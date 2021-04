Η Εμίλια Κλαρκ έρχεται στη Marvel: Η σειρά που θα πρωταγωνιστεί και ποια ηρωίδα μπορεί να παίξει

Η Εμίλια Κλαρκ (Emilia Clarke) είναι το επόμενο μεγάλο όνομα που υπογράφει με τα Marvel Studios για να φορέσει στολή υπερηρωίδας και να πρωταγωνιστήσει (αρχικά) στη νέα τηλεοπτική σειρά του MCU με τίτλο "Secret Invasion".

Σύμφωνα με το Variety, η Εμίλια Κλαρκ βρίσκεται στις τελικές διαπραγματεύσεις για να πάρει έναν ρόλο στη σειρά που βασίζεται σε ένα ιδιαίτερο επιτυχημένο storyline που πραγματεύεται (όπως υποννοεί και ο τίτλος της) την εισβολή της εξωγήινης φυλής Skrull στον πλανήτη μας Οι Skrull έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στην ταινία "Captain Marvel". Η σειρά "Secrer Invasion" πιθανότατα θα ακολουθεί τα γεγονότα της τρέχουσας σειράς της Marvel "Falcon and the Winter Solider" αλλά αυτό δεν έχει ακόμα επαληθευτεί επίσημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εν λόγω πρότζεκτ φημολογείται ότι έχει συμφωνήσει να συμμετάσχει και η εξαιρετική Ολίβια Κόουλμαν που πρωταγωνιστεί στο "The Crown" και έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία του Γ. Λάνθιμου «Η Ευνοούμενη».

To Secret Invasion γνωρίζουμε πως θα αποτελείται από έξι επεισόδια -όπως και το επερχόμενο The Falcon and the Winter Soldier- και ο επικεφαλής του MCU, Kevin Feige είχε αναφερθεί στην προσέγγιση που θα γίνει όσον αφορά την πλοκή λέγοντας:

«Μας ενδιαφέρει να δείξουμε την πλευρά της πολιτικοποιημένης παράνοιας του Secret Invasion με επίκεντρο τους πρωταγωνιστές Samuel L. Jackson και Ben Mendelsohn, δύο απίθανοι ηθοποιοί που ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να έχει στη σειρά του και είμαστε τυχεροί για αυτό. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας και φυσικά θα συνδεθεί με άλλα πράγματα και τους Skrulls με τρόπους που δεν έχει δει ξανά, αλλά ναι, ο οποιοσδήποτε μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε. Θέλαμε να κάνουμε σαν σειρά αυτό το storyline επειδή μας επιτρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικά που δεν κάναμε στο παρελθόν.»

Εμίλια Κλαρκ: Ποια υπερ-ηρωίδα μπορεί να παίξει

Λαμβάνοντας υπόψη την άκρα μυστικότητα που περιβάλλει τα project της Marvel, δεν προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα που θα υποδυθεί η Κλαρκ.

Από τα κόμικ, ωστόσο, προκύπτει ότι πιθανές επιλογές ίσως είναι: η βασίλισσα των sqrulls, Veranke, η μυστική πράκτορας Abigail Brandt, η υπερ-ηρωίδα Songbird ή η υπερ-ηρωίδα Moonstone.

