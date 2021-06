O απίστευτος 10χρονος που ανατρίχιασε κριτές και κοινό στο America's Got Talent

O 10χρονος Πίτερ Ροζαλίτα, πολίτης των Φιλιππίνων που ζει στο Άμπου Ντάμπι, 'πετάχτηκε' μέχρι το Λος Άντζελες για να εμφανιστεί στην πρεμιέρα της 16ης σεζόν του τηλεοπτικού show 'America's Got Talent' και να διεκδικήσει το βραβείο του 1.000.000 δολαρίων -που παίρνει ο νικητής. Όπως είπε από τη σκηνή του show, με τα χρήματα αυτά θα αγοράσει ένα Nintendo Switch και να πληρώσει το σχολείο του. Μαζί αυτά τα έξοδα φτάνουν τα 15.000 δολάρια. Τα υπόλοιπα θα δει τι θα τα κάνει. Το θέμα είναι αν μπορεί να κερδίσει το βραβείο.

ADVERTISING

Όπως του είπε ο Χάουι Μάντελ, ένας εκ των κριτών μπορεί. Είχε προηγηθεί η ερμηνεία του 'All by myself' της Σελίν Ντιόν -'έπιασε' και τις πιο ψιλές νότες της θρυλικής για τη φωνή της, ερμηνεύτριας. Μέχρι και ο γνωστός για την αυστηρότητα του, Σάιμον Κάουελ έμεινε άναυδος με την ώριμη εκτέλεση του απαιτητικού τραγουδιού και την έκταση της φωνής του 10χρονου. Του είπε πως η φωνή του, τού προκάλεσε ανατριχίλα.

Ακούστε την ανατριχιαστική ερμηνεία.

Μετά το τέλος, η Σοφία Βεργκάρα ρώτησε το αγόρι αν εκπλήσσεται όταν ακούει τη φωνή του. Εξήγησε πως είχε πολύ άγχος. Δηλαδή, πού να μην είχε.

Ο Πίτερ είχε εμφανιστεί τον Ιούνιο του 2020 στο Vocal Fame του Άμπου Ντάμπι, όπου επίσης είχε 'μαγέψει' με τη φωνή του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις