Ο Λάρι Φλιντ νίκησε με την πορνογραφία την Πρώτη Τροπολογία

Ο Larry Flynt δημιούργησε τον ανταγωνισμό του Playboy για να γλιτώσει από την πτώχευση. Προκειμένου να έχει μια τύχη, απέναντι στο δημιούργημα του Hugh Hefner, το οποίο είχε καθιερωθεί, έκανε πιο ακραίο το περιεχόμενο του Hustler. Τόσο που το Playboy φαινόταν πια σεμνό. Κατ' αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος που διώχθηκε για χυδαιότητα, βάσει ενός δεδικασμένου που είχε προκύψει τρία χρόνια νωρίτερα -και είχε προστεθεί στην Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ. Έπειτα από ατελείωτες ώρες στις δικαστικές αίθουσες και πολλά εκατομμύρια δολάρια, ο επιχειρηματίας που πέθανε την Τετάρτη 10/2, σε ηλικία 78 χρόνων νίκησε το κατεστημένο -καθώς πριν κυνηγήσει αυτός την υπόθεση που τον αφορούσε η παρωδία δεν προστατευόταν από το First Amendment. Κάπου εδώ πρέπει να θυμίσουμε πως η πορνογραφία έγινε θεμελιώδης νόμος του Internet.

Ο λαθρέμπορος πατέρας του Flynt ήταν η πηγή έμπνευσης

Ο Flynt υπήρξε γιος -αλκοολικού- βετεράνου πολέμου, μέλος μιας πολύ φτωχής πενταμελούς οικογένειας που ζούσε στο Lakeville του Kentucky (περιοχή που εξαρτιόταν από το ανθρακωρυχείο και επλήγη απεριόριστα στη Μεγάλη Οικονομική Ύφεση), που 'έχασε' ένα μέλος από λευχαιμία (την αδελφή, στα 4 της χρόνια) και που είχε ως συνέπεια το χωρισμό των γονιών ένα χρόνο μετά (φαινόμενο που μόνο σύνηθες δεν ήταν τη δεκαετία του '50).

Πέρασε τα τρία πρώτα χρόνια της ζωής του με τη μητέρα του και τη γιαγιά του -καθώς ο πατέρας του ήταν στην Ευρώπη και πολεμούσε στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ο μπαμπάς του γύρισε στην πατρίδα πήγε να ζήσει μαζί του, γιατί δεν συμπαθούσε τον σύντροφο της μητέρας του. Ο πατέρας του 'έβγαζε' χρήματα από το λαθρεμπόριο αλκοολούχων ποτών. “Η εικόνα του να πουλάει τα μπουκάλια σε ξύλινο καρότσι έγινε η έμπνευση μου για το Hustler” είχε γράψει στο βιβλίο του (My Journey from fear to faith)

Το 'έσκασε' από το σπίτι όταν ήταν 15 και κατατάχθηκε στον στρατό. Για να τον δεχθούν άλλαξε την ημερομηνία γεννήσεως στο πιστοποιητικό. Την ίδια περίοδο ανέπτυξε τη λατρεία του για το πόκερ. Αφότου πήρε απολυτήριο, γύρισε στη μητέρα του και έπιασε δουλειά σε εταιρία της General Motors. Απολύθηκε τρεις μήνες μετά (στο πλαίσιο περικοπών), όταν επέστρεψε στον πατέρα του και έγινε ο ίδιος λαθρέμπορος. Σταμάτησε την ενασχόληση όταν έμαθε πως τον ψάχνουν και δυο μήνες αργότερα (είμαστε στον Ιούλιο του 1960) κατετάγη στο ναυτικό, όπου έγινε χειριστής ραντάρ. Ήταν μέλος του πλοίου που ανέκτησε την κάψουλα του αστροναύτη, John Glenn. Πήρε τιμητική αποστράτευση το 1964. Ήταν 22. Είχε ήδη δυο διαζύγια -γάμων μικρής διάρκειας. Έπιασε δουλειά στη λάντζα εστιατορίου.

O Larry Flynt, σε ηλικία 36 χρόνων, στο σπίτι του στο Ohio. ASSOCIATED PRESS

Μάζεψε χρήματα και αγόρασε το μπαρ της μητέρας του, στο Dayton του Ohio, στις αρχές του 1965. Σύντομα 'έβγαζε' 1000 την εβδομάδα. Με τα κέρδη αγόρασε άλλα δυο μπαρ. Δούλευε 20 ώρες την ημέρα και για να αντέχει έπαιρνε αμφεταμίνη. Εθίστηκε σε αυτή. Το 1968 αποφάσισε να φτιάξει ένα πολυτελές μπαρ, το πρώτο της περιοχής με γυναίκες που φορούσαν μπικίνι και χόρευαν σε κλουβιά. Το ονόμασε Hustle. Είχε τεράστια επιτυχία. Με τη βοήθεια του αδελφού του, Jimmy και της Althea Leasure, η οποία είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στα 17 και έγινε μια από τις χορεύτριες του Hustler πριν γίνει η τέταρτη σύζυγος του Flynt, άνοιξαν 'παραρτήματα' σε πολλές άλλες πόλεις. Έως το 1973 είχαν οκτώ. Κάθε ένα είχε έσοδα από 260.000 έως 520.000 το χρόνο.

Η 'Jackie' έκανε τον Flynt εκατομμυριούχο

Ένα χρόνο νωρίτερα έφτιαξε το 'Hustler Newsletter', δισέλιδο προωθητικό των clubs του. Έκανε τέτοια θραύση που τέσσερις μήνες μετά απέκτησε 16 σελίδες. Τον Αύγουστο του 1973 οι σελίδες έγιναν 32. Μετά προέκυψε η κρίση του πετρελαίου και η ύφεση που προφανώς τον αφορούσε. Βρέθηκε προ της πτώχευσης, όταν σκέφτηκε να μετατρέψει το έντυπο που ήδη είχε σε περιοδικό σεξουαλικού περιεχομένου, με διανομή σε όλη τη χώρα. Για να πληρώσει τα έξοδα, δεν πλήρωσε τους φόρους επί των πωλήσεων των clubs του.

Το πρώτο Hustler για ενήλικες κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1974. Το καλοκαίρι του 1975 έγινε ο πρώτος που πλήρωσε αδρά (με 18.000 δολάρια) paparazzo, για να εξασφαλίσει τις φωτογραφίες της πρώην Πρώτης Κυρίας του έθνους, Jacqueline Kennedy Onassis να κάνει ηλιοθεραπεία χωρίς μαγιό, το 1971. Το τεύχος πούλησε 1.000.000 αντίτυπα μέσα σε λίγες μέρες. Ο Flynt έγινε εκατομμυριούχος και αγόρασε την πρώτη του έπαυλη, αξίας 375.000 δολαρίων.

Έγινε ήρωας της μάχης για την ελευθερία του λόγου, χωρίς να είναι ακριβώς αυτή η επιδίωξη του

To Playboy υπήρχε ήδη (από το Δεκέμβριο του 1953). Για να το 'χτυπήσει' ο Flynt έκανε το περιεχόμενο πιο άσεμνο. Δηλαδή, δεν έκρυβε τίποτα (έδειχνε γεννητικά όργανα, κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ ξανά σε περιοδικά των ΗΠΑ), συν του ότι οι πόζες των κοριτσιών ήταν πολύ πιο προκλητικές (πχ σε μια το μοντέλο εμφανιζόταν ως γεμιστή γαλοπούλα). Είχε κρίνει πως αυτές οι εικόνες προστατεύονταν από την Πρώτη Τροπολογία, ως παρωδίες. Αρχικά δεν συμφώνησαν μαζί του οι αρχές.

