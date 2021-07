"Παγώνουν" τα γυρίσματα της σειράς 'Bridgerton' λόγω κορονοϊού

Η παραγωγή της σειράς Bridgerton του Netflix, ανακοίνωσε πως τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν διακόπτονται για σύντομο χρονικό διάστημα, διότι μέλος του πληρώματος της παραγωγής βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέκοψαν τα γυρίσματα μόλις έλαβαν την ενημέρωση πως κάποιος από την ομάδα διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό. Η παραγωγή ενήργησε άμεσα και υποβλήθηκαν όλοι σε τεστ ανίχνευσης του ιού. Μάλιστα, όπως ακούγεται, πραγματοποιήθηκε και μια κρίσιμη συνάντηση ώστε να καθοριστεί το πότε θα είναι ασφαλές να επιστρέψουν πίσω στο στούντιο.

Η υπόθεση, σύμφωνα με τη Daily Mail, φαίνεται να ανησυχεί ιδιαίτερα και τα αφεντικά του Netflix. "Η ομάδα του Netflix έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι όλα τα σχετικά μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή για το Bridgerton", δήλωσε κάποιος εμπιστευτικά στη Sun.

"Είναι επίσης δύσκολη κατάσταση για τους παραγωγούς, καθώς η απομάκρυνση των ηθοποιών ή του πληρώματος και η απομόνωσή τους σημαίνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και αυτό δεν είναι πάντα εφικτό", πρόσθεσε.

@2021 AP/LIAM DANIEL





Το 'Bridgerton' κατάφερε να γίνει μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές στο Netflix, καθώς περισσότερα από 82 εκατομμύρια νοικοκυριά συντονίστηκαν την ημέρα των Χριστουγέννων, πέρυσι, για να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο.

Η παραγωγή έχει ανανεώσει τα συμβόλαια με το Netflix για δεύτερη, τρίτη και τέταρτη σεζόν. Η επόμενη σεζόν όπως έχει γίνει γνωστό, θα βασιστεί στο μυθιστόρημα της Julia Quinn, με τίτλο "The Viscount Who Loved Me".

Η ημερομηνία της κυκλοφορίας της επόμενης σεζόν, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

