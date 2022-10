J2US: Βίκυ Κουλιανού και Άρις Πετράκης ερμήνευσαν το τραγούδι του "Σασμού" και προκάλεσαν ανατριχίλα

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ του Σαββάτου (08/10) στον Alpha ο νέος κύκλος του φαντασμαγορικού show "Just the 2 of Us".

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ζευγάρια που είδαμε στην πρεμιέρα, η Βίκυ Κουλιανού και ο Άρις Πετράκης έκαναν την παρθενική τους εμφάνιση, ερμηνεύοντας το ομώνυμο τραγούδι του "Σασμού".

Γοητευτική και δυναμική η Βίκυ Κουλιανού, ανέβηκε στο stage του J2US μαζί με τον ταλαντούχο Άρι Πετράκη, προκαλώντας ανατριχίλα σε κοινό και κριτές με την συγκινητική ερμηνεία τους.

Η Βίκυ Κουλιανού ξεδίπλωσε τις φωνητικές της δυνατότητες και απέσπασε πολύ θετικά σχόλια από την επιτροπή.

«Πολύ μεγάλη έκπληξη, μία τόσο όμορφη γυναίκα, δυναμική, συγκροτημένη. Μου αρέσουν τα καινούρια βήματα που τολμάς και κάνεις πράγματα», της είπε η Δέσποινα Βανδή.

J2US: Η εμφάνιση της Βίκυς Κουλιανού και του Άρι Πετράκη