Όπως μπορείς να διαβάσεις στην Εγκυκλοπαίδεια της Πρώτης Τροπολογίας ο Flynt είχε ξοδέψει εκατομμύρια δολαρίων (και ατελείωτες ώρες) για να εκθέσει την υποκρισία όσων υποτίθεται πως διαφύλασσαν την ηθική. Ενώ ήταν σε εξέλιξη οι δίκες εκτόξευε αντικείμενα στους δικαστές και τους απέδιδε διάφορους χαρακτηρισμούς. Σε μια δικάσιμο εμφανίστηκε με μια πάνα που είχε φτιάξει από αμερικανική σημαία.

Η πρώτη φορά που διώχθηκε ήταν για χυδαιότητα και εγκληματική οργάνωση, το 1976 όταν ο Simon Leis, επικεφαλής επιτροπής εναντίον της πορνογραφίας του Cincinnati του απηύθυνε τις σχετικές κατηγορίες, βάσει δεδικασμένου που 'χε προκύψει μόλις τρία χρόνια νωρίτερα -ήταν ο πρώτος στον οποίον απευθύνθηκε η νέα κατηγορία, για χυδαιότητα.

Καταδικάστηκε σε 7 έως 25 χρόνια φυλάκισης. Βγήκε στις έξι μέρες. Τόσο του πήρε για να αποδείξει ανάρμοστη συμπεριφορά της εισαγγελίας και μεροληψία δικαστή και ενόρκων ως προς τις παραβάσεις που αφορούσαν το νόμο της Ίσης Προστασίας της 14ης τροπολογίας. Σημείωσε και ότι τον είχαν στηρίζει celebrities της εποχής, με διαφήμιση στους New York Times, στην οποία σύγκριναν αυτά που περνούσε με όσα βίωνε κάθε Σοβιετικός αντιφρονούντας.

O Larry Flynt κατά την άφιξη του στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, στις 2/12 του 1987, με το costumized χρυσό αμαξίδιο. ASSOCIATED PRESS

Είχε περάσει μια μεγάλη περίοδο ως εθισμένος στην αμφεταμίνη, όλη του τη ζωή ως εχθρός του φεμινισμού (τον είχαν χαρακτηρίσει τον Goebbels στον αγώνα εναντίον των γυναικών), ενώ έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας που τον άφησε παράλυτο, καθώς η σφαίρα διέλυσε την σπονδυλική στήλη. Έκτοτε αντιμετώπισε ουκ ολίγα προβλήματα υγείας.

Η επίθεση έγινε ενώ κατευθυνόταν σε δικαστήριο της Georgia, ως κατηγορούμενος για χυδαιότητα, έπειτα από γυμνή φωτογραφία ζευγαριού διαφορετικών φυλών). Ο δράστης δεν εντοπίστηκε. Ένας φασίστας, ονόματι Joseph Paul Franklin είχε αναλάβει την ευθύνη, αλλά δεν συνελήφθη, ούτε δικάστηκε για αυτό το έγκλημα. Καταδικάστηκε σε θανατική ποινή, ως ένοχος οκτώ δολοφονιών και εκτελέστηκε το Noέμβριο του 2013. Ο Flynt, ο οποίος 'έφτιαξε' αμαξίδιο από χρυσό και βελούδο, για να ταιριάζει -όπως είπε- σε αυτό που είναι, ήταν εναντίον της θανατικής ποινής και είχε ζητήσει να μην εκτελεστεί ο Franklin.

Αδιαφορούσε για τις ταινίες του Quentin Tarantino, όχι γιατί είχε δηλώσει πως δεν θα έκανε ποτέ ταινία πορνό “αλλά γιατί έχει δημιουργήσει κάποιες από τις πιο βίαιες ταινίες της ιστορίας και ξαφνικά δηλώνει εναντίον της πορνογραφίας”. Στο μυαλό του, η βία ήταν πολύ πιο σοβαρό θέμα από το σεξ. “Στηρίζω τη Δεύτερη τροπολογία που επιτρέπει την οπλοκατοχή -έχω δυο όπλα- αλλά όχι τις επιθέσεις με όπλα”.

