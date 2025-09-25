“Να με λες μαμά”: Αποθέωση για τη μικρή Ναυσικά Κόκοτα στην πρεμιέρα της σειράς – Ποια είναι η 9χρονη πρωταγωνίστρια

Η νέα δραματική σειρά του Alpha “Να με λες μαμά” κάνει πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης (25/9) και αυτή είναι η Ναυσικά Κόκοτα είναι η μικρή πρωταγωνίστρια που θα κλέψει τις καρδιές των τηλεθεατών.

Η μικρή Ναυσικά Κόκοτα έκλεψε όλες τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της νέας σειράς του Alpha “Να με λες μαμά”, το βράδυ της Πέμπτης (25/9). Το 9χρονο κορίτσι που υποδύεται την Ιωάννα, ένα παιδί που κακοποιείται από την μητέρα και τον πατριό της, ξεχώρισε με την ερμηνεία του, παρά το νεαρό της ηλικίας της.

Οι σκληρές σκηνές που παρακολούθησαν οι τηλεθεατές ράγιζαν καρδιές με τους χρήστες του “Χ” να αποθεώνουν την μικρή Ναυσικά για τον τρόπο που ενσαρκώνει τον ρόλο της.

“Να με λες μαμά”: Ποια είναι η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Η Ναυσικά υποδύεται στη σειρά τη μικρή Ιωάννα, με τρόπο αφοπλιστικό και βαθιά αληθινό. Η Ιωάννα, η οποία κακοποιείται από τη μητέρα της και τον σύντροφο της μητέρας της, μέχρι που η Ξένια (Μαρία Κίτσου) βρίσκεται στο δρόμο της και την βάζει στην καρδιά της. Στόχος και ανάγκη ζωής της Ξένιας γίνεται η προστασία αυτού του αθώου κι απροστάτευτου κοριτσιού. Θέλω της, να τη μεγαλώσει σαν δικό της παιδί και να της προσφέρει την θαλπωρή και την αγάπη που της αξίζει. Θα καταφέρει η Ξένια να προσφέρει στην Ιωάννα όλα αυτά που της αξίζουν; Θα μπορέσει να ξεπεράσει κοινωνικά αλλά και νομικά εμπόδια; Η απάντηση θα μας συναρπάσει, θα μας καθηλώσει και θα μας κάνει κοινωνούς σε μια ιστορία τρυφερή, συγκινητική, αληθινή.

Η μικρή Ναυσικά, στην συνέντευξη που παραχώρησε στο «Happy Day» λίγο πριν την μεγάλη πρεμιέρα κέρδισε τους τηλεθεατές με τη γλυκύτητά της ενώ έδωσε και μια γεύση από το τι θα δούμε στη συνέχεια.

Πώς προέκυψε όμως το ενδιαφέρον της για την υποκριτική; «Έβλεπα σήριαλ, μου αρέσαν οι ηθοποιοί, το ζήτησα από τη μαμά μου κι έγιναν όλα μαγικά!» είπε χαρακτηριστικά. Πέρασε από casting και φυσικά είχε αγωνία. «Ναι. Είχα αρκετό άγχος. Μετά από το πρώτο (casting) σκέφτηκα ότι υπάρχει περίπτωση να μη με ήθελαν, όχι γιατί δεν είμαι καλή αλλά γιατί δεν τους ταιριάζω. Οπότε, δεν είχα άγχος!». Η πρώτη δουλειά της Ιωάννας στην τηλεόραση ήταν «στη διαφήμιση. Ήταν κουραστικό αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ ωραίο». Η αγαπημένη της δουλειά μέχρι τώρα είναι το «Να με λες μαμά»: «Μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι το πρώτο σήριαλ που έχω κάνει… Και το θέατρο μου αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω θεατρικές παραστάσεις. Τώρα έχω ξεκινήσει πρόβες για ένα μιούζικαλ με βυζαντινή μουσική».

Επιστρέφοντάς στο «Να με λες μαμά», μετά το casting ενημέρωσαν τη μητέρα της για την επιτυχία της. «Ειλικρινά, όταν το έμαθα άρχισα να πηδάω από τη χαρά μου, γιατί δεν περίμενα να βγάλω ένα τόσο καλό αποτέλεσμα». Για τα γυρίσματα είπε: «Πέντε μήνες διήρκεσαν τα γυρίσματα. Δεν είχα άγχος με τα λόγια… Το δύσκολο στις σκηνές ήταν ότι έπρεπε να νιώθω πράγματα, που δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί κάποιο παιδί να τα νιώσει. Προσπάθησα να μπω στο ρόλο της Ιωάννας και να νιώσω όπως θα ένιωθε. Πριν ξεκινήσουμε τη σκηνή γελάγαμε, οπότε ήμουν μια χαρά».

Ναυσικά Κόκοτα: “Θεωρούσα αυτά που μου δίνει η μητέρα μου αυτονόητα, αλλά δεν είναι”

«Με τη Μαρία Κίτσου, για κάποιο λόγο, ήταν σα να είχαμε ένα σύνθημα μεταξύ μας αλλά όχι με λόγια, με τις ματιές, σα να μας μας ένωνε ένα αόρατο σκοινί και συνεργαζόμασταν άψογα. Πάντοτε κάναμε μια πρόβα οι δυο μας, καμιά φορά τη ρώταγα τη γνώμη της πώς να πω κάτι που δεν ήξερα. Γενικά ήμασταν δεμένες. Και τώρα είμαστε, η αλήθεια είναι» υπογραμμίζει η μικρή Ναυσικά. Σχετικά με την πρεμιέρα της σειράς είπε: «’Έχω άγχος για το πώς θα βγει και το αποτέλεσμά της».

Η μικρή Ναυσικά απάντησε και για το εάν η υποκριτική είναι ο δρόμος που θα ήθελε να ακολουθήσει λέγοντας πως προς το παρόν είναι το «χόμπι» της. «Δεν ξέρω εάν θα ασχοληθώ με αυτό, αλλά ξέρω ότι αυτή εμπειρία θα μείνει για πάντα μέσα μου».

Στον ελεύθερό της χρόνο της αρέσει να ασχολείται με διάφορες δραστηριότητες, ενώ η αγαπημένη της είναι το μπαλέτο.

Με πολύ συγκινητικά λόγια μίλησε και για την μητέρα της: «Θα ήθελα να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ, διότι εάν δεν ήταν εκείνη δε νομίζω ότι θα το έκανα αυτό. Και μπράβο για το κουράγιο της. Και τώρα το κατάλαβα ότι όλα αυτά που μου δίνει κάθε μέρα, δεν είναι αυτονόητα. Τα θεωρούσα αυτονόητα αλλά δεν είναι».