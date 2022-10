J2US: Η Γαρμπή πρόδωσε το μυστικό της Άντζελας - "Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω Καίτη μου;"

Επέστρεψε δυναμικά το βράδυ του Σαββάτου (22/10) στον Alpha το φαντασμαγορικό show "Just the 2 of Us".

Ένα από τα ζευγάρια που έκανε μια πολύ καλή προσπάθεια στη σκηνή, τραγουδώντας το "Τατουάζ" του Πέτρου Ιακωβίδη, ήταν η γυναίκα "μύθος" του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού Άντζελα Δημητρίου μαζί με τον Παύλο Σταματόπουλο.

J2US: Η εμφάνιση Άντζελας - Παύλου

Μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας τους, το ζευγάρι πήγε μπροστά στην κριτική επιτροπή και τον λόγο πήρε η Καίτη Γαρμπή, η οποία φάνηκε πως πρόδωσε ένα μυστικό της συναδέλφου της, προκαλώντας μια στιγμή αμηχανίας.

"Τι συμβαίνει σήμερα με την Άντζελα; Νομίζω ότι το κορίτσι είναι πολύ ταλαιπωρημένο και μπράβο του! Γιατί κάτι έχει. Κάτι έχεις Άντζελα ε; Το ματάκι, το ματάκι… Έλα, αφού τα ξέρουμε αυτά", είπε η Καίτη Γαρμπή.

"Όχι, μια χαρά είμαι. Τίποτα δεν έχει το ματάκι. Είμαι μια χαρά. Και το ματάκι είναι καλά και όλα είναι καλά, Καίτη μου. Ξέρεις κάτι παραπάνω που δεν ξέρω εγώ;", απάντησε η "Λαίδη".

"Απολύτως τίποτα. Αυτά είναι τα μυστικά μεταξύ μας", απάντησε η πρώτη, κλείνοντας το όλο θέμα.

J2US: Δείτε το σχετικό βίντεο

