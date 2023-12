Berlin: Η spin-off σειρά του “La Casa de Papel” έφτασε στο Netflix

Πρεμιέρα έκανε την Παρασκευή στο Netflix η σειρά Berlin, το spin-off του La Casa de Papel, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Αλόνσο.

Το Netflix κυκλοφόρησε την spin-off σειρά του La Casa de Papel που έρχεται με τον τίτλο Berlin. Όπως μαρτυράει και ο τίτλος, το νέο σόου βασίζεται σε έναν από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της κεντρικής σειράς, με όλα τα επεισόδια να είναι τώρα διαθέσιμα.

Το Berlin, έχει συνολικά οκτώ επεισόδια με διάρκεια από 42 έως και 60 λεπτά ανάλογα το επεισόδιο. Ο Pedro Alonso επιστρέφει στο ρόλο του Berlin και υπόσχεται μία ακόμα Τέλεια Ληστεία.

Η σειρά λειτουργεί ως prequel και έτσι πρόκειται να μάθετε πολλά περισσότερα όσον αφορά τη ζωή του Berlin, πριν συμμετάσχει στη σειρά που όλοι γνωρίζετε. To Νεtflix αναφέρει στη λεζάντα του τα εξής: Κάποιες ληστείες, όπως και κάποιες ιστορίες αγάπης, είναι ακαταμάχητες. Από τον κόσμο της “Τέλειας Ληστείας”.

Η πλοκή της σειράς αναφέρει:

Στις ένδοξες μέρες του, ο Βερολίνο και μια δαιμόνια συμμορία βρίσκονται στο Παρίσι για ένα από τα μεγαλύτερα σχέδιά του: να κλέψουν κοσμήματα αξίας 44 εκατομμυρίων ευρώ.

Η spin-off σειρά θα είναι prequel του La Casa de Papel εξερευνάει τη “χρυσή εποχή” του Berlin, καθώς επιχειρεί μια από τις πιο εντυπωσιακές ληστείες του. Ο Berlin ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της αρχικής σειράς, ενώ ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της πρώτης ληστείας και σχεδίασε επίσης τη δεύτερη μαζί με τον Καθηγητή και τον Palermo.

Εκτός από τον Alonso στο cast βρίσκονται και οι Michelle Jenner (Isabel) στο ρόλο της “Keila” που είναι ειδική στους υπολογιστές, Tristán Ulloa (Fariña) ως το δεξί χέρι του Βερολίνου και φιλάνθρωπο καθηγητή “Damián”, Begoña Vargas (Welcome to Eden) ως την ασταθής “Cameron”, Julio Peña Fernández (Through My Window) ως τον αφοσιωμένος “Roi” και Joel Sánchez ως ο “Bruce”, ένας άνθρωπος που παθιάζεται με τη δράση.