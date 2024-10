H Λορένα Μπόμπιτ προλογίζει ντοκιμαντέρ για γυναίκες που έχουν ευνουχίσει άνδρες

Το ITV έχει σήμερα την πρεμιέρα ντοκιμαντέρ για τις υποθέσεις ευνουχισμού ανδρών από γυναίκες σε όλον τον κόσμο. Αρχής γενομένης από τη Λορένα Μπόμπιτ.

Το I Cut Off His Penis: The Truth Behind The Headlines είναι το τελευταίο της σειράς των ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει για μια από τις πρώτες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που έγιναν γνωστές σε όλον τον πλανήτη, την εποχή που δεν υπήρχε Internet.

Με αφορμή την υπόθεση Λορένα Μπόμπιτ vs Τζον Μπόμπιτ το ITV εξερεύνησε και όλες οι άλλες σχετικές περιπτώσεις (ευνουχισμού) που έχουν καταγραφεί σε όλον τον κόσμο.

«Ταξιδεύουμε σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία και Ταϊλάνδη και πάμε πέρα από τους τίτλους των tabloids για να ακούσουμε τις προσωπικές μαρτυρίες των γυναικών και των ανδρών που έχουν επηρεαστεί από αυτήν την πράξη», όπως οι δημιουργοί προσπαθούν να θέσουν το ερώτημα «το κόψιμο του πέους είναι κακόβουλη πράξη; Πολυαναμενόμενη εκδίκηση ή μέσο προστασίας;».

Το πρώτο επεισόδιο αφορά τους πρώτους που έγιναν τίτλο στα media όλου του κόσμου, με τον Τζον Μπόμπιτ να αποκαλύπτει ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έκανε, όταν διαπίστωσε πως η Λορένα έχει κόψει το μόριό του.

ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΠΟΜΠΙΤ

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 1988 σε μια χοροεσπερίδα των αξιωματικών του Σώματος Πεζοναυτών -όπου ανήκε τότε ο Τζον. Ήταν και για τους δυο έρωτας από την πρώτη ματιά. Ένα χρόνο μετά παντρεύτηκαν «γιατί έληγε η βίζα της Λορένα και με πίεζε» είπε ο Τζον. Η Λορένα σχολίασε ότι ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου, με τη θέλησή του.

Εν πάση περιπτώσει, όταν εγκαταστάθηκαν στη Βιρτζίνια (1991) αφότου αποστρατεύτηκε ο Τζον άρχισαν τα προβλήματα. Τσακώνονταν για όλα.

Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν πως δυσκολευόταν να βρει δουλειά πλήρους απασχόλησης. Η Λορένα εργαζόταν ως νταντά του παιδιού γυναίκας στην οποία ανήκε το τοπικό ινστιτούτο ομορφιάς. Η Γιάννα Μπιζούτι της έκανε μαθήματα μανικιούρ.

Σε προηγούμενο ντοκιμαντέρ, η Λορένα έχει πει πως ο Τζον τη χτύπησε για πρώτη φορά ένα μήνα μετά το γάμο τους. Εκείνος υποστήριξε ότι απλά την υπέτασσε «γιατί ήταν ζηλιάρα και κτητική και γινόταν βίαιη».

Όταν η Λορένα ενημέρωσε τον Τζον πως θα κάνουν παιδί, εκείνος της είπε πως ακόμα δεν ήταν έτοιμοι και θα έπρεπε να προχωρήσει σε άμβλωση, πράγμα που έκανε «γιατί φοβόμουν πως θα με εγκαταλείψει». Εν συνεχεία, οι τσακωμοί έγιναν ακόμα χειρότεροι. Αμφότεροι προέβαιναν σε εκδηλώσεις βίας, όπως έχουν καταθέσει φίλοι τους που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες.

Η Λορένα κατήγγειλε πως ο σύζυγός της τη βίασε πολλάκις «γιατί τον ενθουσίαζε το βίαιο σεξ. Εγώ αισθανόμουν παγιδευμένη». Ο Τζον διέψευσε τα του βιασμού ή της απόλαυσης του βίαιου σεξ.

Της ζήτησε διαζύγιο όταν εκείνος ήταν 26 κι εκείνη 24. Εκείνη τον παρακαλούσε να ανακαλέσει.

TO MOIΡΑΙΟ ΒΡΑΔΥ

Στις 22 Ιουνίου του 1993 φιλοξένησαν για ένα βράδυ τον Ρόμπερτ Τζόνσον, φίλο του Τζον όπως προσπαθούσαν να καταλήξουν ποιος θα πάρει το σπίτι.

Μετά την κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ με τον φίλο του, ο Τζον επέστρεψε στο σπίτι και βίασε τη Λορένα -σύμφωνα με την κατάθεση εκείνης. Εκείνος είπε πως ήταν ξύπνια και τον προκαλούσε σεξουαλικά.

Όταν ο Τζον κοιμήθηκε, η Λορένα πήγε στην κουζίνα να βάλει ένα ποτήρι νερό και επέστρεψε στο δωμάτιο με ένα μαχαίρι. «Είχα θυμηθεί όσα είχα ανεχτεί και υποστεί από αυτόν και είχα αποφασίσει να τον εκδικηθώ».

Του έκοψε το πέος.

«Μόλις άνοιξα τα μάτια μου αισθάνθηκα τρόμο. Αιμορραγούσα και άσκησα αμέσως πίεση στο σημείο. Αμέσως κατάλαβα πως ζούσα έναν εφιάλτη».

Η Λορένα τράπηκε σε φυγή, κρατώντας το μαχαίρι στο ένα χέρι και το κομμάτι από το μόριο του Τζον στο άλλο, πριν το πετάξει από το παράθυρο του αυτοκινήτου στο οποίο επιβιβάστηκε για να «πάω όσο μακριά μπορούσα». Σύντομα σταμάτησε και τηλεφώνησε στην αστυνομία για να ομολογήσει την πράξη της.

Το επόμενο πράγμα που θυμάται ο Τζον είναι να είναι στο νοσοκομείο, όπου τον πήγε ο φίλος του. Η αστυνομία βρήκε το κομμάτι που είχε κοπεί, το τοποθέτησε σε πάγο και πλαστικός χειρουργός προχώρησε στη συρραφή. Η επέμβαση διήρκεσε 9 ½ ώρες.

Η Λορένα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για κακόβουλο τραυματισμό. Αντιμετώπιζε ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών εάν καταδικαστεί. Δήλωσε αθώα λόγω προσωρινής παραφροσύνης. Και ο Τζον συνελήφθη και κατηγορήθηκε για γαμήλια σεξουαλική επίθεση. Επίσης δήλωσε αθώος.

Οι δίκες τους έγιναν σε ξεχωριστές ημέρες. Σε αυτήν του Τζον δεν επετράπη η είσοδος τηλεοπτικών καμερών στη δικαστική αίθουσα. Σε εκείνη της Λορένα μπήκαν όλες.

Ο Τζον απαλλάχθηκε των κατηγοριών και κατέθεσε στη δίκη της συζύγου του. Παρουσίασε ένα πρόβλημα να απαντήσει στις ερωτήσεις επί της ενδοοικογενειακής βίας. Οι ένορκοι έκριναν πως η Λορένα ήταν αθώα, λόγω προσωρινής παραφροσύνης. Διατάχθηκε να περάσει πέντε εβδομάδες σε ψυχιατρείο.

Σήμερα λέει πως και οι δυο ήταν θύματα μιας τραγικής κατάστασης. Ο Τζον λέει ότι «δεν πιστεύω ότι η Λορένα ήταν θύμα. Ήταν άπληστη, εγωίστρια και πεισματάρα».