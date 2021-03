House of Fame: Συγκίνηση στην αποχώρηση της Holly Grace - Ξέσπασαν σε κλάματα

Ο Θέμης ή αλλιώς η Holly Grace - όπως ονομάζεται η καλλιτεχνική περσόνα που έχει φτιάξει - ήταν ο παίκτης που αποχώρησε από τη μουσική ακαδημία του "House of Fame" την Παρασκευή (26/03) που μας πέρασε.

Ωστόσο, την αποχώρηση από το σπίτι του ριάλιτι του ΣΚΑΙ την παρακολουθήσαμε στο επεισόδιο της Δευτέρας (29/03), όταν ο Θέμης μάζεψε τα πράγματά του και αποχαιρέτησε τους συμφοιτητές του.

Η αποχώρηση της Holly Grace έφερε δάκρυα στους συγκατοίκους και ειδικά στην Χρύσα και τη Βένια, οι οποίες είχαν έρθει πολύ κοντά στον Θέμη και έκαναν καθημερινά παρέα μαζί του.

Ο Θέμης, που είχε εντυπωσιάσει τους κριτές αλλά και τους τηλεθεατές στα πρώτα lives, δήλωσε στην κάμερα κατά την αποχώρησή του:

"Είμαι πολύ χαρούμενος που αυτή ήταν η τελευταία μου φορά στη σκηνή του House Of Fame. Έδειξα ποιος είμαι σαν καλλιτέχνης, πως είμαι καλλιτεχνικά, αυτός είμαι. Take that or leave it. Θα μου λείψουν η Βένια και η Χρύσα, τα κορίτσια μου. Πιστεύω ότι θα τους λείψω αρκετά. Ίσως η Χρύσα να το δείξει λίγο παραπάνω. Η Βένια είναι σκληρό καρύδι. Μου φαίνεται υπέροχο που αύριο δεν θα ξυπνήσω εδώ. Θα ξυπνήσω σπίτι μου με όλον τον κόσμο που έχω χτίσει εκεί έξω. Εδώ κατάλαβα ότι είχα υποτιμήσει τον κόσμο μου… Για μένα η μεγάλη ευτυχία είναι ότι φεύγω από κάπου που δεν θέλω να φύγουν. Τους έβλεπα πως έκλαιγαν και για μένα είναι τεράστια νίκη. Αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη για έναν άνθρωπο, να τον αγαπούν και να αγαπάει".

