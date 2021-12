Marvel: Στον ρόλο του Daredevil επιστρέφει ο Charlie Cox

Την επιστροφή του Charlie Cox στον ρόλο του Daredevil ανακοίνωσε - στο περίπου - ο Πρόεδρος της Marvel, Kevin Feige.

Μιλώντας στο CinemaBlend, ο Feige είπε ότι αν υπάρχει πιθανότητα να δούμε κάποια στιγμή τον χαρακτήρα σε κάποια ταινία ή σειρά του στούντιο, τότε ο Cox θα είναι αυτός που θα αναλάβει για ακόμα μια φορά τον ρόλο του τυφλού υπερήρωα.

"Αν είναι να δείτε τον Daredevil σε επερχόμενο project, ο Charlie Cox, ναι, θα είναι ο ηθοποιός που θα υποδύεται τον Daredevil", είπε. "Το πού θα το δούμε αυτό, πώς θα το δούμε, πότε θα το δούμε, μένει να το ανακαλύψουμε".

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Cox ενσάρκωνε τον Daredevil/Matt Murdock, στην ομότιτλη σειρά του Netflix, η οποία κόπηκε απότομα το 2018 μετά την ανακοίνωση για την δημιουργία της συνδρομητικής Disney+ και το κλείσιμο του Marvel TV. Tότε, έγινε γνωστός ένας όρος του συμβολαίου που είχε τεθεί από το Netflix το 2013. Σύμφωνα με αυτόν, κανένας από τους χαρακτήρες που μετέφερε το Netflix στις οθόνες μας δεν θα μπορέσει να εμφανιστεί σε κάποια σειρά ή ταινία για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά τις εκάστοτε ακυρώσεις. Η σειρά ήταν η τέταρτη της συνεργασίας Marvel/Netflix που σταμάτησε, μετά τα "Defenders", "Iron Fist" και "Luke Cage", ενώ λίγο αργότερα ολοκληρώθηκαν και τα "Punisher" και "Jessica Jones".

Σύμφωνα με το gr.ign.com, τον Δεκέμβριο του 2020 τα δικαιώματα του "Daredevil" μεταφέρθηκαν και επίσημα από το Netflix στην Marvel, κάτι που αναγέννησε την ελπίδα περί επιστροφής του ήρωα. Μάλιστα, οι φήμες ξεκίνησαν με το "Spider-Man: No Way Home" (16 Δεκεμβρίου - Ελλάδα) που θα φέρει επιστροφές από παλαιότερες ταινίες του ήρωα, ενώ αργότερα ακούσαμε ψιθύρους που έκαναν λόγο για ένα αυτόνομο project του Daredevil στο MCU, με τους ηθοποιούς από τη σειρά του Netflix. Με τη νέα σειρά "Hawkeye" και την εισαγωγή της Maya Lopez της Alaqua Cox, αλλά και την ανακοίνωση για την αυτόνομη σειρά "Echo", είναι πολύ πιθανό να ξαναδούμε τον Daredevil, μιας και ο χαρακτήρας παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της χαρακτήρα. Εξάλλου, υπάρχει και αυτός ο "θείος" που ακούσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο του "Hawkeye" που συνδέεται με τη σειρά του Netflix που σφραγίζουν την επιστροφή του ήρωα.

O Cox έχει παίξει στις σειρές "Moby Dick" (2011), "Boardwalk Empire" (2011-12), "Daredevil" (2015-18), "The Defenders" (2017) και "Kin" (2021), αλλά και τις ταινίες "Casanova" (2005), "Stardust" (2007), "Stone of Destiny" (2008), "Glorious 39" (2009), "There Be Dragons" (2011), "The Theory of Everything" (2014) και "King of Thieves" (2018).

Το "Daredevil" κατέχει μια λίστα στις 10 καλύτερες live-action υπερηρωικές σειρές που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τον Απρίλιο που μας πέρασε.

