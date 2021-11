Ηellbound: Τι αφορά η σειρά που εκθρόνισε το Squid Game από την παγκόσμια κορυφή του Netflix

Kατά πως φαίνεται, το Squid Game άνοιξε την 'όρεξη' του φιλοθεάμονος κοινού σε όλον τον πλανήτη, για τις κορεατικές τηλεοπτικές παραγωγές. Ό,τι εμφανίζεται μετά το “Καλαμάρι” στην πλατφόρμα του Netflix και είναι made in Korea (και δη όσων δεν είναι K-drama, δηλαδή δεν έχουν ως θέμα το “ένα κορίτσι, αγάπησε ένα αγόρι, αλλά...”) εμφανίζεται αμέσως και στο ΤΟΡ10 των χωρών.

To Ηellbound πήγε την ιστορία ένα βήμα πιο πέρα: κατάφερε να εκθρονίσει το Squid Game από το Νο1 των charts, όπου κάθισε για 46 μέρες. Μέχρι νεοτέρας, παραμένει το καλύτερο λανσάρισμα στο Netflix.

ADVERTISING

Σύμφωνα με το FlixPatrol που κάνει αναλύσεις δεδομένων, το Hellbound έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου. Μια μέρα μετά ήταν στο Νο1 των προτιμήσεων, σε ό,τι αφορά τις τηλεοπτικές σειρές της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Κάθισε στην κορυφή 24 χωρών (στη λίστα ήταν η Νότιος Κορέα, το Μεξικό και το Βέλγιο) και βρέθηκε στο ΤΟΡ3 των ΗΠΑ, του Καναδά, της Γερμανίας και πολλών άλλων εθνών -μεταξύ των οποίων είναι και η Ελλάδα.

Τι πραγματεύεται το Hellbound

Ο άνθρωπος που έγραψε το σενάριο του Hellbound είναι αυτός που έδωσε στον πλανήτη το Train to Busan, την ταινία τρόμου (με αντικείμενο τα ζόμπι και την αποκάλυψη) που είχε κάνει πρεμιέρα στις Κάνες το 2016 και έγινε η κορεατική ταινία με τα περισσότερα έσοδα σε Μαλαισία, Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και φυσικά την Κορέα. Συνολικά τα κέρδη έφτασαν στα 98.500.0000 δολάρια.

Με αυτό μπορείτε να καταλάβετε πως ο Yeon Sang-ho αν μη τι άλλο ξέρει να δημιουργεί συνθήκες που προκαλούν έναν κάποιο τρόμο, όπως δομεί τις ιστορίες του, οι οποίες συνήθως έχουν να κάνουν με υπερφυσικά φαινόμενα και τη σωτηρία όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και της ψυχής του. Yπάρχουν στιγμές που ο τηλεθεατής δεν είναι απόλυτα βέβαιος, αν φοβάται τα ζόμπι ή τον άνθρωπο.

Σε πρώτο πλάνο τίθεται η πίστη

Στο Hellbound βάζει σε πρώτο πλάνο την πίστη που μπορεί να δώσει ελπίδα στον άνθρωπο που την έχει ανάγκη περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, όπως μπορεί να προκαλέσει και φόβο σε άλλους. “Όταν η πίστη είναι σε λάθος χέρια, μπορεί να μετατραπεί σε όπλο” λέει ο σεναριογράφος και σκηνοθέτης που έγραψε για έναν άγγελο, ο οποίος εμφανίζεται σε ορισμένους ανθρώπους (συνήθως εγκληματίες που διέφυγαν της τιμωρίας), για να τους πει πότε θα πεθάνουν (ακριβή ώρα και μέρα) και θα πάνε στην κόλαση. Όταν έρχεται εκείνη η ώρα, εμφανίζονται μπροστά σε κάθε ενημερωμένο για το τέλος του, πολίτη τρία τερατώδη -σκοτεινά- όντα και τον αποτεφρώνουν.

Η ανησυχία του κόσμου είναι διάχυτη (καθώς videos με τα τέρατα και το έργο τους κάνουν το γύρω του κόσμου), όταν δημιουργείται μια νέα θρησκευτική οργάνωση, που λέγεται The New Truth (η νέα αλήθεια). Ο ηγέτης της, κάνει δημόσιες συζητήσεις και μοιράζει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου που ενημερώνουν ότι οι επιθέσεις αυτές είναι θέλημα Θεού -κατά την επωδό “ο Θεός ξέρει καλύτερα”. Για την ακρίβεια, ο Θεός ενεργεί για να τιμωρήσει τους αμαρτωλούς, αφού πια είναι αναρίθμητοι. Οι άνθρωποι αρχίζουν να πιστεύουν αυτήν τη θεωρία και προσπαθούν να ζήσουν μια ζωή χωρίς αμαρτία, όπως προκύπτει το ερώτημα “λέει η New Truth την αλήθεια;”.

Ο Yeon Sang-ho εξερευνά τις πεποιθήσεις και πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο φανατισμός ως προς αυτές, πώς οι θεσμοί μπορούν να χειραγωγήσουν τους ανθρώπους και πώς όλοι τελικά, έχουμε ανάγκη να βρούμε ένα νόημα στη ζωή μας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις