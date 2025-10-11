Exathlon Τελικός: Φάνης Μπολέτσης και Στέλλα Ανδρεάδου οι μεγάλοι νικητές – Το έπαθλό τους

Ο Φάνης Μπολέτσης και η Στέλλα Ανδρεάδου αναδείχθηκαν νικητές του αθλητικού τηλεοπτικού event του ΣΚΑΙ. Το χρηματικό ποσό που κέρδισαν.

Μετά από έξι εβδομάδες συγκλονιστικών αγώνων και αναμετρήσεων, το αθλητικό τηλεοπτικό event ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (10/10) στον ΣΚΑΪ, με τον μεγάλο τελικό.

Νικητές του τελικού του Exathlon στέφθηκαν ο Φάνης Μπολέτσης από τους άντρες και η Στέλλα Ανδρεάδου από τις γυναίκες, με τους δύο παίκτες να κερδίζουν από 50.000 ευρώ ο καθένας!

Ο μεγάλος τελικός του Exathlon ξεκίνησε με τέσσερις παίκτες – δύο άνδρες και δύο γυναίκες – όμως μόνο ένας και μία θα έφευγαν από τον Άγιο Δομίνικο ως νικητές, κερδίζοντας από 50.000 ευρώ ο καθένας.

Οι φιναλίστ ήταν οι Φάνης Μπολέτσης, Γιώργος Γκιουλέκας, Δώρα Νικολή και Στέλλα Ανδρεάδου, με τον Γιώργο Καράβα να τους καλωσορίζει για τελευταία φορά στον στίβο μάχης, εκεί όπου όλα θα κρίνονταν.

Οι τέσσερις τελευταίοι διαγωνιζόμενοι χωρίστηκαν σε ζευγάρια ανά φύλο και ρίχτηκαν στη μάχη με έναν και μόνο στόχο: να επιστρέψουν στην Ελλάδα με τον τίτλο του πρώτου Έλληνα και της πρώτης Ελληνίδας νικητή του Exathlon.

Η διαδικασία ήταν η εξής: Ένας άνδρας και μία γυναίκα έπρεπε να επικρατήσουν τρεις φορές απέναντι στον αντίπαλό τους για να σηκώσουν το τρόπαιο και να γράψουν ιστορία στο παιχνίδι επιβίωσης του ΣΚΑΪ.

Τελικά, το κατάφεραν ο Φάνης Μπολέτσης και η Στέλλα Ανδρεάδου!

«Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που συμβαίνει! Δεν μπορώ, λέω στα παιδιά να με τσιμπήσουν για να δω αν είναι όνειρο ή αν είναι αλήθεια αυτό που ζω. Πραγματικά, είμαι πανευτυχής. Δεν έχω λόγια, είμαι σε κατάσταση σοκ αυτή τη στιγμή», είπε η Στέλλα Ανδρεάδου μετά τη νίκη της.