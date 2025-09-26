“Να με λες μαμά”: Η συγκινητική αφιέρωση του Alpha στην Ηρώ Καριοφύλλη

Το πρώτο διπλό επεισόδιο της καθηλωτικής σειράς “Να με λες μαμά” έκλεισε με ένα συγκινητικό μήνυμα του του Alpha για την Ηρώ Καριοφύλλη.

Με ένα διπλό επεισόδιο έκανε πρεμιέρα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες τη νύχτα της Πέμπτης, η νέα σειρά “Να με λες μαμά”, μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Έχοντας σαν όχημα το θέμα της παιδικής κακοποίησης, η σειρά ήρθε για να αφηγηθεί μέσα σε λίγα επεισόδια τη συγκλονιστική ιστορία μιας γυναίκας που ανταποκρίνεται στις σιωπηλές κραυγές για βοήθεια ενός κακοποιημένου κοριτσιού και ταυτόχρονα να εστιάσει στο συγκινητικό θέμα των σχέσεων μητέρας-κόρης.

Μάλιστα, από τα πρώτα κιόλας λεπτά, τα social media έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο σίριαλ “Να μες λες μαμά” στον Alpha. Ωστόσο, όταν ολοκληρώθηκε το διπλό επεισόδιο, το τηλεοπτικό κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια ιδιαίτερη αφιέρωση που έκανε ο σταθμός σε μια επί χρόνια μάχιμη ρεπόρτερ του.

“Αφιερωμένο στη μνήμη της δημοσιογράφου Ηρούς Καρυοφύλλη για τη σημαντική συμβολή της στην έρευνα” σημειώθηκε χαρακτηριστικά στην κάρτα που προβλήθηκε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες αμέσως μετά την τελευταία σκηνή.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η υπόθεση αφορά την κακοποίηση ενός νεαρού κοριτσιού και την αδιαφορία της πολιτείας, όπου προφανώς χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από πραγματικές υποθέσεις παιδικής κακοποίησης, τις οποίες προσέφερε η Ηρώ Καρυοφύλλη από την πολυετή εμπειρία της στο αστυνομικό ρεπορτάζ.