Exathlon: Έξω φρενών ο Μάριος με τον Τάκη – “Μην με ξανακρίνεις”

Οι αποδόσεις ορισμένων παικτών αποτέλεσαν αφορμή για έναν άγριο καυγά στην πορτοκαλί ομάδα, ανάμεσα στον Τάκη και τον Μάριο.

Επέστρεψε με νέο επεισόδιο το βράδυ της Τρίτης (02/09) το Exathlon στον ΣΚΑΪ, με τους παίκτες της πορτοκαλί ομάδας να αναλύει στο σπίτι όσα δεν πήγαν καλά στο αγώνισμα.

Το “φιτίλι” άναψε ο Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος παρατήρησε πως κάτι… σιγοβράζει στην πορτοκαλί ομάδα και πως αργά ή γρήγορα, όσο περνάνε οι μέρες και μπορεί οι ήττες να γίνουν περισσότερες, “κάποια σπίθα θα ανάψει, κάποιου θα του γυρίσει το μυαλό και μπορεί να πει μια κουβέντα, μπορεί και εμένα”.

Ο παίκτης αποφάσισε να μοιραστεί τις σκέψεις του με τους συμπαίκτες του, ωστόσο μερικές συμβουλές για καλύτερες αποδόσεις στα αγωνίσματα, αποτέλεσαν αιτία για μία μετωπική σύγκρουση με τον Μάριο Πρίαμο.

Συγεκριμένα, ο Τάκης ισχυρίστηκε πως όλοι “κοιτάνε την πάρτη τους”, ενώ εντόπισε πως ο Μάριος και η Μαίη δεν δίνουν το 100%, κάτι που έβγαλε εκτός εαυτού τον Κύπριο παίκτη.

“Είδατε ότι μετράει εδώ και η ατομική νίκη και να σκυλιάζουμε. Επειδή όλοι σκεφτόμαστε την πάρτη μας, γιατί κακά τα ψέματα, την πάρτη μας σκεφτόμαστε όλοι… Όποιος δεν το παραδέχεται αυτό, είναι ψεύτης για εμένα. Θα πρέπει όταν μπαίνουμε μέσα να σκυλιάζουμε. Να μην μπαίνουμε με ηττοπάθεια πριν αρχίσει καν το παιχνίδι. Δεν πάμε πουθενά έτσι. Εγώ το έχω δει αυτό, στη Μαίη. Γιατί να μην το πω ρε παιδιά; Το είδα και στον Μάριο”, είπε ο Τάκης.

Τότε ο Μάριος ζήτησε εξηγήσεις από τον συμπαίκτη του, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Τι λες μωρέ μ@@@@α, π@@@@α που ανοίγεις το στόμα σου και λες… Θα με νευριάσεις στα αλήθεια. Άκουσες αυτό που σου είπα; Μην με ξανακρίνεις! Είμαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος. Εγώ δε θα γίνω εσύ“.

Ο Τάκης επέμεινε λέγοντας πως στο χθεσινό αγώνισμα δεν πείστηκε από τον Μάριο πως είναι ικανός να κερδίσει τον αντίπαλό του, ενώ τον αποκάλεσε “ψεύτη” επειδή ισχυρίστηκε το αντίθετο.

Την ίδια άποψη με τον Τάκη πάντως φάνηκε να έχει και η Σταυρούλα, η οποία σχολίασε πως “η αλήθεια πονάει”, καθώς και τα δύο πρόσωπα που ανέφερε ο Τάκης ξέρουν μέσα τους πως ο συμπαίκτης τους έχει δίκιο.