H Έλεν Ντε Τζένερις αποφάσισε πως ήλθε η ώρα να σταματήσει να μιλάει

Η Έλεν Ντε Τζένερις αποκάλυψε ότι είναι gay ενώ οι ΗΠΑ ζούσαν το αποκορύφωμα της ομοφοβίας. Έγινε πολιτιστικό φαινόμενο και ακολούθως ο λόγος μιας εκ των πιο επιτυχημένων τηλεοπτικών εκπομπών στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Πριν λίγες ώρες ανακοίνωσε πως η 19η σεζόν του “Τhe Ellen DeGeneres Show”, αυτή του 2022, θα είναι η τελευταία της. Είπε πως ένιωσε ότι ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, ενώ έκανε stand up την αποχώρηση της. Πριν δείτε όσα είπε, απλά να προσθέσουμε πως ο κύκλος μπορεί να έκλεισε, αλλά προέκυψαν κάποια γεγονότα που επιτάχυναν αυτήν την εξέλιξη.

ADVERTISING

“Αν παρακολουθείτε αυτό το show και από ό,τι βλέπω το παρακολουθείτε, ξέρετε πως πριν λίγες εβδομάδες φτάσαμε τα 3000 shows. Με το σημερινό φτάνουμε τα 3014. Και έχω να κάνω μια ανακοίνωση: η επόμενη σεζόν, 19η του show θα είναι η τελευταία μου. Τα τελευταία 18 χρόνια άλλαξαν τη ζωή μου. Εσείς αλλάξατε τη ζωή μου. Και θα είμαι για πάντα ευγνώμων που παρακολουθείτε, γελάτε, χορεύετε, κάποιες φορές κλαίτε. Αυτό το show είναι η μεγαλύτερη εμπειρία της ζωής μου. Και τα χρωστώ όλα σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ”. Διαβεβαίωσε πως σκέφτηκε για καιρό πριν καταλήξει σε αυτήν την απόφαση, διακωμώδησε τον τρόπο που συζητούσε με τον εαυτό της, τη σύζυγο της, την Αlexa και τη Siri και αποφάσισε πως ήλθε η ώρα να σταματήσει να μιλάει.

“Πριν δυο χρόνια υπέγραψα τριετές συμβόλαιο. Ήξερα μέσα μου ότι η 19η σεζόν θα είναι η τελευταία. Το 19 είναι ένα πολύ καλό νούμερο. Η 19η τροπολογία του Συντάγματος έδωσε στις γυναίκες το δικαίωμα της ψήφου. Και είναι ίσως αμφιλεγόμενο, αλλά πιστεύω πως οι γυναίκες πρέπει να έχουν το δικαίωμα της ψήφου. Επίσης, στον περιοδικό πίνακα χημικών στοιχείων το 19ο είναι το κάλιο (παύση). Μπορεί να διερωτάστε γιατί αποφάσισα να σταματήσω στην 19η σεζόν. Η αλήθεια είναι πως πάντα εμπιστευόμουν το ένστικτο μου. Και αυτό μου είπε πως ήλθε η ώρα. Ως κωμικός, πάντα αντιλαμβανόμουν τη σημασία του timing. Με κάθε σοβαρότητα, πραγματικά ένιωσα πως η επόμενη σεζόν είναι η σωστή στιγμή να ολοκληρώσω αυτό το απίστευτο κεφάλαιο.

Το 1997 ήξερα πως είχε έλθει η ώρα να δηλώσω ότι είμαι gay στο sitcom μου και να ζήσω την αλήθεια μου. Τότε είχα ένα όνειρο για ένα πουλί απέδρασε από το κλουβί του και ελευθερώθηκε. Πρόσφατα είχα άλλο όνειρο για ένα πολύ όμορφο πουλί με κόκκινα λαμπερά φτερά που ήλθε στο παράθυρο μου και μου ψιθύρισε 'μπορείς να κάνεις πράγματα στο Netflix'. Ήταν το σημάδι που έψαχνα. Πριν 18 χρόνια, στο πρώτο επεισόδιο είπα πως θα δημιουργήσουμε σχέση. Θα συνεχίσουμε αυτήν τη σχέση και μετά το τέλος αυτού του show. Σας υπόσχομαι ότι θα έχουμε μια φανταστική τελευταία σεζόν. Μια σεζόν που θα δείξω την ευγνωμοσύνη μου προς εσάς. Κάθε μέρα θα είναι γιορτή”.

