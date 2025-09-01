Exathlon: Το “X” αποθέωσε την πρεμιέρα – Ποια ομάδα μπήκε στη βίλα

Εντυπωσιακή η πρεμιέρα του Exathlon. Τι έγραψαν οι τηλεθεατές στο Χ. Η ομάδα που κέρδισε την πρώτη νίκη και μπήκε στη βίλα.

Το Exathlon έκανε το βράδυ της Κυριακής την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του στον ΣΚΑΪ, φέρνοντας για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο που έχει κατακτήσει πολλές χώρες, με τον Γιώργο Καράβα να αναλαμβάνει τον ρόλο του παρουσιαστή.

Πρόκειται για ένα απαιτητικό αγωνιστικό ριάλιτι, γεμάτο εντυπωσιακές πίστες, έντονες μονομαχίες και αδιάκοπη αγωνία.

Στην πρεμιέρα του Exathlon, ο Γιώργος Καράβας υποδέχτηκε τους τηλεθεατές από τον εξωτικό Άγιο Δομίνικο, εκεί όπου θα εξελίσσεται το αγωνιστικό ριάλιτι τις επόμενες εβδομάδες. Με φόντο τις εντυπωσιακές πίστες, παρουσίασε το όραμα του παιχνιδιού και έθεσε το πλαίσιο για τις έξι γεμάτες δράση εβδομάδες που έρχονται.

Ο παρουσιαστής, ανέφερε: «Σας καλωσορίζω στο Exathlon, στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό, αθλητικό event. Δύο ομάδες, είκοσι αθλητές και αθλήτριες, έτοιμοι να αναμετρηθούν στις πιο απαιτητικές πίστες που έχουν γίνει ποτέ. Δεν αρκεί η δύναμη και η ταχύτητα. Θα χρειαστεί καθαρό μυαλό και αντοχή. Για έξι εβδομάδες θα αγωνίζονται καθημερινά, μέχρι να μείνουν μόνο δύο: ένας άντρας και μία γυναίκα».

Στη μάχη για τη μεγάλη πρόκριση ρίχνονται συνολικά είκοσι αθλητές —άνδρες και γυναίκες με αξιοσημείωτο αθλητικό παρελθόν και ξεχωριστές επιδόσεις. Το σκηνικό υπόσχεται έντονο ανταγωνισμό, δυνατές συγκινήσεις και ανατροπές, καθώς κάθε μονομαχία θα κρίνεται κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Όλοι οι αγώνες θα γίνονται μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν αμέσως σε δύο ομάδες, Μπλε και Πορτοκαλί, δίνοντας από την αρχή το στίγμα του ανταγωνισμού. Ανάμεσα στα στιγμιότυπα της βραδιάς που ξεχώρισαν ήταν και η δήλωση του Τάκη Καραγκούνια από την πορτοκαλί ομάδα, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία του να βρεθεί αντιμέτωπος με έναν γνώριμο αντίπαλο, τον Άρη Σοϊλέδη.

«Δε θα κρύψω τα λόγια μου, ποτέ δεν το έκανα. Με τον Άρη Σοϊλέδη μας χωρίζουν πάρα πολλά από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, όλοι θέλουν να παίξουν με τον Άρη και να τον κερδίσουν. Θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να παίξω με τον Άρη Σοϊλέδη, αλλά και με όλα τα υπόλοιπα παιδιά από την αντίπαλη ομάδα», είπε ο Τάκης Καραγκούνιας.

Η απάντηση από τον Άρη Σοϊλέδη δεν άργησε: «Εδώ είμαι, με πολύ μεγάλη χαρά να παίξουμε».

Ποια ομάδα κέρδισε πρώτη τη βίλα

Ο αγώνας που καθόρισε το αποτέλεσμα ήταν ανάμεσα στον Φάνη και τον Ντάνιελ, δύο μαχητές που στο παρελθόν έχουν χαρίσει απίστευτες συγκινήσεις.

Ο Ντάνιελ, εκπροσωπώντας την Μπλε ομάδα, κατέκτησε τον καθοριστικό πόντο και ολοκλήρωσε το αγώνισμα, οδηγώντας την ομάδα του στους δέκα πόντους. Από την άλλη, η Πορτοκαλί ομάδα έμεινε πίσω, συγκεντρώνοντας μόλις πέντε πόντους.

Έτσι, οι Μπλε πανηγύρισαν τη μεγάλη νίκη που τους χάρισε την πολυπόθητη είσοδο στη βίλα του Exathlon.

Οι αντιδράσεις στο X

Η πρεμιέρα του Exathlon δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του X (πρώην Twitter), οι οποίοι πλημμύρισαν την πλατφόρμα με ενθουσιώδη σχόλια. Το επιβλητικό σκηνικό, η καθαρά αθλητική αισθητική και η παρουσία του Γιώργου Καράβα τράβηξαν την προσοχή του κοινού.

Πολλοί χρήστες επαίνεσαν την παραγωγή, λέγοντας πως ξεπέρασε τις προσδοκίες τους.