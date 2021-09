ΕΜΜΥ 2021: Οι μεγάλοι νικητές - Θρίαμβος για το 'Ted Lasso' και 'The Crown'

Η δημοφιλής σειρά 'The Crown' του Netflix και η κωμωδία 'Ted Lasso' ήταν οι μεγάλοι νικητές της 73ης απονομής βραβείων ΕΜΜΥ για το 2021, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (19/09), στο Λος Άντζελες.

Το 'Crown' έλαβε το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ οι ηθοποιοί της σειράς, Τζίλιαν Άντερσον, Ολίβια Κόλμαν, Τζος Ο Κόνορ και Τόμπιας Μένζιες, κέρδισαν εξίσου βραβεία υποκριτικής.

Η νίκη της πολυαγαπημένης σειράς 'The Crown' χάρισε μάλιστα το πρώτο βραβείο στην πλατφόρμα του Netflix.

Η Ολίβια Κόλμαν, βραβεύτηκε για τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά του Netflix "The Crown". AP

Η σειρά 'Ted Lasso' πήρε το βραβείο της καλύτερης κωμικής σειράς, ενώ ο Τζέισον Σουντέκις αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ηθοποιός για την ερμηνεία του.

Επιπλέον, οι Βρετανοί συμπρωταγωνιστές του, Χάνα Γουάντιγκχαμ και Μπρετ Γκολντστάιν, έλαβαν βραβεία καλύτερου ηθοποιού Β' γυναικείου και ανδρικού ρόλου στη κωμική σειρά. Ο 41χρονος Γκολντστάιν δήλωσε πως η συμμετοχή του στο 'Ted Lasso' ήταν "μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις" της ζωής του.

Από τα αριστερά. Ο Μπρετ Γκολντστάιν, η Χάνα Γουάντιγκχαμ, ο Τζέισον Σουντέκις και η Τζούνο Τέμπλε. AP/CHRIS PIZZELLO

Η σειρά 'Ted Lasso' που αφηγείται την ιστορία ενός Αμερικανού προπονητή ποδοσφαίρου ο οποίος μετακομίζει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να προπονήσει μια ποδοσφαιρική ομάδα στο Λονδίνο, προβλήθηκε για πρώτη φορά στην Apple Tv το 2020. Συνολικά, στη σειρά δόθηκαν 7 βραβεία ΕΜΜΥ.

Τα βραβεία στα φετινά ΕΜΜΥ

Μεταξύ άλλων, οι σειρές και ταινίες που βραβεύθηκαν περισσότερο ήταν το 'The Crown', η μίνι σειρά του Netflix 'The Queen's Gambit', η κωμική σειρά 'Ted Lasso', η σειρά 'The Mandalorian', η μίνι σειρά του Netflix 'Love, Death & Robots', η τηλεοπτική σειρά 'RuPaul's Drag Race' και η δραματική σειρά 'Mare of Easttown'.

Η Τζιν Σμαρτ έλαβε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού για τη συμμετοχή της στην κωμική σειρά 'Hacks'.

Η Τζίλιαν Άντερσον βραβεύτηκε για τον ρόλο της ως Πρωθυπουργός, Μάργκαρετ Θάτσερ, στη δραματική σειρά 'The Crown'.

Απονομή βραβείου στη Τζίλιαν Άντερσον, για τον ρόλο της ως Μάργκαρετ Θάτσερ, στο 'The Crown'. AP

Από τα βραβεία που κέρδισε το 'Crown' ήταν και το βραβείο σκηνοθεσίας και συγγραφής που δόθηκε στους Πίτερ Μόργκαν και Τζέσικα Χόμπς.

Η Κέιτ Γουίνσλετ και ο Ίαν Μακ Γκρέγκορ βραβεύτηκαν ως καλύτεροι ηθοποιοί για τη συμμετοχή τους σε μίνι σειρά, στους ρόλους που είχαν στο 'Mare of Easttown' και 'Halston' αντίστοιχα.

Η Κέιτ Γουίνσλετ, βραβεύτηκε για τη συμμετοχή της στο 'Mare of Easttown'. AP/CHRIS PIZZELLO





Το τελευταίο βραβείο της βραδιάς, όπως αναφέρει το BBC, το έλαβε η σειρά του Netflix 'The Queen's Gambit', που βραβεύτηκε ως η καλύτερη σειρά περιορισμένων επεισοδίων.

AP/CHRIS PIZZELLO

Αξιοσημείωτες ήταν οι φετινές νίκες της πλατφόρμας του Netflix, καθώς κατόρθωσε να ξεπεράσει τον μεγάλο ανταγωνιστή του, HBO, φθάνοντας τα 44 βραβεία, έναντι των 19 που έλαβε η HBO.

Από την έναρξη της λειτουργίας της το 2007, η πλατφόρμα είχε υποψηφιότητες, αλλά δεν είχε ποτέ μέχρι σήμερα κερδίσει ΕΜΜΥ, τα οποία ισοδυναμούν με τα Όσκαρ της αμερικανικής τηλεόρασης, στις μεγαλύτερες κατηγορίες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Disney+ ήρθε τρίτη, λαμβάνοντας 14 βραβεία, ενώ ακολούθησε η Apple Tv με 10 βραβεία.

Η φετινή εκδήλωση, με οικοδεσπότη τον Αμερικανό κωμικό, 'Cedric the Entertainer', πραγματοποιήθηκε μετά από ένα χρόνο αυξημένης τηλεθέασης, η οποία προήλθε λόγω των περιορισμών της καραντίνας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προσκεκλημένοι της φετινής απονομής βραβείων, περιορίζονταν στους 500 και τα υγειονομικά μέτρα ήταν πολύ αυστηρά.

Μάλιστα μεγάλη ομάδα από το 'The Crown' δεν μπόρεσε να παραστεί και παρακολουθούσε την απονομή των βραβείων από το Λονδίνο μέσω δορυφορικής σύνδεσης. "Δεν έχω λόγια, είμαι πολύ πολύ ευγνώμων", δήλωσε ο δημιουργός της σειράς Πίτερ Μόργκαν.

Ο Πίτερ Μόργκαν, δημιουργός της σειράς "The Crown". AP

Ο κατάλογος με τους νικητές στις βασικές κατηγορίες

-Καλύτερη Δραματική Σειρά

"The Crown" (Netflix)

-Καλύτερη Κωμική Σειρά

"Ted Lasso" (Apple TV+)

-Καλύτερη μίνι σειρά

"The Queen's Gambit" (Netflix)

-Καλύτερος Ηθοποιός σε δραματική σειρά

Τζος Ο'Κόνορ, "The Crown" (Netflix)

-Καλύτερη Ηθοποιός σε δραματική σειρά

Ολίβια Κόλμαν, "The Crown" (Netflix)

-Καλύτερος Ηθοποιός σε κωμική σειρά

Τζέισον Σουντέικις, "Ted Lasso" (Apple TV+)

-Καλύτερη Ηθοποιός σε κωμική σειρά

Τζιν Σμαρτ, "Hacks" (HBO)

-Καλύτερος Ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, "Halston" (Netflix)

-Καλύτερη Ηθοποιός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία

Κέιτ Γουίνσλετ, "Mare of Easttown" (HBO)

-Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ανδρικό Ρόλο σε δραματική σειρά

Τομπάιας Μένζις, "The Crown" (Netflix)

-Καλύτερη Ηθοποιός σε Β' Γυναικείο Ρόλο σε δραματική σειρά

Τζίλιαν Άντερσον, "The Crown" (Netflix)

-Καλύτερος Ηθοποιός σε Β' Ανδρικό Ρόλο σε κωμική σειρά

Μπρετ Γκόλντσταϊν, "Ted Lasso" (Apple TV+)

-Καλύτερη Ηθοποιός σε Β' Γυναικείο Ρόλο σε κωμική σειρά

Χάνα Γουάντιγχαμ, "Ted Lasso" (Apple TV+)

-Εκπομπές και σειρές που συγκέντρωσαν τα περισσότερα βραβεία

"The Crown" (Netflix) - 11

"The Queen's Gambit" (Netflix) - 11

"Saturday Night Live" (NBC) - 8

"Ted Lasso" (Apple TV+) - 7

"The Mandalorian" (Disney+) - 7