Η Ντε Τζένερις δεν ανέφερε τυχαία το Netflix, αφού εκεί έκανε το πρώτο stand up έπειτα από 15 χρόνια.

Από το 2003 έως το 2018 είχε αφοσιωθεί στο “Ellen DeGeneres Show”, το οποίο έκανε εκ των πιο επιτυχημένων, στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Η ίδια είχε γίνει μια εκ των πλουσιότερων παρουσιαστών τηλεοπτικών εκπομπών του πλανήτη. Και όλα αυτά τα ανέφερε (με τρόπο που αποδεικνύει πως οι μεγαλύτερες αλήθειες μπορούν να λέγονται ως αστεία) στην εμφάνιση της στο Netflix.

O τίτλος της επιστροφής της στο stand up, το Δεκέμβριο του 2018 ήταν 'Relatable'. Η λέξη αυτή μεταφράζεται ως 'αρεστός, προσιτός, συσχετίσιμος'. Όταν εμφανίστηκε στη σκηνή θέλησε να εξηγήσει στο κοινό της πώς αποφάσισε να εμφανιστεί ενώπιον του. “Όταν είπα σε μια φίλη τη σκέψη που είχα να επιστρέψω στο stand up μου απάντησε πως η ζωή μου έχει αλλάξει πάρα πολύ από την τελευταία φορά που είχα ασχοληθεί. Ότι ήμουν πλούσια. Δεν ήμουν πια relatable -είχα χάσει τα 'αβαντάζ' μου. Ομολόγησα ότι αυτή ήταν μια αλήθεια, πριν καταλήξω στο ότι ακόμα είμαι συσχετίσιμη. Μετά μπήκαν στη βιβλιοθήκη δυο από τους μπάτλερ μου για να με ενημερώσουν πως ήταν έτοιμο το πρωινό. Είπα στη φίλη ότι θα συνεχίζαμε τη συζήτηση κάποια άλλη στιγμή”.

Για όση ώρα έμεινε στη σκηνή, μίλησε με ειλικρίνεια για την εξέλιξη της ζωής της από μια αποτυχημένη ηθοποιό σε μια παγκοσμίου φήμης celebrity, με τεράστια δόση αυτοσαρκασμού. Εξήγησε όλους τους λόγους που έγινε προσιτή σε όλες τις ηλικίες και τα status, μέσω της καθημερινής της έκθεσης στο κοινό. Προσδιόρισε ως τη στιγμή που άλλαξε την καριέρα της την παρουσία της στην εκπομπή της Oprah Winfrey το 1997, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκάλυψε πως είναι ομοφυλόφιλη. Δίπλα της ήταν η τότε σύντροφος της, Anne Heche.

Αποκάλυψε το όνειρο που είδε ένα βράδυ, ενώ ακόμα κρατούσε κρυφό τον σεξουαλικό της προσανατολισμό: είδε ένα πουλί σε ένα κλουβί, το οποίο συνειδητοποίησε πως το παράθυρο δίπλα ήταν ανοιχτό και απέδρασε από αυτό. “Ένιωσα πως πρέπει να κάνω το ίδιο” είχε πει. Θυμήθηκε και μια ομιλία της σε TED όπου πρότεινε σε όσους την άκουγαν να χαράξουν το δικό τους μονοπάτι, γιατί “κανείς δεν θα έπρεπε να περπατάει σε αυτό άλλου”.

Η Ντε Τζένερις δήλωσε πως είναι gay την εποχή στο πικ της ομοφοβίας στις ΗΠΑ

Το 1997 ο Bill Clinton είχε προτείνει τον James C. Hormel για πρέσβη στο Λουξεμβούργο. Η υποψηφιότητα του 'πάγωσε' λίγο αργότερα, καθώς ο Hormel ήταν ο πρώτος υποψήφιος για πρέσβης που είχε δηλώσει πως είναι gay. Οι Ρεπουμπλικάνοι δικαιολόγησαν το 'πάγωμα' ως συνέπεια της σχέσης του Clinton με τη Monica Lewinsky -και τις κινήσεις που είχαν ξεκινήσει ήδη για να τον 'φάνε'. Όπως γράφει το Atlantic 'πιο σημαντικό εμπόδιο για τον Hormel ήταν η αηδία που ένιωθαν οι Ρεπουμπλικάνοι για την ομοφυλοφιλία του'. Ο Γερουσιαστής που ήταν επικεφαλής των διεθνών σχέσεων (Jesse Helms) είχε χαρακτηρίσει τον Hormel 'έκφυλο, αδύναμο, ηθικά άρρωστο φουκαρά'. Γερουσιαστής του Mississippi πρόσθεσε (τον Ιούνιο του 1998) πως “το να είσαι gay είναι σαν να είσαι αλκοολικός, κλεπτομανής ή εθισμένος στο σεξ. Είναι παθολογία που θέλει θεραπεία”.

Τότε οι γάμοι μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου ήταν δια νόμου ανήθικοι και παράνομοι. Η κορύφωση του μίσους ήταν ο ξυλοδαρμός μέχρι να πέσει σε κόμμα, του Matthew Shepard φοιτητή του University of Wyoming, τον Οκτώβρη του 1998 γιατί ήταν gay. Τον ανακάλυψε ένας μοτοσικλετιστής 18 ώρες αργότερα. Το κρανίο του είχε διαλυθεί. Υπέκυψε στα τραύματα του, λίγες μέρες αργότερα. Όπως είχε γράψει ο Frank Rich στους New York Times “αυτό ήταν το αποκορύφωμα της ομοφοβικής επιδημίας εκείνης της εποχής”. Πέρασαν 11 χρόνια για να προκύψουν νόμοι που προστάτευαν τις ζωές και τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Στο μεσοδιάστημα κατεγράφησαν εκατομμύρια αυτοκτονίες gay εφήβων.

Σε αυτήν την ατμόσφαιρα ήταν που αποφάσισε η DeGeneres να πει την αλήθεια της. Εκείνη την περίοδο πρωταγωνιστούσε στο sitcome 'Ellen'. Υποδυόταν την Ellen Morgan, μια νευρωτική ιδιοκτήτρια βιβλιοπωλείου που διένυε την τέταρτη δεκαετία της ζωής της. Στα επεισόδια ο κόσμος έβλεπε την καθημερινότητα της με τους φίλους και την οικογένεια της. Το 23ο και το 24ο επεισόδιο της τέταρτης σεζόν (30/3 του 1997) πέρασαν στην ιστορία ως τα πρώτα της αμερικανικής τηλεόρασης που βασικός χαρακτήρας της σειράς αποκάλυπτε πως ήταν gay.

Το 'Puppy Episode' όπως ονομάστηκαν τα αποκαλυπτήρια ήταν αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων που έκανε η DeGeneres (που για την ιστορία προφέρεται ως ντι Τζένερις, αλλά στην Ελλάδα η εν λόγω κάνει 'καριέρα' ως ντε Τζένερις) με το ABC και τη Disney επί ένα χρόνο. Όσα λέγονταν σε αυτές τις συναντήσεις δεν έμειναν εκεί. Το Σεπτέμβριο του 1996 προέκυψαν σχετικές πληροφορίες στα media και η DeGeneres βρέθηκε εν μέσω δίνης. Εκείνη δεν λύγισε. Τουναντίον σε κάθε ευκαιρία που της δινόταν, άφηνε υπονοούμενα πως σύντομα θα γίνει η αποκάλυψη για το χαρακτήρα της και την ίδια.

Την ίδια ώρα, διαφημιζόμενοι απειλούσαν να εγκαταλείψουν τη σειρά, θρησκευτικές ομάδες εκτόξευαν απειλές για το τι θα ακολουθήσει αν συμβεί αυτή η 'ανηθικότητα', ενώ έγινε και απειλή για βόμβα στα στούντιο όπου γίνονταν τα γυρίσματα. Ύποπτοι εν τω μεταξύ, άρχισαν να ακολουθούν την DeGeneres όπου και αν ήταν. Η Disney απέρριψε το πρώτο σχετικό σενάριο, με τον αξιωματούχο της εταιρίας Dean Valentine να εξηγεί πως “δεν φτάνει αρκετά μακριά την ιστορία. Αν είναι να το κάνουμε, ας το κάνουμε σωστά”.

Στις 14/4 του 1997 η πρωταγωνίστρια της ιστορίας εμφανίστηκε στο περιοδικό 'Time' για να κάνει την πρώτη επίσημη δήλωση (ο τίτλος ήταν 'ναι, είμαι gay'). Μετά πήγε στο show της Oprah, ανήμερα της προβολής του 'Puppy Episode' που είχε τεράστια επιτυχία (οι 42.000.000 τηλεθεατές ήταν οι περισσότεροι κάθε άλλου επεισοδίου).

