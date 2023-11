Madwalk 2023: Η πασαρέλα της Καγιά, ο “καυτός” Μορόνε και οι λαμπερές εμφανίσεις

Όλα όσα έγιναν στη φαντασμαγορική βραδιά των Madwalk 2023. Ο Μικέλε Μορόνε καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος. Οι εμφανίσεις στο Κόκκινο Χαλί.

Εντυπωσιακό ήταν το Madwalk 2023, η μεγαλύτερη γιορτή της μόδας και της μουσικής, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (20/11), στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Την παρουσίαση του φαντασμαγορικού event είχε αναλάβει η Βίκυ Καγιά, η οποία μάγεψε τα πλήθη με τη θρυλική της πασαρέλα, ενώ φορούσε ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα, που την κολάκευε πολύ.

Κορυφαίος guest της βραδιάς ήταν ο γνωστός Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός στην Ευρώπη (και στην Ελλάδα) από την ταινία “365 μέρες” (“365 Days”), η οποία προβλήθηκε στο Netflix.

Ο πρωταγωνιστικός του ρόλος του, ως Massimo, στην ερωτικού ύφους ταινία – την οποία πολλοί συνέκριναν με τις “50 αποχρώσεις του γκρι” (“50 Shades of Grey”) – έκανε τον Ιταλό ηθοποιό σταρ και τον μετέτρεψε σε sex symbol, κάνοντας τον γυναικείο πληθυσμό να παραληρεί.

Ο σέξι πρωταγωνιστής στάθηκε στο πλάι του διάσημου μοντέλου, ενώ τραγούδησε κιόλας επί σκηνής, αφού, εκτός από την υποκριτική, ασχολείται και με τη μουσική.

Ο Μικέλε Μορόνε τραγούδησε ζωντανά, χωρίς playback, φορώντας γυαλιά ηλίου, και καταχειροκροτήθηκε από το πλήθος.

Στο MadWalk 2023 συμμετείχαν με ξεχωριστά performances, μεταξύ άλλων, οι: Apon, FY, Good Job Nicky, Josephine, Kimi, Andrew Lambrou, Lila, Marseaux, Konnie Metaxa, 3 SUM, Ήβη Αδάμου, Δέσποινα Βανδή, Πέτρος Ιακωβίδης, Κατερίνα Λιόλιου, Θοδωρής Μαραντίνης, Κατερίνα Παπουτσάκη, Σάκης Ρουβάς, Τάμτα και Ελένη Φουρέιρα.

Στο runway παρουσιάστηκαν δημιουργίες των σχεδιαστών: Apostolos Mitropoulos, Celia Kritharioti, Dante, Nika, Valtadoros, Vassilis Zoulias & Pericles Kondylatos, Vrettos Vrettakos και των brands 5226 by Celia Kritharioti, 240791 by Eleni Kavvada, adidas, Creators Lab by IKEA, MAC Cosmetics, Social Outkast, Pink Woman και XXLOVE.

Νωρίτερα, στο Κόκκινο Χαλί, πολλοί celebrities – ανάμεσά τους ηθοποιοί, τραγουδιστές, παρουσιαστές, influencers – περπάτησαν, φωτογραφήθηκαν και εντυπωσίασαν με τις τολμηρές, αλλά και λαμπερές εμφανίσεις τους.

Κατερίνα Στικούδη στο Madwalk 2023 PAPADAKIS PRESS

Οι πρώτοι celebrities που περπάτησαν στο κόκκινο χαλί και στη συνέχεια πόζαραν στον φωτογραφικό φακό ήταν η εγκυμονούσα Κατερίνα Στικούδη, ο Βασίλης Ζούλιας με τον Περικλή Κονδυλάτο, η Κατερίνα Λιόλιου, ο Πέτρος Κωστόπουλος, η Lila, o Good Job Nicky.

Λίλα Τριάντη στο Madwalk 2023 PAPADAKIS PRESS

Πέτρος Κωστόπουλος στο Madwalk 2023 PAPADAKIS PRESS