J2US: Ζευγάρι ο Βαρθακούρης με την Ψυχαράκη - Πότε κάνει πρεμιέρα

Το ερχόμενο Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, στον Alpha, θα κάνει πρεμιέρα το "J2US" που επιστρέφει ανανεωμένο με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη.

Στο ανατρεπτικό μουσικοχορευτικό show θα είναι και φέτος κριτές η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Βίκυ Σταυροπούλου.

Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος (και όχι μόνο) που γίνονται ανατρεπτικά ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σ' ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών.

Κάποια από τα 14 ζευγάρια του "Just the 2 of us" έχουν γίνει ήδη γνωστά, ενώ η εκπομπή "Happy Day" αποκάλυψε ένα ακόμη ανατρεπτικό ζευγάρι που πρόκειται να λάβει μέρος.

Ο λόγος για τον πρώην παρουσιαστή του "Big Brother" και την περσινή νικήτρια, δηλαδή τον Χάρη Βαρθακούρη και την Άννα-Μαρία Ψυχαράκη.

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί, καθώς οι υπογραφές ακόμη δεν έχουν "πέσει" για όλους τους συμμετέχοντες, τα ζευγάρια που έγιναν γνωστά μέχρι στιγμής είναι τα εξής:

Χάρης Βαρθακούρης – Άννα Μαρία Ψυχαράκη

Σάσα Σταμάτη - Θέμης Αδαμαντίδης

Δημοσθένης Τζουμάνης - Γιώτα Γρίβα

Νίκος Μπάρκουλης - Εβελίνα Νικόλιζα

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Κέλλυ Κελεκίδου

Ελένη Δήμου - Μαρίνος Κόνσολος

Μαντώ - Κώστας Φραγκολιάς

Κατερίνα Λιόλιου - Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Ελένη Βουλγαράκη - Κωνσταντίνος Παντελίδης

Ιωάννα Τούνη - Νικηφόρος