To 'σκάσε και γίνε αστεία' του Έλτον Τζον

Η Winfrey τη ρώτησε γιατί είχε νιώσει την ανάγκη να δηλώσει στο κοινό το σεξουαλικό της προσανατολισμό -που ούτως ή άλλως ήταν δική της υπόθεση. Απάντησε “γιατί είναι ΟΚ”. Αργότερα πρόσθεσε πως η αποκάλυψη της έγινε βάσει πλάνου, σε τρία μέσα. Έπειτα από την τεράστια τηλεθέαση εξελίχθηκε σε τεράστιο πολιτιστικό θέμα, κάτι για το οποίο μιλούσαν άνθρωποι σε όλον τον κόσμο “γράφονταν άρθρα και μετά άρθρα πάνω στα προηγούμενα άρθρα και κάποια στιγμή οι πάντες κουράστηκαν. Η ιστορία έφτασε στο σημείο που ο Elton John, τον οποίον δεν έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου δήλωσε 'ξέρουμε πως είσαι gay. Σκάσε και γίνε αστεία'. Αυτό ήταν κάτι που με πόνεσε, γιατί το μόνο που έκανα ήταν τρεις συνεντεύξεις. Ακολούθως έζησα το πώς είναι να είσαι το αστείο για όλους. Έμαθα πώς να το διαχειρίζομαι. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω ακτιβίστρια. Μόνο να διασκεδάζω τους ανθρώπους, να τους βοηθώ να νιώθουν καλύτερα. Αν το να υποστηρίζω ότι θεωρώ πως είναι σωστό με κάνει ακτιβίστρια, τότε ναι είμαι ακτιβίστρια”.

Όλα έγιναν πιο εύκολα “όταν έλαβα γράμμα από άνθρωπο που μου έγραψε πως ήταν έτοιμος να τερματίσει τη ζωή του, ωστόσο η δική μου αποκάλυψη έκανε τη δική του καθημερινότητα καλύτερα”. Στα της δουλειάς της, σύντομα η DeGeneres επικρινόταν πως ήταν 'πολύ gay' και το sitcom διακόπηκε μια σεζόν αργότερα. “Δεν μου το είπαν οι παραγωγοί, αλλά ένας βοηθός που είχε δει σχετικό έγγραφο”. Tότε εκείνη αφοσιώθηκε στην καριέρα της στο stand up comedy. Επέστρεψε στη μικρή οθόνη το 2001 με το 'The Ellen Show', στο οποίο υποδυόταν την Ellen Richmond που στο πρώτο επεισόδιο ξεκαθάρισε πως είναι λεσβία. Η προβολή διακόπηκε πολύ σύντομα. Δυο χρόνια μετά έκανε το comeback με ένα talk show που είχε τον τίτλο 'The Ellen DeGeneres Show'.

Στα 18 χρόνια που ακολούθησαν (κοντά στα 3000 επεισόδια, τις 2.400 συνεντεύξεις με celebrities, τα 61 Emmy σε 171 υποψηφιότητες αργότερα) είχε κοντά τις εκατομμύρια τηλεθεατών, σταθερά. Επίσης σταθερά μοίραζε δώρα αξίας 3.000 δολαρίων σε κάθε επεισόδιο του 'Δωδεκαημέρου των giveaways' που καθιέρωσε. Μεταξύ πολλών άλλων, εξασφάλισε -παχυλές- συνεργασίες με ουκ ολίγες εταιρίες, όπως οι American Express και Cover Girl, ενώ δημιούργησε δικές της σειρές με προϊόντα που διατέθηκαν στο Walmart.

Φέτος οι 'πιστοί' της ακόλουθοι έγιναν 1.5 εκατομμύρια, από 2.400.000 που ήταν πέρυσι -κατά μέσο όρο. Αυτός δεν ήταν ο μόνος λόγος που αποκάλυψε πως το 2022 θα ρίξει τίτλους τέλους.

Το 2018 οι New York Times δημοσίευσαν προφίλ της DeGeneres (ο τίτλος ήταν 'Ellen DeGeneres is not as nice as you thing'), ενώ εκείνη διαπραγματευόταν το συμβόλαιο της εκπομπής της και συζητούσε άλλες ιδέες που είχε με διάφορες εταιρίες. Μεταξύ όσων δημοσιεύτηκαν ήταν και κακές συμπεριφορές εναντίον συνεργατών της. Σε σχετική ερώτηση εκείνη απάντησε “το μόνο που θέλω είναι να είναι όλοι υπερήφανοι και χαρούμενοι για το μέρος στο οποίο δουλεύουν. Αν δεν είναι, μπορούν να μη δουλεύουν εδώ”.

Toν Οκτώβριο του 2019 'συνελήφθη' να παρακολουθεί αγώνα των Dallas Cowboys δίπλα στον George W. Bush. Οι κάμερες τους κατέγραψαν να περνούν φίνα. Έγινε ο κακός χαμός. Βλέπετε, η DeGeneres υπήρξε το πρόσωπο της LGBTQ κοινότητας από το 1997. Ο Bush υπήρξε εξ αυτών που στήριξαν όσοι λίγοι, πολιτικές επιζήμιες για τους ομοφυλόφιλους. Από το show της εξήγησε πως είναι φίλη με τον Bush “όπως είμαι φίλη και με πολλούς άλλους με τους οποίους δεν μοιραζόμαστε τα ίδια 'πιστεύω'. Επειδή δεν συμφωνώ με κάποιον δεν σημαίνει πως δεν θα τους κάνω φίλους. Όταν λέω να είμαστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον, δεν εννοώ μόνο τους ανθρώπους που πιστεύουν ό,τι και εμείς”. Πάλι προέκυψαν επιθέσεις, με πολλούς να τη χαρακτηρίζουν 'υποκρίτρια'.

Το 'νιώθω σαν να είμαι φυλακή, γιατί φοράω τα ίδια ρούχα και όλοι είναι gay'

Τον Απρίλιο του 2020 και ενώ είχε κυριεύσει η πανδημία 'βγήκε' στην εκπομπή από το σπίτι της, για να πει πως “ένα πράγμα που έμαθα στην καραντίνα είναι πως οι άνθρωποι ζούμε σαν να είμαστε στη φυλακή. Κυρίως γιατί φορώ τα ίδια ρούχα, επί 10 μέρες και όλοι εδώ μέσα είναι gay”. Ναι, ακολούθησε ό,τι φαντάζεστε. Λίγο μετά έγιναν καταγγελίες από τους υπαλλήλους πως δεν είχαν ενημερωθεί για το τι θα γίνει με τους μισθούς τους, εν μέσω Covid-19, καθώς για τα γυρίσματα από το σπίτι της η DeGeneres είχε προσλάβει εξωτερικό συνεργείο.

Τον Ιούλιο του 2020 το BuzzFeed News δημοσίευσε άρθρα με δηλώσεις πρώην συνεργατών της, για το τοξικό εργασιακό περιβάλλον του 'The Ellen DeGeneres Show'. Για αρχή όλοι τρώνε ό,τι τρώει εκείνοι (αποφασίζει για τα γεύματα όλων των στελεχών, ανάλογα με τις δικές τις ορέξεις), απαγορεύει να την πλησιάζουν, να την κοιτάζουν στα μάτια και να τη χαιρετούν πρώτοι και είναι με το χαμόγελο και ευδιάθετη, μόνο όταν 'ανοίγουν' οι κάμερες. Οι -ανώνυμοι- εργαζόμενοι κατηγόρησαν τους παραγωγούς για bullying και υποστήριξαν πως καθημερινά γίνονταν ρατσιστικά σχόλια, ενώ προέκυπταν και μικρές επιθέσεις. Ακολούθως η WarnerMedia διέταξε έρευνα και στη συνέχεια η DeGeneres απολογήθηκε σε όλους, εγγράφως.

Μεταξύ άλλων σημείωσε ότι “την πρώτη μέρα του show είχα πει σε όλους πως αυτό που θέλω είναι να δουλεύουμε όλοι σε ένα μέρος χαράς, χωρίς φωνές και με σεβασμό. Προφανώς κάτι άλλαξε και είμαι απογοητευμένη που μαθαίνω πως έγινε αυτό. Και για αυτό ζητώ συγγνώμη. Ενόσω 'μεγαλώναμε' σε υπερθετικό βαθμό δεν κατάφερα να διατηρήσω την εποπτεία όλων και εμπιστεύτηκα πως οι άνθρωποι που διάλεξα θα έκαναν τις δουλειές τους όπως ήθελα. Ξεκάθαρα δεν συνέβη. Τώρα αυτό θα αλλάξει και δεσμεύομαι πως δεν θα ξανασυμβούν τα συγκεκριμένα περιστατικά”. Τρεις 'αξιωματούχοι' απολύθηκαν και προέκυψε λίστα με όσα έπρεπε να αλλάξουν. Τώρα προέκυψε και το 'αντίο'.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις