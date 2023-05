Eurovision: Η πρώτη συνέντευξη του Victor Vernicos για τον αποκλεισμό: "Η μοίρα δεν ήθελε να προκριθούμε"

Χωρίς την Ελλάδα και τον Victor Vernicos θα πραγματοποιηθεί ο τελικός της Eurovision 2023 το Σάββατο (13/05) στο Λίβερπουλ, καθώς μετά από πέντε χρόνια (συμπεριλαμβανομένης και της χρονιάς που δεν πραγματοποιήθηκε η Eurovision λόγω κορονοϊού) η χώρα μας δεν θα λάβει μέρος στον τελικό του ευρωπαϊκού διαγωνισμού τραγουδιού.

Λίγες ώρες μετά την παρουσία του στη σκηνή της M&S Bank Arena στον Β΄ Ημιτελικό, όπου έλαβε ένα θερμό χειροκρότημα για την όμορφη προσπάθειά του ερμηνεύοντας το "What they say" μίλησε στην ελληνική τηλεόραση και τον Φώτη Σεργουλόπουλο περιγράφοντας τα συναισθήματά και τις σκέψεις του μετά τον αποκλεισμό του.

"Μετά την εμφάνισή μου, μόλις είχα κατέβει από τη σκηνή πίστευα ότι τα είχα δώσει όλα. Έκανα αυτό που είπα ότι θα κάνω. Πήγα και τα έδωσα όλα πάνω στη σκηνή, πιστεύω ότι η μοίρα δεν ήταν να προκριθούμε, εγώ όμως έκανα αυτό που μπορούσα, μπορεί να τα έκανα καλύτερα μπορεί και όχι, αλλά τα 'δωσα όλα", είπε αρχικά ο 16χρονος τραγουδιστής στις πρώτες του δηλώσεις.

Ο ίδιος στη συνέχεια σχολίασε πως πάντα προσπαθεί να θέτει στόχους που δεν μπορεί να καταφέρει, ώστε να μαθαίνει και να εξελίσσεται κάθε φορά και παραδέχθηκε πως το point της ζωής είναι να βάζει δύσκολα στον εαυτό του.

"Δεν θέλω να πάρω τίποτα, θέλω να μάθω για να μπορώ να δώσω, είπε χαρακτηριστικά, ενώ σε ερώτηση για το τι του έμαθε η συγκεκριμένη συμμετοχή ο Victor Vernicos απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια, "το πόσο όμορφος είναι ο κόσμος".

