Laverne Cox: "Η τρανσφοβική βία δεν παύει ποτέ να είναι σοκαριστική"

Ότι είναι ''καλά αλλά σε κατάσταση σοκ'', δήλωσε η Laverne Cox σε video που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram για να μιλήσει για τη βίαιη επίθεση την οποία δέχθηκε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου σε πάρκο του Los Angeles. Η trans ηθοποιός, ακτιβίστρια της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και πρωταγωνίστρια της σειράς του Netflix, “Orange is the New Black”, διηγήθηκε το περιστατικό στους followers της. Όπως εξήγησε η ίδια κι ένας φίλος της, περπατούσαν στο Griffith Park, τηρώντας μεταξύ τους τις απαραίτητες αποστάσεις λόγω της πανδημίας όταν ένας άνδρας τους πλησίασε επιθετικά ρωτώντας τους την ώρα.

''Είναι πολύ παράξενος λόγος αυτός για να κάνω ένα Instagram live αλλά κάτι έγινε και πρέπει να το μοιραστώ. Είμαι σε κατάσταση σοκ'', ξεκίνησε τη διήγησή της στο Instagram η Laverne Cox. ''Φορούσα τη μάσκα μου, την κουκούλα μου και περπατάω στο πάρκο και μιλάω με τον φίλο μου, και περνάμε από έναν τύπο. Κι εκείνος πολυ επιθετικά ήρθε προς εμάς και ρώτησε την ώρα, καθώς μας προσπερνούσε. Ο φίλος μου που φορούσε ρολόι του είπε την ώρα και έπειτα ο ίδιος τύπος που ρώτησε την ώρα, τον ρωτάει “Άντρας ή γυναίκα;”», συνέχισε η Laverne Cox που σημείωσε ότι αυτή η συζήτηση που ακολουθήθηκε από ένα ''Άντε γ@@@@@@'' από τον φίλο της διήρκεσε μόλις δευτερόλεπτα.

Ο άνδρας μετά από αυτή την απάντηση επιτέθηκε στον φίλο της χτυπώντας τον. Η επίθεση κράτησε μέχρι η ηθοποιός να βγάλει το κινητό της και να καλέσει την αστυνομία. Ο άνδρας εξαφανίστηκε. «Αυτό μόλις συνέβη», είπε η Laverne Cox, αναφέροντας ότι ήταν η πρώτη φορά που ο φίλος της γινόταν μάρτυρας, πόσο μάλλον θύμα μιας επίθεσης με τρανσφοβικά κίνητρα. «Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές. Δεν παίρνει πάντα σωματικές διαστάσεις, αλλά ναι, έχω ολόκληρο ιστορικό παρενόχλησης στους δρόμους της Νέας Υόρκης», είπε στη συνέχεια.

Η Laverne Cox ζει σε έναν κόσμο που δεν είναι διόλου ασφαλής

Η Laverne Cox συνέχισε αναρωτούμενη αν θα μπορούσε να είχε αντιδράσει διαφορετικά, καταλήγοντας ωστόσο στο συμπέρασμα ότι δεν φέρει ευθύνη γι’ αυτό που συνέβη. ''Στην τελική, ποιον ενδιαφέρει; Φοράω φούτερ και φόρμα, είμαι καλυμμένη, φοράω τη μάσκα μου, ποιος νοιάζεται αν είμαι trans; Πώς επηρεάζει κάτι τέτοιο τη ζωή σου;'' ήταν μία από τις σκέψεις που μοιράστηκε. ''Είναι σημαντικό να υπενθυμίζω στον εαυτό μου ότι όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, δεν φταίω σε κάτι. Δεν φταίτε εσείς που υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι ok με τη δική σας ύπαρξη στον κόσμο. Έχουμε δικαίωμα να κάνουμε βόλτα στο πάρκο'', σημείωσε λίγο πριν αποχαιρετήσει τους fan της.

''Αυτός ο άνθρωπος έψαχνε για καυγά και ήταν σούπερ επιθετικός από την αρχή. Έψαχνε για καυγά επειδή εγώ ήμουν ένα trans άτομο σε δημόσια θέα; Αυτό ένιωσα. Το ξέρω, αυτή είναι η ζωή μου, αλλά ποτέ δεν σταματάει να είναι σοκαριστικό. Δεν είναι κάτι καινούργιο, έχω δεχθεί παρενόχληση και bullying σε όλη την ζωή μου'', είπε η Laverne Cox. ''Δεν είναι ασφαλής κόσμος αν είσαι trans άτομο'', σημείωσε η ηθοποιός.

Η ίδια κατέληξε σε ένα συμπέρασμα που όπως και η τρανσφοβική βία δεν παύει να μας σοκάρει εν έτει 2020.''Δεν υπάρχει ασφάλεια. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, αλλά είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει ασφάλεια αν είσαι trans. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι. Μπορείς να είσαι η Laverne Cox, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό, αλλά αν είσαι trans δυστυχώς μπορεί να βιώσεις τέτοιες εμπειρίες'' τόνισε. Και δυστυχώς, με ακόμα ένα περιστατικό σαν το παραπάνω, το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται για τα άτομα της trans κοινότητας και όχι μόνο.

Μερικά σοκαριστικά στοιχεία για την τρανσφοβική βία στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον οργανισμό Human Rights Campaign που έχει στόχο την εξάλειψη των διακρίσεων εις βάρος της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των ΗΠΑ, το 2020 έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 39 δολοφονίες trans ατόμων και ατόμων που δεν ταυτίζονται με κάποιο βιολογικό φύλο. ''Λέμε τουλάχιστον γιατί αυτές οι ιστορίες συχνά δεν αναφέρονται ή αναφέρονται ανεπαρκώς'', αναφέρει σχετική ανακοίνωση του HRC.

''Αυτά τα θύματα σκοτώθηκαν από γνωστούς, συντρόφους τους ή εντελώς άγνωστους, κάποιοι από τους οποίους συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για το έγκλημα ενώ άλλοι διέφυγαν της σύλληψης'', αναφέρεται στην ανακοίνωση. Όπως επισημαίνει ο οργανισμός είναι ξεκάθαρο ότι η φονική βία επηρρεάζει περισσότερο τις μαύρες trans γυναίκες, όπως είναι παρεμπιπτόντως και η Laverne Cox. ''Ο ρατσισμός, ο σεξισμός, η τρανσφοβία, η ομοφοβία, η biphobia και η μη ελεγχόμενη πρόσβαση σε όπλα, συνωμοτούν για να στερούν από τα άτομα της κοινότητας εργασία, στέγαση, ασφάλεια κ.ά.''.

