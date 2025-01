“The Last of Us”: Η δεύτερη σεζόν έρχεται τον Απρίλιο – Δείτε το νέο trailer

Τον Απρίλιο επιστρέφει στο HBO η δεύτερη σεζόν της σειράς “The Last of Us”, της επιτυχημένης τηλεοπτικής μεταφοράς του ομώνυμου βιντεοπαιχνιδιού.

Τέλος στην αγωνία των φαν του “The Last of Us” βάζει το trailer που δημοσιεύθηκε για τη δεύτερη σεζόν της σειράς, η οποία θα κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο στο HBO, χωρίς βέβαια να αναφέρεται ακόμα η ακριβής ημερομηνία της κυκλοφορίας της.

Η live-action σειρά βασίζεται στο ομότιτλο μετα-αποκαλυπτικό παιχνίδι δράσης του 2013 από τη Naughty Dog και η δεύτερη σεζόν θα μεταφέρει στις οθόνες μας τα δραματικά γεγονότα του sequel του παιχνιδιού, “The Last of Us Part 2”, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Το “The Last of Us” του HBO θεωρείται μία από τις καλύτερες μεταφορές βιντεοπαιχνιδιών στην οθόνη, μαζί με τα Arcane και Fallout, και αναμένεται η δεύτερη σεζόν να συνεχίσει αυτή την επιτυχία.

Η δεύτερη σεζόν του “The Last of Us” πιθανότατα δεν θα αποτελεί πλήρη μεταφορά του sequel του παιχνιδιού, καθώς ο συνδημιουργός της σειράς Craig Mazin είχε αποκαλύψει ότι η ιστορία του Part 2 μπορεί να εκτυλιχθεί σε τρεις σεζόν. Συνολικά επτά επεισόδια θα αποτελούν τον δεύτερο κύκλο της επιτυχημένης σειράς, λίγα λιγότερα από τα εννέα επεισόδια της πρώτης σεζόν.

Όπως φαίνεται και στο trailer, το HBO θα συνεχίσει να παίρνει κάποιες δημιουργικές ελευθερίες σε σχέση με το παιχνίδι προκειμένου να εμπλουτίσει την αφήγηση και τους χαρακτήρες. Το νέο trailer, το οποίο παρουσιάστηκε στο CES 2025, διαρκεί λίγο παραπάνω από ένα λεπτό και εστιάζει σε αρκετές σύντομες σκηνές δράσης με εμβληματικές στιγμές από το παιχνίδι.

Οι θαυμαστές του “The Last of Us” έχουν ήδη ξεκινήσει να αναλύουν το νέο trailer. Το νέο περιεχόμενο που εμφανίζεται στον “προάγγελο” της σειράς περιλαμβάνει σκηνές με την Άμπι Άντερσον, την οποία υποδύεται η Kaitlyn Dever, την εμβληματική σκηνή όπου η Ντίνα (Isabella Merced) και η Έλι (Bella Ramsey) χορεύουν, καθώς και το εναρκτήριο πλάνο με τον συναγερμό, που προκαλεί ανατριχιαστικές αναμνήσεις στους gamers.

Tο trailer της δεύτερης σεζόν του “The Last of Us”: