J2US: Η Super Κική έκανε... σκονάκι τους στίχους του S.A.G.A.P.O. στο χέρι της

Για δεύτερη φορά στον φετινό κύκλο του J2US η Super Κική και ο Γιώργος Βελισσάρης κλήθηκαν να ερμηνεύσουν κομμάτι στα αγγλικά, με το ζευγάρι να μην γνωρίζει τη γλώσσα και το αποτέλεσμα να είναι απολαυστικό...

Στο χθεσινό live η Super Κική και ο Γιώργος Βελισσάρης πήγαν... Eurovision, ερμηνεύοντας την κλασική επιτυχία του Μιχάλη Ρακιντζή "S.A.G.A.P.O.".

Η διαγωνιζόμενη του Just The 2 Of Us δυσκολεύτηκε να μάθει τους στίχους του τραγουδιού, με την ίδια να τους γράφει στο χέρι της, ώστε να μην χάσει λέξη...

Σε κάθε περίπτωση, οι κριτές απόλαυσαν την ερμηνεία τους, χαρίζοντας στο ζευγάρι υψηλή βαθμολογία και πολύ θετικά σχόλια..

Δείτε παρακάτω την εμφάνιση του ζευγαριού:

