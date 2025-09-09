Φως στο Τούνελ: Το νέο trailer θα μπορούσε άνετα να είναι σκηνή crime σειράς

Κυκλοφόρησε το trailer για τον νέο κύκλο του “Φως στο Τούνελ” που έρχεται ξανά τη νέα σεζόν, μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Ένα βίντεο κάνει από χθες τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που θα μπορούσε άνετα να είναι το trailer κάποιας crime σειράς ή αστυνομικής ταινίας που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Ωστόσο, πρόκειται απλά για το trailer του νέου κύκλου της εκπομπής “Φως στο Τούνελ” με την Αγγελική Νικολούλη, που επιστρέφει για ακόμη μια σεζόν από τη συχνότητα του MEGA.

Το βίντεο ξεκινάει δείχνοντας μία λάμπα, ένα όπλο και μία ομάδα ερευνητών που συλλέγουν στοιχεία, ενώ ακούγεται το τραγούδι του Νιλ Ντάιαμοντ “And the Grass Won’t Pay No Mind“, βγαλμένο εντελώς από σκηνή θρίλερ.

Ένας άνδρας ανεβαίνει μία σκάλα, το ακουστικό σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο πέφτει και η κλήση τερματίζεται. Μόνο που στην άλλη γραμμή βρίσκεται η Αγγελική Νικολούλη, η οποία κοιτάζει με νόημα την κάμερα.

Στο trailer δεν αναφέρεται πότε κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος, ωστόσο οι φανατικοί της εκπομπής έσπευσαν να ζητήσουν από τον σταθμό και την ίδια την παρουσιάστρια να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Φως στο Τούνελ: Δείτε το trailer