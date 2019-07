Γκρέμλινς: Είναι επίσημο - Τα θρυλικά τερατάκια γίνονται σειρά

Ο Gizmo επιστρέφει! Από τον Φεβρουάριο οι Warner Bros. Television και Amblin Television επεξεργάζονταν την προοπτική να δούμε μια μίνι animation σειρά για τα θρυλικά τερατάκια του Τζόι Ντάντε, ο οποίος σκηνοθέτησε το "Γκρέμλινς" του 1984 και το sequel του 1990 (φυσικά το σενάριο ήταν του Κρις Κολόμπους του "Μόνος στο Σπίτι").

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η WarnerMedia ετοιμάζει 10 μισάωρα επεισόδια για το Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Ο Tze Chun των TKO Studios που είναι υπεύθυνος για το Gotham, είναι στην παραγωγή και το σενάριο της σειράς που θα προσανατολίζεται σε ενήλικο κοινό.

Η σειρά θα μας γυρίσει στη Σαγκάη του 1920, και θα μας αφηγηθεί την ιστορία του Mr. Wing, του ιδιοκτήτη του περίφημου μυστήριου μαγαζιού, όταν σε ηλικία 10 ετών συνάντησε τον Gizmo. Τότε, ο μικρός Sam Wing με τον Gizmo και μια μικρή κλέφτρα, την Elle, άρχισαν να γυρνούν την κινεζική ύπαιθρο όπου συναντούσαν άλλα mogwai και πολλές φορές μάχονταν με αυτά. Σε αναζήτηση ενός θρυλικού θησαυρού, τους απαγάγει ένας πλούσιος βιομήχανος ο οποίος έχει στην κατοχή του μια στρατιά από αιμοβόρα Gremlins.

H σειρά θα παιχτεί από τη νέα πλατφόρμα της WarnerMedia που θα κάνει ντεμπούτο στο τέλος της σεζόν.

Η ταινία του 84 ήταν 4 πιο κερδοφόρα της χρονιάς, αλλά κατάφερε με ένα "μικρό" σχετικά μπάτζετ 11 εκατομμυρίων να αποφέρει κέρδη 150 εκατομμυρίων.

Για την ιστορία, ο όρος "Gremlin" απαντάται στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε βιβλίο της Disney του 1943 με τον τίτλο αυτό, τα παράξενα πλάσματα έριχναν τα αεροπλάνα κάνοντας σαμποτάζ στις μηχανές τους. Τα τερατάκια λέγονται "mogwai", λέξη που μεταφράζεται σε "δαίμονες" σε κινεζική διάλεκτο.

Για να καταλάβει κανείς την cult διάσταση της σειράς, αρκεί να σκεφτεί πως το Stranger Things έχει αποτίσει φόρο τιμής στα αγαπημένα πλάσματα των 80s στη δεύτερη σεζόν.

Σύμφωνα με το σενάριο της πρώτης ταινίας, ο πατέρας του μικρού Μπίλι εντοπίζει τον Γκίζμο στο μαγαζί του Mr. Wing και τον παίρνει δώρο στον γιο του για τα Χριστούγεννα.

Ο ιδιοκτήτης του δίνει μια συμβουλή. Δεν πρέπει να το εκθέτει στον ήλιο, να το ταΐζει και να του ρίχνει νερό στο τρίχωμα.

Ο Μπίλι τα κάνει όλα λάθος και ο Γκίζμο πολλαπλασιάζεται σε μικρότερα mogwai τα οποία στη συνέχεια μεταμορφώνονται στα Gremlins που σκορπίζουν τον τρόμο.

Μάλιστα, κατά το αρχικό σενάριο η ταινία θα ήταν εντελώς splatter, αλλά ο Σπίλμπεργκ που ήταν παραγωγός, αποφάσισε να "κόψει" το πολύ αίμα και φονικό για να γίνει πιο "φιλική" και στις μικρότερες ηλικίες. Όπερ και εγένετο φυσικά.