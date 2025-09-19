GNTM: H έναρξη με Ηλιάνα, Ζενεβιέβ και τη “σερβιτόρα” Γεωργία του “First Dates”

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (19/09) ο νέος κύκλος του GNTM και μας καλεί να ξεχάσουμε όσα ξέρουμε.

Το πιο αγαπημένο fashion project της τηλεόρασης, το Greece’s Next Top Model, επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής στο STAR και εγκαινίασε τη νέα εποχή του.

Εντελώς ανανεωμένο, πιο σύγχρονο και με νέα πρόσωπα έκανε πρεμιέρα και από τα πρώτα δευτερόλεπτα που το show βρισκόταν στον αέρα, πανέμορφα κορίτσια και αγόρια “πλημμύρισαν” τους τηλεοπτικούς δέκτες, δείχνοντας να έχουν μπει αμέσως στο κλίμα του διαγωνισμού.

Θετική διάθεση, χαμόγελα αλλά και άγχος πλημμύρισαν το πλατό, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό επαγγελματικό περιβάλλον, με showroom γεμάτο ρούχα και αξεσουάρ, στα οποία οι υποψήφιοι είχαν ελεύθερη πρόσβαση αλλά και την ευκαιρία να προετοιμαστούν πλήρως πριν από την audition στους κριτές.

Εκεί τους περίμενε μάλιστα και μία έκπληξη, καθώς τα δικά τους αγαπημένα πρόσωπα, συγγενείς και φίλοι θα μπορούσαν να βρίσκονται στον χώρο και να παρακολουθούν ζωντανά τη διαδικασία του casting.

Τα υποψήφια μοντέλα υποδέχθηκαν η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και η Ζενεβιέβ Μαζαρί ενώ την εμφάνισή της έκανε και ένα νέο πρόσωπο, που τηλεοπτικά δεν είναι και τόσο νέο, καθώς πρόκειται για τη Γεωργία, τη σερβιτόρα του “First Dates”, η οποία αναλαμβάνει τον δικό της ρόλο.

“Τι ομορφιές! Είστε όλοι υπέροχοι, έχουμε συγκλονιστεί φέτος. Είναι το καλύτερο casting ever”, ήταν τα πρώτα λόγια της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, η οποία έθεσε από την αρχή τα standards για τον νέο κύκλο, καθώς εκτός από ένα όμορφο πρόσωπο, οι κριτές φέτος, δηλαδή οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης,Έντι Γαβριηλίδης και Ζενεβιέβ Μαζαρί αναζητούν χαρακτήρα, προσωπικότητα και αυθεντικότητα.