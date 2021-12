Game of Thrones: Το HBO ξόδεψε 30 εκατομμύρια δολάρια για πρίκουελ που δεν έγινε ποτέ

Το HBO ακύρωσε το πρίκουελ του Game of Thrones "The Long Night" αφού πρώτα ξόδεψε 30 εκατομμύρια δολάρια για ένα πιλοτικό επεισόδιο της σειράς, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει στέλεχος που εργαζόταν στην εταιρεία εκείνη την εποχή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Independent, ο πρώην πρόεδρος της WarnerMedia, Bob Greenblatt, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον James Andrew Miller στο νέο του βιβλίο, αποκάλυψε τι συνέβη με την ακυρωμένη σειρά Game of Thrones.

ADVERTISING

"Είχαν ξοδέψει ήδη 30 εκατομμύρια δολάρια για τον πιλότο του πρίκουελ όταν πήγα εκεί. Όταν είδα το τελικό αποτέλεσμα είπα στο αφεντικό του HBO (σ.σ. Casey Bloys), ότι δεν λειτουργεί και δεν είναι αντάξιο της αρχικής σειράς. Δεν διαφώνησε μαζί μου" δήλωσε.

Σύμφωνα μάλιστα με τον Bob Greenblatt, η πίεση για ένα καλό αποτέλεσμα ήταν τεράστια και θεωρεί σωστή την απόφαση να μην προχωρήσει τελικά εκείνο το πρότζεκτ αφού δεν θα λειτουργούσε.

Ωστόσο, μπορεί εκείνο το "The Long Night" να ακυρώθηκε, όμως το πρώτο τρέιλερ της σειράς "House of the Dragon" έχει ήδη κυκλοφορήσει, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες στους φαν.

Το House of Dragon που προχώρησε τελικά είναι σχεδόν έτοιμο και αναμένεται να δούμε την πρώτη σεζόν του μέσα στο 2022. Το House of Dragon είναι ένα πρίκουελ που βασίζεται στο μυθιστόρημα του George R. R. Martin του 2018 Fire & Blood.

Δείτε το trailer του House of Dragon

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις