And Just Like That: Το πρώτο πλήρες trailer για το sequel του Sex and the City είναι εδώ

Η Carrie, η Charlotte και η Miranda συναντιούνται ξανά στο πρώτο επίσημο trailer της σειράς "And Just Like That...". Πρεμιέρα στο HBO Max στις 9 Δεκεμβρίου 2021.

Κυκλοφόρησε το πλήρες trailer για τη νέα σειρά "And Just Like That", του sequel του Sex and the City, προσφέροντας περισσότερες πληροφορίες για τις ζωές των αγαπημένων μας Carrie, Charlotte και Miranda. «Αν έχεις καλούς φίλους μαζί σου, όλα είναι πιθανά», λέει η Carrie στο podcast του XY & Me με τον Che Diaz (Sara Ramirez), Οι τρεις γυναίκες είναι ακόμα παντρεμένες και το ίδιο αγαπημένες. ADVERTISING Στο νέο trailer βλέπουμε την Miranda να παίρνει το μετρό - κάτι που ήταν το απόλυτο τρομακτικό τέρας στο πρωτότυπο Sex and the City. Εκτός από τον Mr. Big, βλέπουμε τους συντρόφους David Eigenberg ως Steve Brady και Evan Handler ως Harry Goldenblatt. Η σειρά του HBO θα αποτελείται από 10 επεισόδια και θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 9 Δεκεμβρίου 2021 με δύο επεισόδια και θα κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη έως 3 Φεβρουαρίου 2022. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

