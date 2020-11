Online σινεμά + 4 σειρές για το ΣΚ σου

Σε μία διαλυμένη φθινοπωρινή τηλεοπτική σεζόν το ‘Small Axe’ συνεχίζει το σωτήριο έργο του.

Εκτός από το ‘Small Axe’ και το επεισόδιο ‘Lovers Rock’ όμως, έχουμε μια νέα εθιστική σειρά από το ΗΒΟ, ένα ιστορικής σημασίας ντοκιμαντέρ και ένα φεστιβάλ κινηματογράφου που διεξάγεται δωρεάν και εξ ολοκλήρου online, όπως τις παρουσιάζει το oneman.gr.

ΣΕΙΡΕΣ:

Small Axe: Lovers Rock

Το ‘Small Axe’ είναι το σωτήριο τηλεοπτικό γεγονός μιας κατακερματισμένης σεζόν. Με φόντο τις πολύχρωμες δεκαετίες του ’70 και του ’80 (1969 έως 1982 συγκεκριμένα), τα πέντε φιλμ στη σειρά ταινιών του Steve McQueen θα απεικονίσουν αληθινές ιστορίες θάρρους, ελπίδας και επαναστατικότητας, με πρωταγωνιστές πρόσωπα που μέσα από περιστατικά βίας και ρατσισμού συνέβαλαν στην προάσπιση του δικαιώματος στην ίση και δίκαιη μεταχείριση της μειονότητας από τη διασπορά της Καραϊβικής.

Ο οσκαρικός δημιουργός του ‘12 Χρόνια Σκλάβος’ εμπνέεται από το τζαμαϊκανό ρητό που λέει ότι «εάν εσύ είσαι το μεγάλο δέντρο, εμείς είμαστε το μικρό τσεκούρι» και φτιάχνει μία σειρά ανθολογικών ταινιών που θα ανήκαν άνετα στη μεγάλη οθόνη αν ο McQueen δεν ήθελε το πιο φιλόδοξό του πρότζεκτ ως τώρα να προβληθεί συγκεκριμένα από το BBC. Η δεύτερη ταινία του εκτυλίσσεται σε ένα και μοναδικό βράδυ στο Δυτικό Λονδίνο των ‘80s, και ακολουθεί τη νεαρή Martha που υποδύεται η πρωτοεμφανιζόμενη Amarah-Jae St Aubyn στη μοιραία γνωριμία της με τον Franklyn, τον Michael Ward του ‘Top Boy’ σε ένα blues party.

Το φιλμ είναι στη μεγαλύτερη διάρκειά του μία ταινία αισθήσεων που τιμά τις ‘70s pop-reggae μουσικές, το είδος του lovers rock που του χάρισε τον τίτλο του, και είναι μια ανάσα από τις αναταραχές και την αδικία του ‘Mangrove’, ακόμα κι αν προφανώς υπάρχουν συνδέσεις στη θεματολογία. Αυτές αφορούν κυρίως το πώς η μαύρη χαρά και η άνεση μπορούν να γίνουν ένα είδος πολιτικής πράξης. Ακόμη δηλαδή και η ευτυχία μιας στιγμής θεωρείται ως κάποιο είδος παρότρυνσης ή αντίστασης για την κοινότητα.

Η σειρά θα προβάλλεται στο COSMOTE SERIES HD κάθε Κυριακή στις 23.00, αλλά και μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOΤΕ TV PLUS.

The Flight Attendant

Μετά από μία ερωτική βραδιά από αυτές που ζει συχνά ως αμετανόητο party girl, η αεροσυνοδός Cassandra Bowden ξυπνά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της στο Ντουμπάι με ένα πτώμα δίπλα της. Όταν αποφασίζει να μην ειδοποιήσει την αστυνομία και να γυρίσει στη Νέα Υόρκη, η έρευνα του FBI θα την κάνει να αναρωτιέται αν θα μπορούσε να είναι η ίδια τελικά η δολοφόνος.

Η σειρά περιστρέφεται γύρω από τον χαρακτήρα της Kaley Cuoco που εδώ τη βλέπουμε μεν σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, με ένα νοσηρό όμως twist που της δίνει την κατάλληλη απόσταση από το ‘Big Bang Theory’. Πλαισιώνεται επίσης από ένα καστ γεμάτο μικρότερους και μεγαλύτερους αστέρες της τηλεόρασης και του σινεμά, όπως ο Michiel Huisman του ‘Game of Thrones’, η Zosia Mamet του ‘Girls’, ο T.R. Knight του ‘Grey’s Anatomy’, η Michelle Gomez του ‘Doctor Who’ και του ‘Sabrina’, και η Rosie Perez του ‘Do the Right Things’ και, πιο πρόσφατα, του ‘Birds of Prey’.

Η σειρά κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 27/11 στο Vodafone TV, με νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή.

A Lion in the House

Το ‘Lion in the House’ είναι ένα βραβευμένο ντοκιμαντέρ διάρκειας 225 λεπτών από το 2006 που διερευνά με ειλικρίνεια τον αντίκτυπο του καρκίνου της παιδικής ηλικίας σε πέντε διαφορετικές οικογένειες του Ohio, σε διάρκεια έξι ετών. Είχε παρουσιαστεί αρχικά στο Φεστιβάλ Sundance, έπαιξε τεράστιο ρόλο στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της Αμερικής μετά την προβολή του στο PBS και έρχεται τώρα στο Netflix σπασμένο σε μία σειρά επεισοδίων.

Το ντοκιμαντέρ στριμάρει στο Netflix.

This Is Us: Season 5

Η σειρά επιστρέφει και ενσωματώνει στην πλοκή του την κρίση της πανδημίας. Ο νέος κύκλος σηματοδοτεί μια νέα αρχή για την οικογένεια Pearson, παρά την ένταση που επικράτησε ανάμεσα στα δύο αδέρφια στο τέλος του προηγούμενου. Οι προκλήσεις είναι πολλές και οι Pearsons θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κρίσιμα ζητήματα της εποχής, όπως η πανδημία του κορονοϊού και το κίνημα Black Lives Matter, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι στη ζωή τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Η σειρά προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 21.00 από το FOX Life. Το FOX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV και Wind Vision.

ΤΑΙΝΙΕΣ:

Φεστιβάλ Panorama

Το Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου,το μακροβιότερο κινηματογραφικό φεστιβάλ της Αθήνας, είναι εδώ για 33η συνεχή χρονιά και για πρώτη φορά ψηφιακά. Το φεστιβάλ έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, με όλες τις ταινίες του προγράμματος να προβάλλονται δωρεάν.

Δες εδώ τις οδηγίες και τον κατάλογο του φεστιβάλ, και βάλε στο πρόγραμμά σου φιλμ όπως το ελληνικό ‘Digger’, μία από τις πιο θορυβώδεις εγχώριες παραγωγές μας για φέτος, classics όπως τη ‘Νύχτα των Ζωντανών Νεκρών’ και cult χιτ όπως το ‘Primer’ του 2004.

If Beale Street Could Talk

Το αριστούργημα του Barry Jenkins παραγνωρίστηκε ελαφρώς το 2019, αν και εκπροσωπήθηκε στα Όσκαρ από το βραβείο της Regina King, την υποψηφιότητα του Nicholas Britell στη Μουσική και την υποψηφιότητα του ίδιου του Jenkins στο Διασκευασμένο Σενάριο.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 στο Χάρλεμ, η Tish θυμάται το πάθος, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη που συνέδεσαν την ίδια με τον αρραβωνιαστικό της, Alonzo Hunt. Φίλοι από την παιδική τους ηλικία, το αφοσιωμένο ζευγάρι ονειρεύεται ένα μέλλον μαζί, αλλά τα σχέδιά τους εκτροχιάζονται όταν ο Fonny συλλαμβάνεται για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.

Scott Pilgrim Vs. The World

Ως μπασίστας μίας garage rock μπάντας, ο Scott Pilgrim (Michael Cera) δεν είχε ποτέ αντιμετωπίσει πρόβλημα στο να βρίσκει κοπέλα. Το πρόβλημά του συνήθως δηλαδή ήταν να τα ξεφορτώνεται. Όταν όμως η Ramona Flowers (Mary Elizabeth Winstead) μπαίνει στην καρδιά του, διαπιστώνει ότι έρχεται με τα πιο ενοχλητικά μπαγκάζια: Έναν στρατό από πρώην που δεν θα σταματήσει σε τίποτα για να τον εξαλείψει από τη λίστα μνηστήρων της.

Η κωμωδία δράσης του Edgar Wright δανείζεται την οπτική της γλώσσα από τη ζωηρή αισθητική των graphic novels και των video games που εμπνέουν τις σεκάνς του, για να πει τη γλυκιά του ιστορία πληθωρικά και έξω καρδιά. Το ‘Pilgrim’ τρέχει από το ένα εντυπωσιακό set piece στο επόμενο με ταχύτητα και ζωντάνια, και είναι μια ‘πριν γίνουν γνωστοί’ εξτραβαγκάντσα για ηθοποιούς όπως η Brie Larson, η Aubrey Plaza και η Alison Pill πριν ‘συμβούν’ ακόμη περισσότερο.

Η ταινία στριμάρει στο Netflix.