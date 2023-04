Τα Φιλαράκια: Η κομμένη σκηνή του γυμνού Ross με τον "Ugly Naked Guy" που δεν θα δεις στο Netflix

Ο "Ugly Naked Guy" ήταν ο γυμνός γείτονας που λάτρευαν να κουτσομπολεύουν μεταξύ τους τα "Φιλαράκια". Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς παρατηρούσαν τον "περίεργο" γείτονα από το διαμέρισμα της Μόνικα, ενώ ποτέ δεν είδαμε το πρόσωπό του.

Σύμφωνα με τη Phoebe, ο γνωστός-άγνωστος "γυμνιστής" ήταν "χαριτωμένος" πριν πάρει κιλά, το 1993. Τον χαρακτήρα τον συναντάμε τρεις φορές, ενώ στο επεισόδιο "The One Where Everybody Finds Out" (πέμπτη σεζόν, επεισόδιο 14) τα λέει σε πιο... προσωπικό τόνο με τον Ross, ο οποίος εμφανίζεται επίσης γυμνός, στην extended version της σειράς.

Η σκηνή εμφανίστηκε στο δημοφιλές Facebook page "The Friends Memes" και επανήλθε στη συζήτηση των social media. Οι περισσότεροι χρήστες παρατήρησαν πως ουδέποτε είδαν το εν λόγω απόσπασμα στη κανονική "ροή" των προβολών των επεισοδίων, ενώ όπως αναφέρουν, δεν υπάρχει και στην νέα κυκλοφορία από το Netflix. Ωστόσο, περιλαμβάνεται στα συλλεκτικά, uncut dvds.

Σύμφωνα με το σενάριο, ο Ugly Naked Guy μετακόμισε και υπενοικίαζε το διαμέρισμα, με τον Ross να διεκδικεί το διαμέρισμα προσπαθώντας να "δωροδοκήσει" τον γυμνό γείτονα, αποκτώντας οικειότητα μαζί του, και τρώγοντας μάφιν όντας και ο ίδιος γυμνός στο σαλόνι του.

Για άγνωστους λόγους η σκηνή αυτή δεν προβλήθηκε ποτέ στις περισσότερες χώρες, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η Ελλάδα, ενώ ακόμη, δεν υπάρχει ούτε στη version που βλέπουμε στο Netflix στη χώρα μας. Στη Μεγάλη Βρετανία πάντως, προβλήθηκε κανονικά. Για την ιστορία, το επεισόδιο "The One Where Everybody Finds Out" έχει βαθμολογία 9.7 στο IMDb, που είναι και η μεγαλύτερη για επεισόδιο από τα Φιλαράκια, μαζί με το "The Last One, Part 2", δηλαδή το φινάλε της θρυλικής σειράς του NBC.