O Larry Flynt με τον έρωτα της ζωής του, κατά του ιδίου το ρηθέν, την Althea το Φεβρουάριο του 1983. ASSOCIATED PRESS

Στα 70 υποβλήθηκε σε επέμβαση κατά την οποία του τοποθέτησαν εμφύτευμα στο πέος (“για να μπορώ να κάνω σεξ, παρά την παράλυση”). Συνολικά, παντρεύτηκε πέντε φορές (η Althea ήταν 'ο έρωτας της ζωής μου' και bisexual -πέθανε από AIDS το 1987), απέκτησε πέντε κόρες και ένα γιο, αλλά διέκοψε κάθε σχέση με τέσσερα από τα παιδιά του.

Αποκλήρωσε τη μεγαλύτερη σε ηλικία κόρη του, αφότου εκείνη έγινε Χριστιανή ακτιβίστρια εναντίον της πορνογραφίας. Μετά αποκάλυψε πως ο πατέρας της την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά όταν ήταν παιδί, κατηγορία που διέψευσε ο Flynt και είχε περάσει και από σχετικό τεστ από ανιχνευτή ψεύδους. Μεταξύ αυτών που απομάκρυνε από τη ζωή του ήταν και ο αδελφός του, μετά τη μήνυση που του έκανε το 2011 υποστηρίζοντας πως ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τα καταστήματα του Larry. “Αν του έδινα εκατομμύρια κάθε μήνα, θα ήταν μια χαρά. Ήταν το μόνο που ήθελε”.

Για ένα χρόνο δοκίμασε να γίνει Ευαγγελιστής Χριστιανός, είχε πει πως ένιωσε ότι ξαναγεννήθηκε, ότι είχε όραμα με το Θεό. Θυμήθηκε το τρακάρισμα που ήταν 'βγαλμένο' από κινηματογραφική ταινία, με το αυτοκίνητο του να 'πετάει', να σκάει στο έδαφος και να παίρνει φωτιά. Εκείνος δεν είχε πάθει τίποτα. “Θυμάμαι να παρακαλάω το Θεό να με βοηθήσει. Δεν ήταν η ώρα μου να φύγω. Είχα περισσότερα να κάνω”. Μετά παρέμεινε πιστός, αλλά χωρίς συγκεκριμένη 'κατεύθυνση'.

Το 1983 τον πήγε στα δικαστήρια ο Jerry Falwell, ιδρυτής της ακροδεξιάς Moral Majority. Ο Flynt είχε δημοσιεύσει διαφήμιση για αλκοολούχο ποτό, στην οποία εμφάνιζε τον Falwell ως μεθυσμένο και άφηνε να εννοηθεί πως έγινε άνδρας από τη μητέρα του. Η μήνυση αφορούσε την πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας και ζητούσε ως αποζημίωση 45 εκατομμύρια δολάρια. Στον πρώτο βαθμό δικαιώθηκε ο Falwell, στον οποίον επιδικάστηκαν 200.000 δολάρια. Ποσό ευτελές για τον Flynt που ωστόσο έφτασε την υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο -τον ενοχλούσε η λογοκρισία-, όπου δικαιώθηκε: η απόφαση ανέφερε πως μια δημόσια προσωπικότητα δεν έχει δικαίωμα σε αποζημίωση, όταν τίθεται θέμα σάτιρας. Η ακριβής φράση ήταν η εξής:

"Το ενδιαφέρον του Κράτους να προστατέψει τα δημόσια πρόσωπα από ψυχική οδύνη δεν αρκεί για να στερήσει την προστασία της Πρώτης Τροπολογίας στην ελευθερία του λόγου".

H βιομηχανία διασκέδασης ενηλίκων που ήταν συχνά στην εμπροσθοφυλακή δικαστικών μαχών για την ελευθερία του λόγου, είχε επηρεάσει για πρώτη φορά τη γενική κουλτούρα. O Flynt είχε δηλώσει ότι "υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που πιστεύει πως είμαι ένας 'βρώμικος' γέρος που κάθομαι σε ένα υπόγειο όλη μέρα και παρακολουθώ πορνογραφία. Η νίκη μου είναι η πιο σημαντική που αφορά την Πρώτη Τροπολογία, στην ιστορία της χώρας". O πρώην καθηγητής νομικής του Duke, William Van Alstyne έβαλε αυτήν την απόφαση στις 12 πιο σημαντικές που αφορούν την Πρώτη Τροπολογία, του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.

Aπό 'πορνογράφος χωρίς γούστο' και 'ο πιο περιβόητος μισογύνης' έγινε το πρόσωπο των πολιτικών ελευθεριών. Ό,τι πέρασε το έκανε ταινία, με τίτλο 'Τhe People vs. Larry Flynt'. Κράτησε ένα ρόλο για τον εαυτό του. Ήταν αυτός του δικαστή που τον καταδίκασε.

Την ίδια χρονιά συνελήφθη επειδή είχε στην κατοχή του ντοκουμέντο που μπορούσε να ντροπιάσει το FBI. Σε ένα από τα πάρτι του, είχε παρουσιάσει ηχητικό με το οποίο αποδεικνύονταν πως οι κατηγορίες εναντίον ενός αντιπροσώπου αυτοκινήτων (ονόματι John Z DeLorean) για deal κοκαϊνης, αξίας 24 εκατομμυρίων ήταν ψευδείς. Την είχε ενορχηστρώσει πληροφοριοδότης της κυβέρνησης που απείλησε την κόρη του αντιπροσώπου. Ο δικαστής του είχε ζητήσει να αποκαλύψει πού βρήκε το ηχητικό, εκείνος αρνήθηκε (επικαλέστηκε την ελευθερία του Τύπου), καταδικάστηκε επανειλημμένως για ασέβεια και πλήρωσε 420.000 δολάρια, σε σχετικά πρόστιμα.

Επέμενε ότι έλαβε την κασέτα από έναν μυστήριο άνθρωπο, τον οποίον αποκάλεσε 'samurai'. Είχε εξηγήσει πως ένεκα του ντοκουμέντου που είχε στην κατοχή του, είχε τραυματιστεί σοβαρά και είχε χρειαστεί να ταξιδέψει στην Κίνα, για ιατρική περίθαλψη. Υποσχέθηκε στο δικαστή να αποκαλύψει την ταυτότητα του 'ταχυδρόμου' κατ' ιδίαν. Νωρίτερα την ίδια εβδομάδα, του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 60 ημερών, επειδή είχε πετάξει μια σημαία σε δικαστή του Σικάγο, κατά την παρουσία του σε δίκη.

Διαγνώστηκε με διπολισμό το 1990, αλλά πριν από όλα αυτά ήταν ο λόγος που αμφισβήτησε το First Amendment. Δηλαδή, την πρώτη τροπολογία του αμερικανικού συντάγματος, για τη νομοθετική εξουσία, όπου περικλείεται μεταξύ χιλιάδων άλλων πραγμάτων η ελευθερία του λόγου. Που έχει αναγνωριστεί ως ανθρώπινο δικαίωμα.

Δεν έμπαινε σε σχέση αν δεν ήταν 'ανοιχτή' -κάτι που δεν έβρισκε ακριβώς σύμφωνη τη σύζυγο του

Είχε υποστηρίξει πως η γνωριμία του με το σεξ έγινε μέσω μιας κότας. Είχε 'συλληφθεί' να βάζει σε σειρά 20 ιερόδουλες, προκειμένου να συνουσιασθεί μαζί τους, με τάξη. Μετά το ατύχημα του είχε ενημερώσει πως παραμένει ενεργός, αλλά έχουν περιοριστεί οι δυνατότητες του.

Είχε επισημάνει και ότι δεν είχε την παραμικρή διάθεση να αφοσιωθεί σε μια γυναίκα, τονίζοντας πως “δεν μπαίνω σε διαδικασία σχέσης, αν δεν είναι ανοιχτή”. Τον είχαν ρωτήσει αν συμμερίζεται τις απόψεις του η επί 15ετιας σύζυγος του. Είχε απαντήσει “δεν έχουμε τα ίδια 'πιστεύω'”.

Το 1998, όταν έγινε η πολιτική δίωξη του Bill Clinton για εξωσυζυγική σχέση με τη Monica Lewinsky, o Flynt πρόσφερε 1.000.000 δολάρια στις γυναίκες που θα ήταν διατεθειμένες να καταθέσουν ενώπιον δικαστή πως είχαν σεξουαλικές επαφές με μέλη του Κογκρέσου. Λίγες ώρες μετά παραιτήθηκε ο Robert L. Livingston, Ρεπουμπλικανός από τη Λουιζιάνα, αφότου ομολόγησε τις παράνομες σχέσεις του. Μετά στοχοποίησε άλλο μέλος του Κογκρέσου, που ήταν gay, αλλά το έκρυβε.

“Έκανα μια έρευνα πριν δυο χρόνια, αλλά δεν βρήκα αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τις σεξουαλικές του προτιμήσεις. Με ενοχλεί η υποκρισία, όχι η σεξουαλικότητα του. Πιστεύω πως οι gay αξίζουν το δικαίωμα να γίνουν όσο μίζεροι είμαστε όλοι οι άλλοι”.

Το 2000 ο Flynt προχώρησε στο opening του Hustle Casino, σε προάστιο του Los Angeles. Εξαιτίας των περιπετειών του με το νόμο, ήταν πολλοί αυτοί που υποστήριζαν πως δεν θα του έδιναν άδεια λειτουργίας. Η Επιτροπή Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών της California είχε αντίθετη άποψη. Μετά εξασφάλισε άδεια για κατάστημα με είδη σεξ (Hustler Hollywood Stores), που εξέλιξε σε αλυσίδα με 11 μαγαζιά.

Γενικά, επένδυσε σε 55 τοπικά και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα για ενήλικες, δημιούργησε τρία δικά του, το Hustler Porn Walk of Fame, έγινε ιδιοκτήτης πολλών clubs, εκδοτικού οίκου για πορνογραφικό υλικό, επιχείρησης ενδυμάτων και εταιρίας διανομής ταινιών για ενήλικες. Αυτήν την πήρε από τον Alan Isaacman, ο οποίος τον εκπροσώπησε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, έναντι 33 εκατομμυρίων δολαρίων. Όσα δημιούργησε 'έβγαζαν' περισσότερα από 100.000.000 δολάρια το χρόνο.

Το 2003 πήρε στην κατοχή του γυμνές φωτογραφίες της Jessica Lynch, στρατιώτου που είχε συλληφθεί από τις ιρακινές δυνάμεις, διεσώθη από τον αμερικανικό στρατό ενώ νοσηλευόταν και έγινε ηρωίδα από τα media. Δεν τις δημοσίευσε ποτέ γιατί όπως είχε πει “είναι καλό παιδί που έγινε πιόνι της κυβέρνησης”. Βλέπεις ο Flynt ήταν και μέλος ομάδων που αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ιράκ, όπως υπήρχε και υποστηρικτής των δικαιωμάτων της LGBT κοινότητας και του γάμου μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου.

To 2004 αμφισβήτησε, δικαστικά την πολιτική του Υπουργείου Αμύνης ως προς την πρόσβαση των media στα στρατεύματα μάχης. Δεν δικαιώθηκε.

Στα τέλη του 2012 έδινε 1.000.000 δολάρια ως ανταμοιβή στον Richard Mourdock, εφόσον ο Γερουσιαστής των Ρεπουμπλικάνων αποδείκνυε πως είχε συζητήσεις με το Θεό, όπως είχε πει, σε ομιλία του στην οποία ανέφερε ότι “ακόμα και τα παιδιά που συλλαμβάνονται μέσω της τραγικής κατάστασης του βιασμού, είναι θέλημα Θεού”. Ο Flynt τον ενημέρωσε πως θα πάρει το ποσό αν παρουσιάσει στοιχεία της συζήτησης με τον Ύψιστο, δηλαδή γράμματα, emails, γραπτά μηνύματα ή videos “προς εσένα ή κάποιον τρίτο. Υποθέτω πως έκανες αυτή τη δήλωση, με την εξουσιοδότηση του Θεού, δεδομένου ότι οι πιστοί δεν χρησιμοποιούν επί ματαίω το όνομα του -γιατί αυτό είναι βλασφημία”.

Το 2013 είχε 1.500 υπαλλήλους και ήταν έτοιμος να πουλήσει ένα 10οροφο κτίριο που είχε αγοράσει 18 εκατομμύρια δολάρια, το 1984 σε κεντρικό δρόμο του Los Angeles, για 90.000.000 δολ. “Με αυτά τα χρήματα μπορώ να φτιάξω ένα ακόμα καζίνο ή να επενδύσω σε ένα ακόμα κανάλι” είχε εξηγήσει.

"Ο Hefner είχε πάντα ενοχές"

Είχε ξεκαθαρίσει πως συμπαθεί τον Hugh Hefner “ο οποίος αν και λίγο βαρετός, είναι κύριος. Όταν άρχισε το Playboy θα προτιμούσε να 'χει δημιουργήσει το περιοδικό Time. Πιστεύω πως ένιωθε πάντα ενοχές που ήταν υποχρεωμένος να περιβάλλει την πορνογραφία μεταξύ κοινωνικά αποδεκτών άρθρων. Ήταν ιδιοφυΐα με τον τρόπο του. Δεν προκάλεσε ποτέ πρόβλημα. Υποστήριξε την Πρώτη Τροπολογία, αλλά ας το παραδεχθούμε: έχω κάνει πολλά περισσότερα για αυτήν”.

Στο μυαλό του ο Hefner πρόβαλε στο Playboy τα προσωπικά του γούστα “τις ξανθές, προικισμένες γυναίκες που θύμιζαν Αμαζόνες. Αν δείτε το Hustler δεν θα καταλάβετε ποτέ τις σεξουαλικές μου προτιμήσεις”. Ποιες ήταν; “Οι μικρόσωμες γυναίκες. Μου αρέσουν οι μελαχρινές. Ο καθείς όπως τη βρίσκει”.

Τον Οκτώβριο του 2014 σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα η κόρη του, Lisa σε ηλικία 47 χρόνων.

Τον Ιανουάριο του 2016 πρωταγωνιστούσε σε documentary με τίτλο “Sticky: A (Self) Love Story” και αντικείμενο τον αυνανισμό. Εξηγούσε με πάσα λεπτομέρεια, πώς γίνεται κατά τον ίδιο σωστά η δουλειά.

Όταν τέθηκε θέμα πολιτικής δίωξης του Donald Trump, πριν τη λήξη της προεδρίας του (βλ. Οκτώβρης του 2017) είχε ενημερώσει πως δίνει 10.000.000 δολάρια σε όποιον έχει στοιχεία που αποδεικνύουν πως υπάρχει λόγος εκδίωξης. Σε κάρτα που έστειλε η εταιρία του Larry Flynt Publications για τα Χριστούγεννα του 2019 σε Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές, απεικονιζόταν η δολοφονία του Trump.

Ο μεγάλος του καημός, για εξώφυλλο στο Hustler, που έμεινε καημός ήταν η Jennifer Aniston. Tης είχε προσφέρει 2.000.000 δολάρια. Δεν τα δέχθηκε η Γενοβέφα.

Την Τετάρτη 10/2 του 2021 τον πρόδωσε η καρδιά του. Πέθανε στο σπίτι του, στο Hollywood Hills. Ήταν 78 χρόνων.

