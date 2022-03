House of the Dragon: Το πρίκουελ του Game of Thrones κάνει πρεμιέρα τον Αύγουστο

House of the Dragon HBO

Τα νέα δεν θα μπορούσαν να είναι καλύτερα για τους φανς του Game of Thrones αφού ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας του spin-off της σειράς "House of the Dragon" και δεν απέχει παρά λίγους μήνες.

Μεγάλη βραδιά η χθεσινή για τους φανς του Game of Thrones αφού όπως ανακοινώθηκε, οι Ταργκέριαν επιστρέφουν στο HBO! Το House of the Dragon, το spin-off της δημοφιλούς σειράς, θα κάνει πρεμιέρα σε μόλις τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα στις 21 Αυγούστου. Το πρίκουελ των 10 επεισοδίων είναι χρονικά τοποθετημένο 200 χρόνια πριν τη μάχη για τον θρόνο και αφορά τον "Χορό των Δράκων", τον εμφύλιο των Ταργκέριαν ή αλλιώς την αρχή του τέλους για τον ξακουστό Οίκο. ADVERTISING Η σειρά δημιουργήθηκε από τους συγγραφείς George R. R. Martin και Ryan J. Condal βασισμένη στο βιβλίο του πρώτου με τίτλο "Fire & Blood". Δείτε εδώ το τρέιλερ της σειράς: Μπορείτε επίσης να διαβάσετε αναλυτικά για τους χαρακτήρες του House of the Dragon στο αφιέρωμα του Oneman. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

ADVERTISING

SHARE: