεί η εταιρία. Την ίδια χρονιά είχε μια επένδυση που είχε κάνει στο Fela!, σόου του Μπρόντουγεϊ να του δίνει ακόμα περισσότερα εκατομμύρια, ενώ από την περιοδεία του έβγαζε 1.000.000 δολάρια από κάθε εμφάνιση.

Το 1999 είχε μπλεχτεί σε καβγά, σε nightclub. Κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δυο χρόνια αργότερα, ωστόσο ο Jay Z καταδικάστηκε σε τρία χρόνια με αναστολή, γιατί μαχαίρωσε έναν παραγωγό δίσκων.

“Ήταν ένας καβγάς, από αυτούς που συνέβαιναν κάθε βράδυ. Ο τύπος δεν τραυματίστηκε. Πήρε ασπιρίνη και πήγε σπίτι. 40 άτομα δερνόμασταν. Ήταν κάτι που έκανα κάθε Παρασκευή, αλλά τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά το περιστατικό σε πρωτοσέλιδο. Ήταν το ξυπνητήρι μου. Κατάλαβα πως έπρεπε να κινούμαι πιο προσεχτικά και να προσέχω τα νεύρα μου, γιατί όλα είχαν αλλάξει”.

✎ Το 2000 πήγε στην Όμαχα της Νεμπράσκα για να συναντήσει τον Ουόρεν Μπάφετ, δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία και επενδυτή -που θεωρείται εκ των πιο επιτυχημένων του πλανήτη, με την αξία του να φτάνει στα 88.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο τέταρτος πιο πλούσιος άνθρωπος της γης είχε πει πως 'η συνάντηση μου μαζί του είχε εκπαιδευτικό λόγο. Είχα να μάθω πολλά από τον Jay Z. Περισσότερα από όσα θα μάθαινα σε οποιοδήποτε πανεπιστημιακό μάθημα”.

✎ To 2002, μετά τη συνεργασία τους στο τραγούδι ''03 Bonnie and Clyde' έγιναν ζευγάρι με την Beyoncé. Παντρεύτηκαν το 2008 και απέκτησαν την Μπλου Άιβι, τη Ρούμι και τον Σερ.

✎ Το 2003 και ενώ είχε πάρει φόρα η καριέρα του, απέρριψε την πρόταση της -πρώτη στο είδος της- Nike και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τη Reebook. Την πρώτη ώρα της κυκλοφορίας του πρώτου ζευγαριού (που κόστιζε 150 δολάρια) πουλήθηκαν 10.000. Την ίδια χρονιά έκανε το opening του πρώτου πολυτελούς sports bar 40/40 Club, που μετά έγινε αλυσίδα.

✎ Το 2004 πήρε το 0.15% των μετοχών στους Nets. Τους προτίμησε από τους Knicks. Δεν μετακομίσει ακόμα ο οργανισμός του ΝΒΑ από το Νιου Τζέρσι στο Μπρούκλιν. Σημείωση: έγινε ο λόγος για να αλλάξει πολιτική το ΝΒΑ και να ενημερώσει τους οργανισμούς πως μπορούσαν στο εξής να έχουν έως 25 μετόχους, με τον καθένα να 'χει τουλάχιστον 1% των μετοχών.

Είχε επενδύσει 1.000.000 δολάρια. Το 2013, όταν πούλησε για να μην μπλεχτεί με ασυμβίβαστο, 'έβγαλε' 135% περισσότερα. Άνθρωπος του Forbes εξήγησε ότι “πάντα προτιμά να κάνει συμφωνίες και όχι 'ξεπουλήματα' και έχει αποδειχθεί πολύ καλός σε αυτό”.

Στo ίδιο πνεύμα ήταν και η απόφαση του να προωθήσει το album του 2006, με τίτλο 'Kingdom Come' με διαφημιστικό σποτ της Budweiser, σε εκπομπή για το football. Η εταιρία του έδωσε τη θέση του διευθυντή. Εξακολουθεί να συνεργάζεται μαζί της.

✎ Το 2008, όταν έφυγε από την Def Jam πήρε στη Live Nation (κολοσσός που ασχολείται με live εμφανίσεις) για 150.000.000 δολάρια. 'Έδωσε' δικαιώματα από το υλικό του (ό,τι κυκλοφορούσε στην αγορά και τον αφορούσε, συν τα δικαιώματα εμφανίσεων και τα έσοδα των περιοδειών). Προφανώς και δεν δέχθηκε την ανταλλαγή, χωρίς να 'χει κάποιο πλάνο. Ήταν η δημιουργία της Roc Nation, εταιρίας management. Όχι μόνο καλλιτεχνών, αλλά και αθλητών όλων των σπορ. Σήμερα αξίζει 75 εκατομμύρια δολάρια.

Fact: στο γραφείο του έχει φωτογραφίες όλων των ηρώων του, όπως είναι οι Μοχάμεντ Άλι, Τζίμι Χέντριξ και Ρέι Τσαρλς, αλλά και supermodels του '80. Προφανώς έχει και φωτογραφίες της οικογένειας του.

Επειδή ήξερε από καλλιτέχνες, αλλά όχι από αθλητές το 2013 όταν πρόσθεσε το 'κομμάτι' των σπορ, συνεργάστηκε με κάποιους που είχαν αποδείξει πως ξέρουν τη δουλειά: τη Creative Arts Agency. Στο πελατολόγιο ανήκουν δεκάδες καλλιτέχνες όπως οι Ριάνα, Αλίσια Κις, Σακίρα, Μαράια Κάρεϊ, όπως και πολλοί ΝΒΑers -όπως οι Κάιρι Έρβινγκ, Μαρκέλε Φαλτζ, Ντάνι Γκριν κλπ.

Η Roc Nation έχει γραφεία σε Νέα Υόρκη, Νάσβιλ και Λος Άντζελες, ενώ τον περασμένο Γενάρη άνοιξε και ένα στο Λονδίνο, αφού είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο πρώτος πελάτης ήταν ο Τζερόμ Μπόατενγκ (Μπάγερν). Πλέον ανήκουν στη Roc Nation Sports οι Ρομέλ Λουκάκου (Ίντερ), Κέβιν ντε Μπράινε (Μάντσεστερ Σίτι), Έρικ Μπέιλι, Λορίν Τζέιμς (Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ) και Σάμουελ Τσουκουέζε (Βιγιαρεάλ), Άξελ Βίτσελ (Ντόρτμουντ), Ρις Τζέιμς (Τσέλσι) και στις 27 του περασμένου Μάη πρόσθεσε τον Τάιρον Μινγκς της Άστον Βίλα και τον Φεντερίκο Μπερναρντέσκι της Γιουβέντους. Το 2015 πρόσθεσε στους συνεργάτες και τη Philymack, εταιρία management για εμφανίσεις εκτός ΗΠΑ καλλιτεχνών όπως οι Νικ Τζόνας και Ντέμι Λοβάτο.

✎ Το 2010 είχε πρόταση από τη Google. Δεν την 'πήρε'. Προτίμησε να δώσει 1.000.000 δολάρια από την τσέπη του για την προώθηση του βιβλίου του με τίτλο Decoded και να εμπιστευτεί το Bing της Microsoft, το οποίο μόλις είχε λανσαριστεί.

✎ Το 2012 κυκλοφόρησε το πρώτο λικέρ που ήταν προϊόν της συνεργασίας του με την Bacardi. Κάθε μπουκάλι κόστιζε 30 δολάρια. Ειδική κρυσταλλική έκδοση, στο σχήμα διαμαντιού δημοπρατείται τώρα από το Sotheby's. Η τιμή κυμαίνεται μεταξύ 24.000 και 75.000 δολάρια.

✎ Το 2013 έγινε κάτοχος του ρεκόρ για τα περισσότερα streaming στο Spotify, με τα 14 εκατομμύρια του album 'Magna Carta Holy Grail'. Είχε πείσει τη Samsung να συνεργαστεί μαζί του και να διαθέσει στα τηλέφωνα της το download.

Fact: Λέει πως όσα καταθέτει στις δημιουργίες του “η προσπάθεια μου να καταλάβω το παρελθόν, ενδεχομένως και να δηλώσω μετάνοια για αυτό, περιέχει αποδοχή, ενοχή και πολλά άλλα συναισθήματα. Έχω βρει έναν πολύ επικερδή τρόπο θεραπείας”. Επίσης, η λίστα με τα 300 τραγούδια που του ανήκουν αξίζει 20 εκατομμύρια περισσότερα, από ό,τι το 2019 χάριν διαπραγματεύσεων που έκανε για να πάρει όλα τα δικαιώματα.

