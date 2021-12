GNTM 4: Η πρώτη ανάρτηση του Κωνσταντίνου μετά τον τελικό

Ευγνώμων για την συμμετοχή του στο GNTM 4 δήλωσε πως είναι ο φιναλίστ του φετινού κύκλου του ριάλιτι μοντέλων, Κωνσταντίνος Τσαγκάρης, λίγες ώρες μετά τον τελικό.

Η Κυβέλη Χατζηευστρατίου ήταν η μεγάλη νικήτρια στον μεγάλο τελικό του Greece's Next Top Model, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Όλγα και τρίτος ο Κωνσταντίνος.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά το τέλος αυτού του ταξιδιού ο 21χρονος ευχαρίστησε τον κόσμο που τον υποστήριξε, αλλά και τους κριτές για την πολύτιμη βοήθειά τους κατά τη διάρκεια του ριάλιτι μόδας.

"Oh boy was this a hell of a ride… Είναι σημαντικό μετά από κάθε εμπειρία στη ζωή, να κρατάμε τις όμορφες στιγμές αλλά και να μαθαίνουμε από τις δύσκολες. Για εμένα το GNTM ήταν μια εκτενής διδακτική διαδικασία, σε πολλά επίπεδα, που γνωρίζω πως με έχει κάνει πιο δυνατό και συνειδητοποιημένο. Αυτό το κεφάλαιο της ζωής μου μόλις τελείωσε, αλλά ένα ακόμη μεγαλύτερο τώρα ξεκινάει,

Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα άτομα που έκαναν αυτή την εμπειρία τόσο ξεχωριστή, από τα παιδία στο σπίτι, τους συνεργάτες και όλα τα guests που γνωρίσαμε μέσα στο show. Θέλω επίσης να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια, τους κοντινούς μου ανθρώπους και τους φίλους μου που δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να με στηρίζουν αυτούς τους 5 μήνες", έγραψε μεταξύ άλλων ο Κωνσταντίνος.

Δείτε παρακάτω ολόκληρη την ανάρτηση:

