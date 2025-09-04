Εxathlon: Μία νέα κόντρα γεννήθηκε – “Έχει απωθημένα απέναντί μου”

Μία νέα κόντρα φαίνεται πως γεννήθηκε στην “καρδιά” της πορτοκαλί ομάδας του Exathlon. Όσα ειπώθηκαν στο επεισόδιο της Τετάρτης.

Μια νέα κόντρα στο Exathlon φαίνεται πως άνοιξε ο Τάκης Καραγκούνιας, όπως παρακολούθησε το τηλεοπτικό κοινό το βράδυ της Τετάρτης, στο νέο επεισόδιο που προβλήθηκε στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

Μετά τον Άρη Σοϊλέδη, ο 53χρονος παίκτης της πορτοκαλί ομάδας «χρέωσε» απωθημένα στη συμπαίκτρια του, Μαίη Εμμανουηλίδου.

«Μην ζητάει ευθύνες και μην κοιτάει να ρίξει σε μένα ευθύνες. Δεν θέλω να τη στενοχωρήσω, αν και μπορώ να την κάνω κομμάτια σε δευτερόλεπτα γιατί έχω στοιχεία. Αυτή έχει απωθημένα απέναντι μου» είπε αρχικά ο Καραγκούνιας στον Φάνη Μπολέτση και τους υπόλοιπους.

«Το ότι κάνει η Μαίη παρέα με τον Άρη Σοϊλέδη είναι δικαίωμα της, είναι δικαίωμα τους, είναι φίλοι απ’ έξω και δεν με αφορά. Αυτό που με αφορά, όμως, είναι το εξής. Από την πρώτη μέρα μου είπε πως, όταν θα παίζει, δεν θέλει να της μιλάω. Δεν είναι δυνατόν να κερδίζει η ομάδα σου και συ να είσαι λυπημένη, στενοχωρημένη» αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ο Τάκης Καραγκούνιας στην κάμερα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

«Είναι ένα μικρόβιο που εμένα με ενοχλεί στο σπίτι, δεν θα πω ψέματα. Με όλα τα άλλα παιδιά κοιτιόμαστε στα μάτια και ξέρω ότι θα πούμε κάτι και θα είναι αυτό, ενώ με τον Τάκη δεν πιστεύω ότι θα το βρω αυτό ποτέ γιατί απ’ τη στιγμή που σκέφτεται εμένα και έχει στο μυαλό του τον Άρη (σ.σ. Σοϊλέδη) τελείωσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει» υπογράμμισε, με τη σειρά της, η Μαίη στην κάμερα του Exathlon στο επεισόδιο της Τετάρτης.

Παράλληλα η Μαίη είπε στην κάμερα του Exathlon: «Ο Τάκης είπε ότι δεν χάρηκα που κερδίσαμε τον αγώνα παραμονής, δεν έχω ακούσει μεγαλύτερη βλακεία από την πρώτη μέρα που είμαι εδώ» και πρόσθεσε στη συνέχεια πως «έχω κουραστεί με αυτόν τον άνθρωπο».