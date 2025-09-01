Exathlon: Σκληρή κόντρα Καρολίνας – Τάκη με το “καλημέρα” – “Σε γράφω…”

Με εντάσεις και παρεξηγήσεις έκανε πρεμιέρα το Exathlon. Ο τραυματισμός της Καρολίνας έγινε αφορμή για να ξεσπάσει καβγάς.

Οι παρεξηγήσεις δεν έλειψαν από την χθεσινή πρεμιέρα του “Exathlon“, του νέου αγωνιστικού ριάλιτι της σεζόν, που φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά στην καθημερινότητα των τηλεθεατών.

Οι παίκτες, έχοντας στην πλειοψηφία τους εμπειρία από τέτοιου είδους πρότζεκτ, μπήκαν απευθείας στο κλίμα, φέρνοντας και τις πρώτες εντάσεις μεταξύ των αντίπαλων ομάδων.

Μια από τις πρώτες κόντρες που ξέσπασαν ήταν αυτή ανάμεσα στην Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα και τον Τάκη Καραγκούνια με αφορμή τον τραυματισμό της παίκτριας.

Συγκεκριμένα, μπορεί η Καρολίνα στην αρχή να ρίχτηκε στον στίβο της μάχης και να κέρδισε την Εύη Σαλταφερίδου, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα όλα άλλαξαν και η παίκτρια δεν μπόρεσε να αγωνιστεί.

Όταν ήρθε ξανά η σειρά της, η αντίπαλός της, Σταυρούλα Χρυσαειδή έφτασε στη θέση της στο σημείο έναρξης του αγώνα, όμως αντί για την Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα που ήταν το αντίπαλο ταίρι της, στη θέση της εμφανίστηκε η Βίκυ Πετεινάρη.

Τότε ο Γιώργος Καράβας πήρε τον λόγο και εξήγησε στο κοινό τι ακριβώς είχε συμβεί, τονίζοντας ότι η Καρολίνα είχε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας και ότι με εντολή γιατρού έμεινε εκτός του αγωνιστικού στίβου.

«Περνάμε στο επόμενο ματσάρισμα με τη Βίκυ και τη Σταυρούλα να έχουν πάρει ήδη θέσεις στην αφετηρία. Το σκορ έχει διαμορφωθεί 8 – 3 για τους μπλε», είπε αρχικά.

«Ξεκινήσαμε λοιπόν, ενώ σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι το κανονικό ματσάρισμα της Σταυρούλας ήταν η Καρολίνα. Αλλά η Καρολίνα με εντολή γιατρού δεν μπορεί να αγωνιστεί. Άρα την αντικατέστησε η Βίκυ», πρόσθεσε ο Γιώργος Καράβας.

Όμως, όπως έγινε γνωστό αργότερα, ο Τάκης Καραγκούνιας είδε με καχυποψία τον ξαφνικό τραυματισμό με τους δύο παίκτες να διαπληκτίζονται.

Συγκεκριμένα, η Καρολίνα είπε αργότερα στους συμπαίκτες της για την στάση του Τάκη, ο οποίος υπαινίχθηκε ότι δεν παίζει γιατί φοβάται την Σταυρούλα: «Εκεί μου “γύρισε”. Δεν σου επιτρέπω να χαρακτηρίζεις και να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Κάπου φτάνει. Από την στιγμή που με ενοχλεί, δεν σου επιτρέπω».

Μάλιστα, όπως αποκαλύφθηκε αργότερα από δύο άλλες παίκτριες του Exathlon, η Καρολίνα είπε στον Τάκη “σε γράφω…”.