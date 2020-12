Δούκισσα Νομικού: Η μεγάλη επιστροφή και το πρώτο trailer της εκπομπής της

Επιστρέφει στην τηλεόραση μετά από τρία χρόνια αποχής η Δούκισσα Νομικού, η οποία είχε αποσυρθεί μετά την παρουσίαση του "So you think you can dance" το 2017.

Η όμορφη παρουσιάστρια ήθελε να κάνει ένα διάλειμμα από την ενεργό δράση και να αφοσιωθεί στην οικογένειά της, καθώς εκείνη την περίοδο παντρεύτηκε και περίμενε το πρώτο της παιδάκι.

Φυσικά, τότε είχε αφήσει τις πόρτες ανοιχτές και είχε δηλώσει πως θα επιστρέψει όταν θα είναι έτοιμη, όπως και έγινε, αφού θα τη δούμε σε μια νέα εκπομπή το 2021.

Συγκεκριμένα, η Δούκισσα Νομικού θα παρουσιάσει το "Make Over", ένα καθημερινό ψυχαγωγικό πρόγραμμα που θα ξεκινήσει από τον Ιανουάριο στον ΣΚΑΙ.

Πρόκειται για μια εκπομπή που αφορά το στυλ και το image γυναικών, ενώ το πρώτο trailer έχει ήδη κυκλοφορήσει. Η γνωστή παρουσιάστρια το δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, γράφοντας:

"Μεσολάβησαν 3 χρόνια (και 2 παιδιά) από την τελευταία φορά που δώσαμε τηλεοπτικό ραντεβού... Ήρθε ο καιρός να ανταμώσουμε ξανά! Καθημερινά, μέσα από τον @skaitv.gr! Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά! Ανυπομονώ! Εεεερχομαστεεεεε".

Δείτε την ανάρτησή της:

