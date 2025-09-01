Exathlon: Τι τηλεθέαση σημείωσε η θεαματική πρεμιέρα

Το Exathlon μπήκε δυναμικά στην τηλεοπτική αρένα και την μάχη της prime time ζώνης κάνοντας μια καλή αρχή με την πρεμιέρα του.

Το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ, Exathlon, συστήθηκε εχθές Κυριακή (31/8) στο τηλεοπτικό κοινό κερδίζοντας τις εντυπώσεις. Οι παίκτες ρίχτηκαν στην αρένα των αγωνισμάτων και το πρόγραμμα στην μάχη της τηλεθέασης.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Nielsen, το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα έκανε μια καλή αρχή, σημειώνοντας 12,7% στο γενικό σύνολο και στο δυναμικό κοινό 8,9%.

Οι αντιδράσεις στο X

Η πρεμιέρα του Exathlon δεν πέρασε απαρατήρητη από τους χρήστες του X (πρώην Twitter), οι οποίοι πλημμύρισαν την πλατφόρμα με ενθουσιώδη σχόλια. Το επιβλητικό σκηνικό, η καθαρά αθλητική αισθητική και η παρουσία του Γιώργου Καράβα τράβηξαν την προσοχή του κοινού.

Πολλοί χρήστες επαίνεσαν την παραγωγή, λέγοντας πως ξεπέρασε τις προσδοκίες τους.