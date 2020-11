Netflix και καραντίνα: Οσκαρικά "χαρτιά" και τα SOS του Δεκεμβρίου

Γεμάτος από νέες ταινίες και σειρές θα είναι ο Δεκέμβριος στο Netflix, που έρχονται να κεντρίσουν το ενδιαφέρον μας, να μας καθηλώσουν, αλλά και να μας κρατήσουν συντροφιά στο lockdown.

Ανάμεσά τους ταινίες που ήδη "φλερτάρουν" με τα Όσκαρ 2021, όπως οι "Mank", "Ma Rainey’s Black Bottom", "The Prom" και "The Midnight Sky" που αναμένονται με τεράστια ανυπομονησία από τους σινεφίλ, αλλά και σειρές που σκοπό έχουν να γίνουν το νέο "talk of the town", κάνοντάς μας να μην ξεκολλάμε από την οθόνη. Πρωτότυπα σενάρια, ποικιλία στα είδη και ιστορίες που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, χαρακτηρίζουν τις σειρές που πρόκειται να κάνουν πρεμιέρα τις επόμενες μέρες και βδομάδες, ενώ μαζί με αυτά έρχονται σπουδαία ντοκιμαντέρ που σίγουρα θα συζητηθούν.

Δείτε παρακάτω 10 προτάσεις με καινούργιες ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ που καταφτάνουν στο Netflix, τι πραγματεύεται η καθεμία, αλλά και πότε ακριβώς κάνουν πρεμιέρα στις οθόνες μας.

Ταινίες

Mank - 4 Δεκεμβρίου 2020

Το "Mank" αποτελεί το κινηματογραφικό γεγονός του χειμώνα, περιγράφοντας τη συγκλονιστική ιστορία πίσω από την εμβληματική ταινία "Πολίτης Κέιν". Ο σκηνοθέτης David Fincher καταπιάνεται με τη διαμάχη του Herman Mankiewicz και του Orson Welles σχετικά με το σενάριο του σπουδαίου φιλμ, σε μια ταινία που θεωρείται οσκαρικό φαβορί.

The Prom - 11 Δεκεμβρίου 2020

Άλλη μια ταινία οσκαρικών προδιαγραφών, με πρωταγωνίστριες τις Meryl Streep και Nicole Kidman σε σκηνοθεσία του Ryan Murphy. Το "The Prom είναι μια LGBT+ κωμωδία που περιστρέφεται γύρω από μια ξεπεσμένη πλέον σταρ του μουσικού θέατρου και αποτελεί κινηματογραφική διασκευή του ομώνυμου μιούζικαλ που ανέβηκε στο Broadway το 2018.

Ma Rainey’s Black Bottom / Η Θρυλική Μα Ρέινι - 18 Δεκεμβρίου 2020

Το "Ma Rainey’s Black Bottom" μας ταξιδεύει στην Αμερική του '20 και περιγράφει την ιστορία της Ma Rainey, μίας από τις πρώτες Αφροαμερικανές τραγουδίστριες της μπλουζ μουσικής, την οποία υποδύεται η Viola Davis. Στην ταινία βλέπουμε τον Chadwick Boseman στον τελευταίο ρόλο της ζωής του, ενώ το εν λόγω έργο "φλερτάρει", επίσης, με τα Όσκαρ.

The Midnight Sky / Ο Ουρανός του Μεσονυχτίου - 23 Δεκεμβρίου 2020

Πρόκειται για μια μετα-αποκαλυπτική ιστορία, όπως αναφέρει το Netflix, με πρωταγωνιστή τον George Clooney, ο οποίος σκηνοθετεί και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την διασκευή του best-seller "Good Morning, Midnight" της Lily Brooks-Dalton. Μια φιλόδοξη ταινία επιστημονικής φαντασίας, που αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία.

Σειρές

Selena: The Series / Σελένα - 4 Δεκεμβρίου 2020

Η σειρά ακολουθεί την ιστορία της Selena Quintanilla, της βασίλισσας της μεξικανοαμερικανικής μουσικής, την οποία υποδύεται η Christian Serratos, 30 χρόνια μετά την ταινία ''Selena'' με την Jennifer Lopez. Το ξεκίνημά της από το Τέξας, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, οι τριβές με την οικογένειά της και η ανάδειξή της στην πιο επιτυχημένη Λατίνα καλλιτέχνιδα όλων των εποχών.

Detention - 5 Δεκεμβρίου 2020

Πρόκειται για μία νέα πρωτότυπη σειρά κινεζικής γλώσσας, που βασίζεται στο ομότιτλο βιντεοπαιχνίδι από την Ταϊβάν που κυκλοφόρησε το 2017. Ακολουθεί μια βασανισμένη μαθήτρια τη δεκαετία του '90 στο Λύκειο Γκρίνγουντ, η οποία ανακαλύπτει μυστικά για τη δίωξη νεαρών μαθητών και καθηγητών που αγωνίζονταν για ελευθερία την εποχή της λογοκρισίας.

The Mess You Leave Behind / Το Χάος που Άφησες Πίσω - 11 Δεκεμβρίου 2020

Πρόκειται για τη νέα ισπανική μίνι σειρά (μιας σεζόν) του Netflix, με κύρια στοιχεία της το σασπένς και το μυστήριο. Μια δασκάλα πιάνει δουλειά σε ένα λύκειο, αλλά την στοιχειώνει ένας ύποπτος θάνατος που συνέβη εκεί πριν αρκετά χρόνια. Η ίδια, μπλέκεται σε περίεργα μονοπάτια και αρχίζει να φοβάται για τη ζωή της.

Tiny Pretty Things - 14 Δεκεμβρίου 2020

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο των Sona Charaipotra και Dhonielle Clayton και εστιάζει σε μια ελίτ ακαδημία μπαλέτου, περιγράφοντας τις ζωές των νεαρών ενήλικων που ζουν μακριά από τα σπίτια τους. Ακροβατούν ανάμεσα στην υπεροχή και την καταστροφή, ενώ όλοι είναι ικανοί για όλα προκειμένου να φτάσουν στην επιτυχία.

Ντοκιμαντέρ

The Surgeon’s Cut / Στην κόψη του χειρουργού - 9 Δεκεμβρίου 2020

Μια εμπνευσμένη σειρά ντοκιμαντέρ που εστιάζει στον τομέα της Ιατρικής. Τέσσερις χειρούργοι και πρωτοπόροι στα πεδία τους μιλούν για τις ζωές και το επάγγελμα τους, ενώ εκτελούν καινοτόμες διαδικασίες, καθώς ανακαλύπτουν και εξερευνούν το ανθρώπινο σώμα.

The Ripper / Ο Αντεροβγάλτης - 16 Δεκεμβρίου 2020

Από το 1975 μέχρι το 1980, δεκατρείς γυναίκες δολοφονήθηκαν στο Yorkshire από έναν άντρα, που η αστυνομία δεν μπορούσε να πιάσει. Αστυνομικοί ερευνητές και μάρτυρες θυμούνται πώς ένας σύγχρονος Τζακ Αντεροβγάλητης έσπειρε τον τρόμο στη βόρεια Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του '70.



