Ο Τάσος Γιαννόπουλος ξεκαθαρίζει: “Δεν είμαι ο εγγονός του”

Στην εκπομπή “Στούντιο 4” βρέθηκε καλεσμένος ο Τάσος Γιαννόπουλος βάζοντας τέλος στα όσα διακινούνται για τον παππού του.

Καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ1 “Στούντιο 4”, το μεσημέρι της Τρίτης (07/10), βρέθηκε ο γνωστός ηθοποιός και πρωταγωνιστής της σειράς “Ηλέκτρα” Τάσος Γιαννόπουλος, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τη φήμη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πως ο ίδιος είναι εγγονός του επίσης γνωστού ηθοποιού και συνονόματου του Τάσου Γιαννόπουλο, πρωταγωνιστή πολλών παλιών ελληνικών ταινιών. Ο ηθοποιός τόνισε πως δεν τους συνδέει κάποια συγγένεια.

“Δεν είμαι εγγονός του γνωστού Έλληνα ηθοποιού Τάσου Γιαννόπουλου, δεν ισχύει. Το γράφει και η Wikipedia, αλλά δεν έχω μπει να το αλλάξω. Το “Γιαννόπουλος” είναι το επίθετο του πατέρα μου και το “Τάσος” το έχω πάρει από τον παππού μου, τον πατέρα της μητέρας μου”, είπε ο Τάσος Γιαννόπουλος.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στη συμμετοχή του στην επιτυχημένη σειρά του MEGA “Ευτυχισμένοι Μαζί”, τον χαρακτήρα του “Μάκη”, που ακόμη και σήμερα γνωρίζει τεράστια αναγνώριση ακόμη και στις νέες γενιές αλλά και το Γιάννη Μπέζο, συμπρωταγωνιστή του στη σειρά.

“Η βοήθεια του Γιάννη Μπέζου στον ρόλο του “Μάκη”, ήταν τεράστια, κυκλοφορούσε και ένα χιούμορ που κυκλοφορούσε και πίσω και μπροστά από τις κάμερες, υπήρχε ένας κοινός κώδικας που επικοινωνούσαμε”.

Δείτε την συνέντευξη