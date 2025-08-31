Exathlon: Πρεμιέρα απόψε για το μεγάλο αθλητικό τηλεοπτικό event – Οι μέρες και ώρες προβολής

To Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό τηλεοπτικό event, ξεκινά απόψε στον ΣΚΑΙ. Τι θα δούμε στην πρεμιέρα. Απολαύστε το trailer.

Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα, για να γεμίσει τις νύχτες μας με αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα!

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες. Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, θα χωριστούν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες.

Το πρωτάθλημα του Exathlon ξεκινά απόψε με τον πρώτο Αγώνα για το «Σπίτι» τους. Ποια ομάδα θα κάνει δικό της για μία εβδομάδα το σπίτι που παρέχει όλες τις ανέσεις και ποια θα μείνει με τα απολύτως απαραίτητα; Πώς θα αντιδράσουν νικητές και ηττημένοι μπαίνοντας για πρώτη φορά στο κατάλυμά τους;

Στις πίστες του Exathlon κάθε δευτερόλεπτο μετράει, για αυτό και το επόμενο Αγώνισμα είναι εκείνο που θα δώσει στη νικητήρια ομάδα το δικαίωμα να αφαιρέσει δέκα δευτερόλεπτα από την εκκίνηση ορισμένων αντιπάλων! Ποιος θα κερδίσει τον Αγώνα του Πλεονεκτήματος;

Η διεκδίκηση για το πρώτο Μετάλλιο του Exathlon έρχεται επίσης στο πρώτο επεισόδιο. Όποιος το έχει στην κατοχή του, αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την επόμενη μονομαχία…

Αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα, πίστες που δοκιμάζουν τα όρια και αθλητές που τα δίνουν όλα, έρχονται απόψε στη συναρπαστική πρεμιέρα του Exathlon στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Το Exathlon θα προβάλλεται από Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Οι κανόνες του Exathlon – Πώς παίζεται

Ο Αγώνας Σπιτιού θα ξεκινάει την εβδομάδα στο Exathlon. Είναι το αγώνισμα που θα καθορίζει σε ποιο σπίτι θα καταλύσουν οι αθλητές τις επόμενες πέντε ημέρες. Τους Νικητές θα περιμένει το «Σπίτι των Νικητών», ένα πολυτελές κατάλυμα με άνετους χώρους, γυμναστήριο και πισίνα. Οι ηττημένοι θα μένουν στο «Σπίτι των Ηττημένων» το οποίο διαθέτει τα βασικά (υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, τρεχούμενο νερό).

Ένα γυάλινος τοίχος θα χωρίζει αλλά και θα συνδέει τα δύο οικήματα, ενώ οι ένοικοί τους θα μπορούν να μιλούν μεταξύ τους… τηλεφωνικά!

Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος είναι η επόμενη πίστα. Το συγκεκριμένο αγώνισμα, όπως προδίδει και το όνομά του, θα προσφέρει στη νικητήρια ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα επηρεάσει τη ροή ενός Αγώνα Ασφαλείας.

Ο Αγώνας Ασφαλείας είναι εκείνος που θα καθορίζει την ομάδα από την οποία θα γίνει αποχώρηση και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα.

Οι επιδόσεις ων αθλητών στο Exathlon είναι εκείνες που κρίνουν το πρωτάθλημα! Όταν μία ομάδα γνωρίσει την ήττα στον Αγώνα Ασφαλείας, τότε ο αθλητής με τις κατώτερες επιδόσεις βγαίνει αυτομάτως υποψήφιος. Στον αντίποδα, ο αθλητής με την κορυφαία επίδοση, στη συγκεκριμένη ομάδα, είναι εκείνος που θα δώσει τον δεύτερο υποψήφιο ενώ ο τρίτος υποψήφιος θα βγαίνει από μία μικρή σύσκεψη των υπολοίπων μελών της ηττημένης ομάδας.

Ο Αγώνας Αποχώρησης θα κρίνει ποιος αθλητής/αθλήτρια θα αποχωρεί. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση αθλητές θα μπαίνουν στην πίστα έχοντας πέντε ζωές. Όποιος μηδενίσει πρώτος τις ζωές του είναι και εκείνος που θα αποχωρεί.

Με εξαίρεση την πρώτη, εισαγωγική, εβδομάδα όπου θα έχουμε μία αποχώρηση, τις εβδομάδες που ακολουθούν οι αποχωρήσεις θα είναι δύο, ενός άντρα και μίας γυναίκας.

Exathlon: Δείτε το trailer της πρεμιέρας