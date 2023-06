J2US: Η Δέσποινα Βανδή σε εμφάνιση - έκπληξη και μια ανατρεπτική νέα είσοδος στο live του Σαββάτου

Με ανατρεπτικές εμφανίσεις και δυνατές ερμηνείες επιστρέφει το βράδυ του Σαββάτου (03/06) το "Just the 2 of us" μέσα από την συχνότητα του Alpha.

Ο Νίκος Κοκλώνης, με άκρως καλοκαιρινή διάθεση, υποδέχεται το πρώτο Σάββατο του Ιουνίου με παρέα αγαπημένα ονόματα από τον χώρο της μουσικής σκηνής. Ο Νίκος Απέργης, οι Kings και ο Ματθαίος Γιαννούλης θα βρεθούν στο J2US τραγουδώντας επιτυχίες που θα μας ξεσηκώσουν.

Παράλληλα, στο live του Σαββάτου η Δέσποινα Βανδή θα έχει διπλό ρόλο. Εκτός από κριτής στην κριτική επιτροπή του J2US, έχει ετοιμάσει και μία εμφάνιση - έκπληξη που θα συζητηθεί.

Το secret πρόσωπο που θα δούμε απόψε στο Just The 2 of Us έχει δημιουργήσει το δικό του “μυστικό συνδυασμό” ταλέντου, ομορφιάς και ερμηνείας, που θα το βοηθήσει να ξεχωρίσει από την πρώτη εμφάνισή του στη σκηνή του αγαπημένου τηλεοπτικού show.

Με ποιο ζευγάρι θα διαγωνιστεί; Ποιο τραγούδι θα ερμηνεύσει; Θα τα μάθουμε όλα απόψε στις 21:00 στο J2US!

Δείτε το τρέιλερ του μουσικού show:

