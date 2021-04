Chadwick Boseman: Το Netflix φέρνει ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

Ντοκιμαντέρ που θα τιμά την ζωή και τους ρόλους του ταλαντούχου ηθοποιού Chadwick Boseman, που έφυγε αιφνίδια από τη ζωή τον περασμένο Αύγουστο, θα φέρει το Netflix. Σε αυτό θα δούμε πολλά αστέρια του καλλιτεχνικού κόσμου να μιλούν για τον ηθοποιό και να μας τον περιγράφουν μέσα από τα μάτια τους, όπως ήταν πίσω από τις κάμερες.

Το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου και θα διατίθεται στους συνδρομητές για 30 μέρες πριν αφαιρεθεί από τη συνδρομητική πλατφόρμα.

«Το "Chadwick Boseman: Portrait of an Artist" είναι μια ευαίσθητη ματιά στον υποψήφιο για Όσκαρ ηθοποιό, στην απαράμιλλη δεξιοτεχνία του και στη διαδικασία υποκριτικής του που έφερε στις μετασχηµατιστικές ερμηνείες του. Οι Viola Davis, Denzel Washington, Spike Lee, George C. Wolfe, Branford Marsalis, Phylicia Rashad και πολλοί άλλοι μάς πάνε πίσω από τις κάμερες για να εξερευνήσουμε την καταπληκτική αφοσίωση του Boseman στην τέχνη του» αναφέρεται στη σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

Όπως σημειώνει το IGN , εκτός των προαναφερθέντων θα δούμε και τους Glynn Turman, Taylour Paige, Danai Gurira, Brian Helgeland και Reginald Hudlin.

Ο Boseman πέθανε σε ηλικία 43 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Ενσάρκωσε τον Jackie Robinson στο "42" (2013), τον James Brown στο "Get on Up" (2014) και τον Thurgood Marshall στο "Marshall" (2017). Έγινε ο T'Challa/Black Panther για τις "Captain America: Civil War" (2016), "Black Panther" (2018), "Avengers: Infinity War" (2018) και "Avengers: Endgame" (2019). Πρόσφατες δουλειές του είναι οι "21 Bridges" (2019) και "Da 5 Bloods" (2020). Για τον ρόλο του στο "Ma Rainey's Black Bottom" (2020) έχει λάβει Χρυσή Σφαίρα και Βραβείο της Ένωσης των Ηθοποιών και των Κριτικών, ενώ είναι υποψήφιος για Όσκαρ.

