Η ιστορία των μάγων Siegfried και Roy γίνεται σειρά – Από την αποθέωση στην τραγωδία

Η νέα σειρά του Apple TV+, «Wild Things», θα ξετυλίξει τη συναρπαστική ιστορία δύο εκ των κορυφαίων showman-μάγων, Siegfried και Roy.

Ο Τζάστιν Θερού πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό των Τζουντ Λο και Άντριου Γκάρφιλντ στην επερχόμενη μίνι σειρά του Apple TV+, «Wild Things», η οποία θα επικεντρωθεί στο διάσημο δίδυμο μάγων, Siegfried και Roy.

Η φιλόδοξη παραγωγή φέρει την υπογραφή του Τζον Χόφμαν, συνδημιουργού και showrunner του «Only Murders In the Building».

Βασισμένη στο ομώνυμο Apple Original Podcast, η σειρά θα ξετυλίξει τη συναρπαστική ιστορία δύο εκ των κορυφαίων showman-μάγων, οι οποίοι έχοντας στο πλευρό τους λευκές τίγρεις, φιλοδοξούσαν να μετατρέψουν την πρωτεύουσα του τζόγου, το Λας Βέγκας, σε έναν οικογενειακό προορισμό. Το δίδυμο ώθησε την αιώνια μάχη ανάμεσα στην ψευδαίσθηση και την πραγματικότητα στα άκρα, τόσο επί σκηνής όσο και στις ζωές τους μέχρι που μια τραγωδία ρίχνει φως σε ένα μυστήριο που κρυβόταν πίσω από την τελευταία, μοιραία τους παράσταση στο Λας Βέγκας.

AP Lennox McLendon

Ο Τζουντ Λο θα υποδυθεί τον Siegfried Fischbacher, ο Άντριου Γκάρφιλντ τον Ρόι Χορν ενώ ο Τζάστιν Θερού θα ενσαρκώσει τον δισεκατομμυριούχο Στιβ Γουιν, ο οποίος υπέγραψε μια πενταετή συμφωνία αξίας 57,5 εκατομμυρίων δολαρίων με το διάσημο δίδυμο για να εμφανιστούν στο ξενοδοχείο του, το Mirage.

Η σειρά για τους Siegfried και Roy, παράγεται από την Imagine Entertainment, τον εκτελεστικό παραγωγό Μπράιαν Γκρέιζερ, τον Ματ Σάκμαν, ο οποίος θα σκηνοθετήσει το πιλοτικό επεισόδιο και τους δύο πρωταγωνιστές Λο και Γκάρφιλντ. Ο Χόφμαν που έχει τον ρόλο του showrunner, θα έχει επίσης χρέη εκτελεστικού παραγωγού και σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το Deadline, τα γυρίσματα της σειράς αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.