Exathlon: Αρπάχτηκαν Καραγκούνιας και Σταυρούλα – Αδιανόητη ένταση on camera

“Βροχή” οι σπόντες και οι προσβολές ανάμεσα σε Τάκη Καραγκούνια και Σταυρούλα Χρυσαειδή.

Τις διαφορές τους on camera έλυσαν ο Τάκης Καραγκούνιας και η Σταυρούλα Χρυσαειδή στο επεισόδιο της Δευτέρας (16/09) του Exathlon στον ΣΚΑΪ, με τους δυο τους να ανταλλάζουν πριν από το αγώνισμα σπόντες και προσβολές.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα έγιναν στο προηγούμενο αγώνισμα, με τον παίκτη να κατηγορεί ορισμένους συμπαίκτες του, και συγκεκριμένα τη Σταυρούλα ότι θέλουν να τον βλέπουν να χάνει.

“Δεν έχω μάθει να χάνω και όσο κι αν θέλουν μερικοί να χάνω, αυτό με πεισμώνει περισσότερο και συνεχίζω να κερδίζω. Η Σταυρούλα χθες ήθελε φανερά να φύγω από το παιχνίδι, διότι Σταυρούλα, εγώ φώναξα χθες και το παραδέχομαι, είμαι εκρηκτικός χαρακτήρας. Φώναζα για την ομάδα μου όμως, δεν φώναξα ποτέ σε αυτήν. Η Σταυρούλα μπορεί να είναι πιο ευαίσθητη ίσως, θεώρησε σωστό να πει για τον χαρακτήρα μου και τι άνθρωπος είμαι, χωρίς να ξέρει τι άνθρωπος είμαι. Η Σταυρούλα που την έχω στηρίξει πάρα πολύ στο παρελθόν”, είπε αρχικά ο Τάκης Καραγκούνιας, με τη Σταυρούλα Χρυσαειδή να απαντά με ειρωνεία “ναι σίγουρα”.

Το σχόλιο στη συνέχεια του Τάκη, το να μάθει η Σταυρούλα να μην λειτουργεί υπόγεια ήταν αυτό που την έκανε να ξεσπάσει λέγοντάς του: “Τα λέω όλα μπροστά σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι εννοείς; Δεν είπες θα παρατήσεις τον αγώνα και θα τον δώσεις;”. Ο Τάκης τότε αρνήθηκε να κάνει διάλογο μαζί της, με εκείνη να του λέει πως “‘όταν αναφέρεις το όνομά μου θα μάθεις να έχεις και τον αντίλογο”.

Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου αμέσως μετά, με τους παίκτες να ανταλλάζουν προσβολές και χειρονομίες, και τη Σταυρούλα να επαναλαμβάνει και να δηλώνει ξεκάθαρα πως δεν θέλει να βρίσκεται στο παιχνίδι ο Τάκης.

“Δεν ντρέπομαι να το πω, το λέω μπροστά σε όλους. Δεν ήθελα να παραμείνει ο Τάκης, δεν με ενδιαφέρει που είναι ο Τάκης εδώ, για μένα είναι αδιάφορο, μπορεί να παίζει στην ομάδα, μέχρι εκεί, δεν θέλω να έχω καμία επαφή, εγώ τέτοιες συμπεριφορές δεν τις εγκρίνω σε κανέναν παίκτη και πουθενά και προσωπικά δεν με νοιάζει!”, είπε η Σταυρούλα.