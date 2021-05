Έλενα Παπαρίζου για body shaming: "Στενοχωρήθηκα τόσο, που έφαγα ένα μπέργκερ"

Καλεσμένη στην εκπομπή "The 2Night Show" του Γρηγόρη Αρναούτογλου στον ΑΝΤ1 θα βρεθεί το βράδυ της Πέμπτης η Έλενα Παπαρίζου, την οποία απολαύσαμε πρόσφατα σε μια επετειακή ερμηνεία του "My Number One" στην Eurovision, 16 χρόνια μετά τη μεγάλη της νίκη και την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Η γνωστή τραγουδίστρια, στην αποψινή της συνέντευξη, θα μιλήσει για την εμπειρία της στον διάσημο διαγωνισμό τραγουδιού, στον σύζυγό της και στον νέο της δίσκο, ενώ θα αναφερθεί, μεταξύ άλλων, στα αρνητικά σχόλια και το body shaming που δέχτηκε για τα κιλά της μετά την πρόσφατη παρουσία της στη Eurovision.

Όπως βλέπουμε στο σχετικό trailer, η Έλενα Παπαρίζου αναφέρει σχετικά: "Να σου πω κάτι; Στενοχωρήθηκα τόσο πολύ που εχθές πήγα και έφαγα ένα μπέργκερ".