✎ Το 2015 έδωσε 60.000.000 δολάρια και αγόρασε σκανδιναβική εταιρία συνδρομητικού streaming, με το όνομα Tidal. Το Γενάρη του 2017 πούλησε το 33% (για 200.000.000 δολάρια) στην T-Mobile. Το Φλεβάρη του 2021 πήρε πίσω το ποσοστό του και στην αρχή του Μάρτη πούλησε όλη τη Tidal στη νέα εταιρία του ιδιοκτήτη του Twitter, για 297 εκατομμύρια δολάρια. Πρώτα ο Jay Z επένδυσε στη Square (εταιρία παροχής οικονομικών υπηρεσιών υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρίες, ενώ διαθέτει και εταιρία πληρωμών από το κινητό τηλέφωνο -Cash Pay). Το έκλεισε στα 297.000.000 δολάρια. Εκείνος 'έβγαλε' 149 εκατομμύρια σε μετοχές και ρευστό.

✎ Ο τύπος που έχει κάνει επενδύσεις σε κτηματομεσιτικά (όλες οι επενδύσεις και το ρευστό φτάνουν στα 475.000.000 δολάρια), το Uber και την τέχνη (η αξία της συλλογής του εκτιμάται στα 70 εκατομμύρια) επένδυσε και σε ποτό. Το 2014 αγόρασε το brand σαμπάνιας Armand de Brignac. Την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη (που διανύουμε) πούλησε το 50% στην LVMH (γαλλική πολυεθνική με είδη πολυτελείας), για 640 εκατομμύρια δολάρια.

Όσα χρόνια έχει χρήματα, δεν παραλείπει να δίνει και ποσοστό πίσω στην κοινότητα -σε ανθρώπους που τα έχουν απόλυτη ανάγκη.

Η απιστία του και η διαχείριση της

“Η μητέρα μου, μου λέει κάθε μέρα πόσο υπερήφανη την κάνω. Αν με αποκαλεί Σον; Μόνο η γιαγιά μου με φωνάζει έτσι. Αυτό που λατρεύω στη μάνα μου είναι ότι μου είχε αφήσει πολύ λάσκα το λουρί, όταν ήμουν μικρός, ώστε να πάρω τα μαθήματα μου. Δεν υπάρχουν πολλά για τα οποία να μπορείς να πείσεις το παιδί σου. Του λες μη κάνεις αυτό ή πρόσεχε εκείνο, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να το αφήσεις να πειραματιστεί. Κάποιες φορές με επίπληττε, άλλες δεν σχολίαζε. Ήταν πιο αυστηρή με τις αδελφές μου”. Εκείνος πώς είναι με τα παιδιά του; Aν δεν ήταν η Μπλου Άιβι ενδεχομένως εκείνος να μην ήταν μαζί με την Beyoncé.

Αμφότεροι περιέλαβαν την εξωσυζυγική περιπέτεια του Jay Z σε τραγούδια τους. Εκείνος έλεγε συνέχεια πως “η γυναίκα μου είναι η αδελφή ψυχή μου. Μπορεί να αγαπάς κάποιον, αλλά αν δεν έχεις εμπειρίες από αυτό το συναίσθημα και δεν το αντιλαμβάνεσαι πλήρως, δεν έχεις και τα εργαλεία για να πας προς τα εμπρός. Περάσαμε μια πολύ περίπλοκη περίοδο. Είχαμε δυο επιλογές: ή να μιλήσουμε για αυτό που έγινε ή να κάνουμε πως δεν συνέβη και να μας κυνηγάει για πάντα. Παλέψαμε για την αγάπη και την οικογένεια μας”, με τη βοήθεια ειδικού.

Ήταν υποστηρικτής του Μπαράκ Ομπάμα και δεδομένης της πολιτικοποιημένης πλατφόρμας που έχει τον ρωτούν συχνά αν θα ασχοληθεί με τα κοινά. Επαναλαμβάνει πως είναι κάτι που δεν τον ενδιαφέρει “γιατί ακόμα πιστεύω πως οι πολιτικοί είναι ψεύτες και εγωπαθείς”. Θα συνεχίσει λοιπόν, να κάνει ό,τι έκανε από παιδί: τον hustler.

