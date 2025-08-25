Αργύρης Αγγέλου για “Παρά Πέντε”: “Νομίζω κάτι ωραίο θα γίνει”

Όσα είπε ο Αργύρης Αγγέλου για τα νέα επαγγελματικά του βήματα αλλά και το “Παρά Πέντε”.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» βρέθηκε ο Αργύρης Αγγέλου, με τον αγαπημένο ηθοποιό να μιλά, μεταξύ άλλων, για την παράσταση “Όλα λάθος” στην οποία συμμετέχει ήδη από τον Μάιο, τα επαγγελματικά βήματα για τη νέα σεζόν αλλά και το λατρεμένο “Παρά Πέντε”.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως μετά από τις επαγγελματικές ανατροπές της τελευταίας δεκαετίας έχει βάλει στοίχημα με τον εαυτό του να μην θεωρεί κανέναν δεδομένο – ούτε στη δουλειά, ούτε στη ζωή του.

Αρχικά ανέφερε: «Αυτό που έχω ανάγκη είναι να μην με θεωρεί ο άλλος δεδομένο. Να σε εκπλήσσει μέσα στην καθημερινότητα. Είτε είναι ο φίλος σου είτε ο συνεργάτης σου είτε ο σύντροφός σου. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχω συμπεριφερθεί ή συνυπάρξει με κάποιον που θεώρησα δεδομένο. Μια στιγμή τόλμησα να σκεφτώ με το τσουνάμι του “Παρά Πέντε” ότι έτσι θα είναι από εδώ και πέρα και το πλήρωσα με αίμα. Από τότε είπα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και δεν είναι μόνο στα επαγγελματικά αλλά και τις σχέσεις μου».

Συνέχισε συμπληρώνοντας: «Στις σχέσεις μου το απαιτώ πια, το θέλω όσο κακομαθημένο κι αν ακούγεται. Παλιά έλεγα ότι είναι τα όρια αλλά πλέον είναι και το κάτι παραπάνω. Όταν νιώσω ότι με θεωρούν δεδομένο, εξαφανίζομαι και δεν ενημερώνω κιόλας. Δυστυχώς είμαι από αυτούς γιατί είναι σκληρό αυτό που λέω. Η σύγκρουση πλέον με χαλάει. Δεν μπορώ στα 47 μου να συγκρούομαι για τέτοια θέματα. Συνήθως ενημερώνω με έναν τρόπο ότι υπάρχει πρόβλημα».

Τέλος, αναφορικά με το “Παρά Πέντε”, αποκάλυψε: «Νομίζω κάτι ωραίο θα γίνει. Είμαστε σε ένα σημείο που έχουν ειπωθεί τόσα πολλά που δεν θα πούμε κάτι άλλο. Επειδή μπαίνουμε στη νέα σεζόν που όλα δείχνουν ότι θα συμβεί, από εδώ και πέρα να μιλάει ο Γιώργος Καπουτζίδης και το κανάλι. Ανυπομονούμε πολύ για αυτό! Να δούμε καταρχάς τι έχει σκεφτεί ο Γιώργος. Πολύ γενικά τα έχουμε πει. Τα λέει ο Γιώργος!».