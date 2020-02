Κόνι Μεταξά: "Θέλω να παίξω στο Netflix"

Η γνωστή τραγουδίστρια και ηθοποιός βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και από την αρχή της συνέντευξής της αποκάλυψε πως θα είναι ανάμεσα στους συμμετέχοντες του "Just The 2 Of Us".

Μάλιστα αποκάλυψε ότι ο παρτενέρ της θα είναι ο εκκεντρικός χορογράφος και χορευτής, Τάσος Ξιάρχος.

Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι το μεγάλο της όνειρο είναι να παίξει... στο Netflix. Μάλιστα υποστήριξε ότι πλέον είναι πιο εύκολο να παίξει κανείς στο διαδικτυακό κανάλι.